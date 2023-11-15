“Kadınların siyasete katılımındaki zorluklar devam ediyor”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women/BM Kadın Birimi) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’yla (KEFEK) 10 – 11 Kasım’da Kadınların Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılımının Güçlenmesi Bilgi Paylaşım Toplantısı düzenledi.

İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı’nın (SIDA) finansal destek sağladığı “Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen toplantı Sapanca’da gerçekleşti.

“Kadının siyasete katılımını destekliyoruz”

Toplantıya, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mård ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda “2023 Genel Seçimleri Analizi ve Kadınların Siyasete Katılımını Arttıracak Öneriler”, “Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Yerleşim Alanları Modeli”, “Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması” ve “Kadın Siyasetçilere Yönelik Dijital Şiddet ve Dijital Güvenliği Geliştirmek için Öneriler” konuları tartışıldı.

Açılış konuşmasını yapan Asya Varbanova Türkiye'de kadınların siyasete katılımının güçlenmesine yönelik faaliyetleri desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

“KEFEK ile süregelen ortaklığımızı ve bu çerçevede yürüttüğümüz ortak çalışmaları memnuniyetle devam ettiriyoruz. Son genel seçimlerin ardından kaydedilen ilerlemeye rağmen, kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına eşit katılımının sağlanmasında zorluklar devam etmektedir. Kadınların katılımını arttırmaya yönelik olarak 12. Ulusal Kalkınma Planı'nda öngörülen geçici özel önlemlerin uygulanmasının bu konuda atılacak önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”

“Fırsat eşitliği için çalışıyoruz”

Toplantının bir diğer konuşmacısı ise TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek oldu.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak 28. Yasama Döneminde kadın erkek fırsat eşitliği alanında en yüksek katkıyı vermeyi hedeflediklerini söyleyen Atabek şöyle devam etti:

“Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil toplumun bütünü dolayısı ile erkekler için de bir refah ve iyileşme getirecektir. Bizler, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak, tüm imkânlarımızla hem kadınların hem de erkeklerin her alanda fırsat eşitliği için çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantının ikinci gününde, Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Türkiye’de Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması’nı sundu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların siyasete katılımı gibi kritik konulara odaklanan toplantı, kadınların eşit haklara ulaşmaları, siyasette daha etkin bir şekilde yer almaları için stratejik adımların atılmasına yönelik bir yol haritası oluşturmayı amaçlarken bu alandaki çabaların güçlenmesine katkı sağladı.

(ZA/EMK)