Kadınların işgücüne katılımı da istihdamı da erkeklerin yarısı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı işgücü istatistiklerine göre Mayıs’ta işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişiye geriledi.
İşsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi, işsizlik oranı ise 0,1 puan azaldı. TÜİK işsizlik oranını yüzde 8,4 olarak ölçtü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) Mayıs’ta bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu.
İstihdam oranı yüzde 50
İstihdam edilenlerin sayısı 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti.
İşgücü ise bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,9 saat oldu.
|Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi)
|Erkek (kişi)
|Kadın (kişi)
|15 ve daha yukarı yaştaki nüfus
|65 milyon 352 bin
|32 milyon 347 bin
|33 milyon 5 bin
|İşgücü
|34 milyon 978 bin
|23 milyon 117 bin
|11 milyon 861 bin
|İstihdam
|31 milyon 653 bin
|21 milyon 334 bin
|10 milyon 319 bin
|İşsiz
|3 milyon 325 bin
|1 milyon 783 bin
|1 milyon 541 bin
|İşgücüne dahil olmayan nüfus
|30 milyon 374 bin
|9 milyon 230 bin
|21 milyon 144 bin
(HA)