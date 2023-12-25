Kadir Has'ta 'ibadethane' tartışması: Üniversite inceleme başlattı

Kadir Has Üniversitesi’nde bir araştırma görevlisi ve öğrenciler arasında “ibadethane” nedeniyle tartışma yaşandı.

Sosyal medyaya dün (24 Aralık) yansıyan görüntülerde, Hukuk Fakültesi’nde görev yapan akademisyen ile üniversitede ibadethane olarak geçen odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

Videoda namaz kıldıklarını iddia ettikleri odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile aynı odaya ayakkabı ile basan akademisyenin tartışması yer alıyor.

Üniversite inceleme başlattı

Akademisyen, ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var. Burası herkesin ibadethanesi, Hristiyanlar da Budistler de burada ibadetlerini gerçekleştirebilir, burası mescit değil. Odamın kapısının önüne ayakkabı bırakamazsın bunun için ayakkabılık var. Okulun kuralları herkes için var, kapıdan çıkınca kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim” diye tepki gösterdi.

Tartışmayı video kaydına alan öğrenci olduğu tahmin edilen kişi de akademisyene “Kamuya açık alanda ses ve görüntü kaydı alıyorum kendi okulumda. Mahkemede aleyhine delil olarak bu görüntüleri kullanacağım. Bu oda benim seccadem, buraya ayakkabı ile girilemez, kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içinde altı farzdan biri temizliği şart koşar. İnsanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir” sözleriyle yanıt verdi.

Kadir Has Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Oktay Saral: 28 Şubat zihniyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral ise X hesabından yaptığı paylaşımda, olaya tepki gösterdi ve “Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır” dedi:

“Gençler; İslam ‘komşuluk hakkını’ da gözetir. Müslüman örnek olmak zorundadır. Önce bu hakkı gözeterek ayakkabıları ayakkabılığa koymalısınız. Makul bir sebepten kullanamıyorsanız o ayrı… Ve eğitimi yalnız teoride almış, ahlakı geçtim, etik değerlerden de yoksun hanımefendi; bu davranışınızla, İslama ve Müslümanlığa olan tahammülsüzlüğünüzü gösteriyorsunuz. 28 Şubat zihniyetinin günümüz hali bu. Mescid mi ibadethane mi diye bir şeyler zırvalamışsınız. Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır. Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir.”

TÜGVA'dan da tepki

TÜGVA İstanbul Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve iktidara yakın isimlerin yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) İstanbul Üniversite’ler X hesabından yaptığı paylaşımda bugün eylem yapacağını duyurdu. Paylaşımda, “Kadir Has Üniversitesi mescidinde, edepsiz ve saygısızca yapılan hareketi kınıyoruz. Üniversite gençliği olarak bu hadiseye yönelik tavrımızı göstermek üzere Balat Kampüsünde buluşacağız” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler: Hocamızın yanındayız

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ise bugün 12.30’da üniversitede yaptıkları açıklamada, “Hocamınız yanındayız” pankartı açtılar ve açıklama yaptılar.

Öğrenciler yaptıkları açıklamada, paylaşılan videonun akademisyen ve öğrencileri hedef gösterdiğini belirttiler ve şöyle dediler:

"Olayın gerçekleşme tarihinden bir süre geçtikten sonra, bağlamından çıkarılarak paylaşılan bu içerikler akademisyenimiz, biz öğrenciler ve Kadri Has Üniversitesi mensupları için tehdit niteliği taşımaktadır.

Bu yapay gündem oluşturma çabasının belli aralıklarla tekrarlandığını söylemek kaçınılmazdır. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devleti olup ülkemizde yaşayan herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.

Okuldaki ibadethane içinde yer alan ayakkabılığı kullanmayarak, uyarıları dikkate almayan kişilerin toplu yaşam kurallarına saygı göstermemelerini desteklememiz mümkün değildir."

Eğitim Sen Üniversiteler Şubesi de olayın ardından bugün toplandı.

Öğrencilerin basın açıklaması sırasında toplanan bir grup ise "İslami hareket engelenemez" sloganı atarak tekbir getirdi.

Kadir Has Üniversitesi’nde bir akademisyenin hedef gösterilmesinin ardından TÜGVA’nın çağrısıyla siyasal islamcı çeteler Kadir Has Üniversitesi’nde toplanarak tekbir getirdi.



Siyasal islamcı çetelere kampüslerde yer yok! pic.twitter.com/O4Al1h5lzt — Öğrenci Faaliyeti (@ogrncifaaliyeti) December 25, 2023

(RT)