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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 16.11.2026 15:56 16 Kasım 2026 15:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.11.2026 16:02 16 Kasım 2026 16:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Kadınların şiddetle mücadelede anadilde erişimi mercek altında

Kadın Zamanı Derneği, İstanbul’daki yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetle mücadele hizmetlerine anadilinde erişimi ele alan izleme raporunu 17 Kasım Salı günü Beyoğlu’nda düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna tanıtacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınların şiddetle mücadelede anadilde erişimi mercek altında
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Kadın Zamanı Derneği, “İstanbul’da Yerel Yönetimlerin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Hizmetlerinde Anadilde Erişimin İzlenmesi Raporu”nun tanıtımını 17 Kasım Salı günü saat 12.00’de Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirecek.

European Endowment for Democracy (EED) desteğiyle hazırlanan rapor, kadınların şiddetle mücadele hizmetlerine anadillerinde erişimini odağına alıyor.

Dernek, raporun sahada gözlemledikleri ihtiyaçlardan hareketle hazırlandığını belirterek kadınların şiddet karşısında destek mekanizmalarına erişebilmesi için bu hizmetlerin herkes açısından anlaşılır, erişilebilir ve ihtiyaçlara yanıt verebilir olması gerektiğine dikkat çekti.

“Anadilinde haklara erişim bir ayrıcalık değil, haktır” diyen dernek, rapor tanıtımına katılım çağrısında bulundu.

Toplantı bilgileri:

  • Tarih: 17 Kasım 2026, Salı

  • Saat: 12.00–14.00

  • Yer: Bilim Beyoğlu, Taksim (Şişhane Metro çıkışı)

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kadın Zamanı Derneği Anadili Mücadelesi
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