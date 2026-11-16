Kadınların şiddetle mücadelede anadilde erişimi mercek altında

Kadın Zamanı Derneği, “İstanbul’da Yerel Yönetimlerin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hizmetlerinde Anadilde Erişimin İzlenmesi Raporu”nun tanıtımını 17 Kasım Salı günü saat 12.00’de Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirecek.

European Endowment for Democracy (EED) desteğiyle hazırlanan rapor, kadınların şiddetle mücadele hizmetlerine anadillerinde erişimini odağına alıyor.

Dernek, raporun sahada gözlemledikleri ihtiyaçlardan hareketle hazırlandığını belirterek kadınların şiddet karşısında destek mekanizmalarına erişebilmesi için bu hizmetlerin herkes açısından anlaşılır, erişilebilir ve ihtiyaçlara yanıt verebilir olması gerektiğine dikkat çekti.

“Anadilinde haklara erişim bir ayrıcalık değil, haktır” diyen dernek, rapor tanıtımına katılım çağrısında bulundu.

Anadilinde haklara erişim bir ayrıcalık değil, haktır. Kadınların şiddet karşısında destek mekanizmalarına erişebilmesi, bu hizmetlerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve herkes için anlaşılır ve erişilebilir olmasıyla mümkün. Sahada gözlemlediğimiz bu ihtiyaçtan hareketle European Endowment for Democracy (EED)'nin desteği ile Kadın Zamanı Derneği olarak hazırladığımız "İstanbul'da Yerel Yönetimlerin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hizmetlerinde Anadilde Erişimin İzlenmesi Raporu"nun tanıtım toplantısında bir araya geliyoruz. 📆17 Kasım Salı 🕖12.00–14.00 📍Bilim Beyoğlu, Taksim (Şişhane Metro Çıkışı) 17 Kasım 2026 | 12.00–14.00 Bilim Beyoğlu (Taksim)