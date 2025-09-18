Kadınların tepkilerinin ardından Fırat Tanış’ın konseri iptal edildi

Urladam’da 17 Eylül’de düzenlenmesi planlanan, oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış’ın Cem Erdost İleri ile birlikte vereceği konser iptal edildi.

Mekân, iptali Instagram hikâyesiyle duyurdu ancak kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Tanış’ın, hakkında şiddet faili olduğu iddiaları ve uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Urladam’da sahne alacak olması, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanmıştı. Çok sayıda kişi, konserin iptali için çağrı yaparken, mekânın kurucularından yazar Ercan Kesal, eleştiri yöneltenleri sosyal medyada engellemiş; kurum ise gelen mesajlara yanıt vermemişti.

Kadın örgütlerinden tepki

İzmir’deki kadın örgütleri, “Urladam’a çağrımızdır” başlıklı açıklamalarında şiddet faillerine alan açılmaması gerektiğini vurgulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cesaretimiz bulaşıcıdır. İfşalarımızla yaşadığımız erkek şiddetini görünür kılıyor, faillerin hayatına olağan akışta devam etmesini engelliyoruz. Ama biliyoruz ki sessizlik de bulaşıcıdır. Sessizlik failleri aklar. Bu yüzden susmuyor, şiddet faillerini ve onlara alan açanları her yerde teşhir ediyoruz.

Hakkında şiddet ifşası yapılan failler, ‘olmadı ki’ diyerek sahnelerde ve ekranlarda var olmaya devam ediyor. Şiddeti görünmez kılmaya çalışıyorlar, ama biz unutmuyoruz. Hatırlamak feminist hafızadır.

Failleri aklayanların da sorumluluğu vardır. Sessizlik, yeni failler üretir. Son büyük #MeToo dalgası da bize bunu hatırlattı. Bu nedenle, hakkında şiddet beyanı bulunan ve uzaklaştırma kararı verilmiş Fırat Tanış’ın sahneye çıkarılması kabul edilemez.

Kurumsal hesapların yorumları kapatması, Ercan Kesal’ın eleştiri yapanları tek tek engellemesi, faillerin yanında durmaktır. Biz hatırlatıyoruz: Şiddeti unutmuyoruz, failleri aklamıyoruz, sessizliği kabul etmiyoruz. Kadının direnişi kadına mirastır!”

Artan tepkilerin ardından, Urladam yönetimi Tanış’ın konserinin iptal edildiğini duyurdu.

(EMK)