Kadınların anlattıkları Pınar Civan’ın “Dis-moi” kitabında bir araya geldi

Ressam Pınar Civan, 20 yıl boyunca yaşadığı 3 kıtada farklı kültürlerden kadınlara hayat, aşk ve kadınlıkla ilgili sorduğu soruları çizimlere ve metinlere aktardı. Bu birikimin bir araya geldiği “Dis-moi”, The Poet House etiketiyle okurlarıyla buluştu.

Pınar Civan, kendini göçebe olarak tanımlayan bir ressam. Çalışmalarını Paris ve Bern’deki atölyeleri arasında sürdüren Civan, 20 yıl boyunca, yaşadığı 3 kıtada farklı ülkelerde, farklı kültürlerden kadınlara hayat, aşk ve kadınlıkla ilgili sorduğu soruları çizimlere ve metinlere dönüştürmeye başladı.

Bu çizimler ve metinler, “Dis-Moi” ismini verdiği bir sanat kitabı (art book) olarak yaratıcı yayıncılığın yeni evi The Poet House ile sınırlı sayıda ve koleksiyonluk eser olarak okuruyla buluştu.

Pınar Civan’ın çizdiği kadınlar ve kadınların dilinden yazıya döktüğü metinlerin yer aldığı kitabın kapak tasarımı ise İsmail Sertaç Yılmaz’ın imzasını taşıyor.

Pınar Civan, Türkçe ve İngilizce olarak sınırlı sayıda basılan “Dis-moi” aracılığıyla en mahrem hallerini, kalplerini, tecrübelerini cömertçe paylaşan kadınların buluştukları ortak mesajın, var oldukları, kendilerini eksiltmeyecekleri, cesaretle arzularını, haklarını, mutluluklarını, mutsuzluklarını dile getirmeleri olduğunu söylüyor ve kitabın romantik, gülümseten, hınzırca göz kırpan bir kitap olduğunu dile getiriyor.

Kitaptan “En sevdiğim iltifatı bir erkekten değil, sevdiğim bir kadından aldım. Narin bir gelinciğe, ince işlenmiş bir dantele benziyorsun dedi. İçimde tek bir kadın yok. Zıtlıklarıyla bir sürü kadın var. Güçlü ama kırılgan, uslu ama yaramaz, çapkın ama sadık, cesur ama çekingen, isyankâr ama uzlaşmacı. Çelişkilerimiz kusur değil, zenginliklerimiz. İçimdeki bütün kadınların eseri benim.”

(EMK)