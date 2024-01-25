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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 12:39
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 14:10
3 dk Okuma

Kadir Has Üniversitesi'nde eylem: Gericilerin takla attığı değil özerk üniversite istiyoruz

Kadir Has Üniversitesi yönetiminin, öğrencilerle yaşadığı ‘ibadethane’ tartışması nedeniyle hedef gösterilen Sayın’la sözleşme yenilemeyeceğini iletmesine tepki gösteren Eğitim Sen, “Laikliği savunuyoruz, iş güvencesi istiyoruz” dedi.

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
Kadir Has Üniversitesi'nde eylem: Gericilerin takla attığı değil özerk üniversite istiyoruz
Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Zeliha Gizem Sayın için üniversitenin Cibali Kampüsü önünde eylem yaptı.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı, öğrencilerle yaşadığı ‘ibadethane’ tartışması nedeniyle hedef gösterilen Sayın’a, sözleşmesinin yenilenmeyeceğini sözlü olarak iletmesi üzerine Eğitim Sen, duruma tepki gösterdi. 

Açıklama öncesinde üniversitenin önünde toplanan güvenlik şube polisleri, akademisyenlerin kampüsün içine giremeyeceğini ve bariyerlerin dışına çıkmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kısa süreli tartışmanın ardından akademisyenler, öğrenciler, çok sayıda kadın örgütü ve demokratik kitle örgütü temsilcisi üniversitenin kapısında açıklama yaptı.

“Laikliği savunuyoruz, iş güvencesi istiyoruz” pankartının açıldığı eylemde, sık sık "Gizem Hoca yalnız değildir", "Kadrolu çalışmak istiyoruz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı. 

İlk açıklamayı Eğitim Sen Üniversiteler Şube Sözcüsü Beyzade Sayın yaptı. Sayın, bir ay önce akademisyen Gizem Sayın ve öğrenciler arasında yaşanan "ibadethane" tartışmasını hatırlattı ve "Bu olay gerekçe  gösterilerek hocamızın işine son verileceği kendisine aktarıldı. Bugün burada 'laik eğitim' istiyoruz diye toplandık. Gericilerin takla attığı değil özgür, özerk üniversiteler istiyoruz. Esnek güvencesiz çalışmaya karşı güvenceli iş istiyoruz" dedi. 

"Sosyal medya paylaşımları gerçek değil"

Ardından konuşan Zeliha Gizem Sayın ise, şunları söyledi: "Yaklaşık bir aydır tüm hedef göstermelere rağmen sustum. Özellikle kurumuma zarar gelmemesi için sessiz kaldım. Dün sosyal medyada işten atıldığıma dair yapılan paylaşımlar üzerine birkaç şey söyleyeceğim; henüz atılmadım, sadece çalışmamam ve sözleşmemin yenilenmeyeceği yönünde sözlü bir açıklama yapıldı ancak bir resmiyet kazanmadı. Sosyal medyadaki söylentiler gerçek değil bunu bilgilerinize sunmak isterim."

Yükseker: Üniversiteler gerici bir kuşatma altında

Daha sonra konuşan Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Deniz Yükseker de akademik özgürlüğe değindi ve üniversitelerin kuşatma altında olduğunu ifade etti: "Akademik özgürlüğünün önemini bir daha gördük. Sadece burada değil, birçok üniversitede aynı durumlar söz konusu, üniversiteler gerici bir kuşatma altında. Ancak hepimiz akademik özgürlüğü ve iş güvencesini savunmaya devam edeceğiz."

"Hedef gösterenlere değil, akademisyene soruşturma açıldı"

Basın açıklamasını yapan Eğitim Sen Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner ise AKP iktidarı döneminde eğitimde yaşanan sorunlara vurgu yaptı ve şöyle dedi: 

"Sendikamız üyesi Gizem Sayın'ın hedef haline getirilmesi ve aleyhine açılan soruşturmaya karşı bir aradayız. AP iktidarında üniversitelere yönelik baskı Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar artmışken; tarikat, cemaat ve vakıfların üniversitelerde propaganda ve provokasyonları da bu baskının bir aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz gülerde Kadir Has Üniversitesi'nde bir grup, ibadet odası kullanma hakkını bahane ederek sendikamız üyesi bir kadın akademisyen meslektaşımıza karşı tehdit, taciz ve sindirme girişiminde bulunmuştur. Önce meslektaşımızın odasına girilerek sonrasında rızası olmadan sosyal medyada görüntüleri paylaşılarak birçok tehdit ve taciz nitelikli mesajla hedef gösterilmiştir. 

Bu saldırıların sonunda Kadir Has Üniversitesi re'sen soruşturma başlatmış ve bu süreçte derslerine fiili olarak girmesi engellenmiştir. Gizem Hocamızın görüntülerini paylaşan öğrenciler hakkında soruşturma açmamış hatta onları koruyan TÜGVA üyelerini protokol gibi ağırlaşmışlardır. Bugün hakkında açılan soruşturmada savunmasını verecek olan Gizem Hocamızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Üniversite yönetiminin keyfi tutumlarına son vermesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi tekrar ediyoruz."

(RT/VC)

kadir has üniversitesi ibadethane Eğitim Sen İstanbul Şubesi
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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