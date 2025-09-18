ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2025 08:34
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2025 08:36
2 dk Okuma

Kadınların tepkilerinin ardından Fırat Tanış’ın konseri iptal edildi

Tanış’ın, hakkında şiddet faili olduğu iddiaları ve uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Urladam’da sahne alacak olması, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınların tepkilerinin ardından Fırat Tanış’ın konseri iptal edildi

Urladam’da 17 Eylül’de düzenlenmesi planlanan, oyuncu ve müzisyen Fırat Tanış’ın Cem Erdost İleri ile birlikte vereceği konser iptal edildi.

Mekân, iptali Instagram hikâyesiyle duyurdu ancak kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Tanış’ın, hakkında şiddet faili olduğu iddiaları ve uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Urladam’da sahne alacak olması, sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanmıştı. Çok sayıda kişi, konserin iptali için çağrı yaparken, mekânın kurucularından yazar Ercan Kesal, eleştiri yöneltenleri sosyal medyada engellemiş; kurum ise gelen mesajlara yanıt vermemişti.

Kadın örgütlerinden tepki

İzmir’deki kadın örgütleri, “Urladam’a çağrımızdır” başlıklı açıklamalarında şiddet faillerine alan açılmaması gerektiğini vurgulamış, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cesaretimiz bulaşıcıdır. İfşalarımızla yaşadığımız erkek şiddetini görünür kılıyor, faillerin hayatına olağan akışta devam etmesini engelliyoruz. Ama biliyoruz ki sessizlik de bulaşıcıdır. Sessizlik failleri aklar. Bu yüzden susmuyor, şiddet faillerini ve onlara alan açanları her yerde teşhir ediyoruz.

Hakkında şiddet ifşası yapılan failler, ‘olmadı ki’ diyerek sahnelerde ve ekranlarda var olmaya devam ediyor. Şiddeti görünmez kılmaya çalışıyorlar, ama biz unutmuyoruz. Hatırlamak feminist hafızadır.

Failleri aklayanların da sorumluluğu vardır. Sessizlik, yeni failler üretir. Son büyük #MeToo dalgası da bize bunu hatırlattı. Bu nedenle, hakkında şiddet beyanı bulunan ve uzaklaştırma kararı verilmiş Fırat Tanış’ın sahneye çıkarılması kabul edilemez.

Kurumsal hesapların yorumları kapatması, Ercan Kesal’ın eleştiri yapanları tek tek engellemesi, faillerin yanında durmaktır. Biz hatırlatıyoruz: Şiddeti unutmuyoruz, failleri aklamıyoruz, sessizliği kabul etmiyoruz. Kadının direnişi kadına mirastır!”

Artan tepkilerin ardından, Urladam yönetimi Tanış’ın konserinin iptal edildiğini duyurdu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fırat Tanış erkek şiddeti 6284 ifşa
ilgili haberler
“Kampüste artan ifşalar feminist hareketin varlığını gösteriyor”
4 Eylül 2025
/haber/kampuste-artan-ifsalar-feminist-hareketin-varligini-gosteriyor-311143
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşa herkes için adaletin ilk adımıdır, korkmayınız!
31 Ağustos 2025
/yazi/ifsa-herkes-icin-adaletin-ilk-adimidir-korkmayiniz-310988
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
/yazi/utanci-iade-etmek-ifsalar-ve-dayanisma-310857
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Basına ve kamuoyuna - İfşa
16 Ağustos 2025
/yazi/basina-ve-kamuoyuna-ifsa-310467
TÜİK'İN SAKLADIĞI SEPET BULUNDU
DİSK-AR TÜİK'in mahkeme kararlarına karşın açıklamadığı enflasyon sepetini ifşa etti
17 Temmuz 2024
/haber/disk-ar-tuik-in-mahkeme-kararlarina-karsin-aciklamadigi-enflasyon-sepetini-ifsa-etti-297592
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Kampüste artan ifşalar feminist hareketin varlığını gösteriyor”
4 Eylül 2025
/haber/kampuste-artan-ifsalar-feminist-hareketin-varligini-gosteriyor-311143
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşa herkes için adaletin ilk adımıdır, korkmayınız!
31 Ağustos 2025
/yazi/ifsa-herkes-icin-adaletin-ilk-adimidir-korkmayiniz-310988
Utancı iade etmek: İfşalar ve dayanışma
27 Ağustos 2025
/yazi/utanci-iade-etmek-ifsalar-ve-dayanisma-310857
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
/yazi/ifsalardan-nanaya-hicbir-kadin-yalniz-degildir-310773
Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar, erkek fotoğrafçı ve sanatçıları ifşa ediyor
23 Ağustos 2025
/haber/turkiyeli-kadin-ve-lgbti-lar-erkek-fotografci-ve-sanatcilari-ifsa-ediyor-310766
Basına ve kamuoyuna - İfşa
16 Ağustos 2025
/yazi/basina-ve-kamuoyuna-ifsa-310467
TÜİK'İN SAKLADIĞI SEPET BULUNDU
DİSK-AR TÜİK'in mahkeme kararlarına karşın açıklamadığı enflasyon sepetini ifşa etti
17 Temmuz 2024
/haber/disk-ar-tuik-in-mahkeme-kararlarina-karsin-aciklamadigi-enflasyon-sepetini-ifsa-etti-297592
Sayfa Başına Git