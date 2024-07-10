Kadınların işgücüne katılımı da istihdamı da erkeklerin yarısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı işgücü istatistiklerine göre Mayıs’ta işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişiye geriledi.

İşsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi, işsizlik oranı ise 0,1 puan azaldı. TÜİK işsizlik oranını yüzde 8,4 olarak ölçtü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) Mayıs’ta bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu.

İstihdam oranı yüzde 50

İstihdam edilenlerin sayısı 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti.

İşgücü ise bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 43,9 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri (kişi) Erkek (kişi) Kadın (kişi) 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 65 milyon 352 bin 32 milyon 347 bin 33 milyon 5 bin İşgücü 34 milyon 978 bin 23 milyon 117 bin 11 milyon 861 bin İstihdam 31 milyon 653 bin 21 milyon 334 bin 10 milyon 319 bin İşsiz 3 milyon 325 bin 1 milyon 783 bin 1 milyon 541 bin İşgücüne dahil olmayan nüfus 30 milyon 374 bin 9 milyon 230 bin 21 milyon 144 bin

(HA)