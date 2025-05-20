Kadınları tehdit eden erkek, avukatları da mahkemede tehdit etti

Başak Demirtaş’ın da aralarında olduğu çok sayıda kadına sosyal medya üzerinden cinsiyetçi saldırılarda bulunan avukat Osman T., Havle Derneği üyesi kadınlardan D.K.’ye yyönelik sözlü saldırı ve tehditleri ile ilgili bugün hakim karşısındaydı. Sanığın savunma yaptığı duruşma ertelendi.

Osman T., “hakaret” suçundan yargılanıyor.

Anadolu Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya Havle Derneği ve Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyeleri de D.K.’ye destek vermek için geldi.

Duruşmada D.K. ve Avukatları Zozan Vargün, Eren Keskin, Beritan Bilgin, Emine Kaplan da kadıldı. Duruşmaya daha önceki celselere gelmeyen ve bu duruşmaya gelmesi için hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan sanık Osman T. geldi.

Duruşmada ilk olarak konuşan sanık avukat Osman T. iddiaları kabul etmedi. Sanık Osman T., savunmasında, “D.K., HDP- PKK tarafından bana karşı aparat olarak kullanılıyor. Beni bezdirmek istiyorlar. Bu salondaki fotoğraf da bunu gösteriyor” diyerek salondaki kadın örgütlerini de suçladı. Osman T., “önce davanın düşürülmesini talep ediyorum sonra beraat talep ediyorum” dedi.

Avukat Eren Keskin, sanığa “Sizi baroya şikayet eden kaç kadın var?” diye sordu. Sanık Osman T., soruya yanıt vermedi.

Sonrasında söz alan D.K., şunları söyledi:

“Hakaret ve tehditler devam ediyor. Hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdım. Burada devamlılığı olan suç var. Sizin iddianamemiz hakkında başka iddianame de yazıldı.”

Hakim D.K.’ye, “Bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu. Bunun üzerine D.K., “Bana sürekli olarak hakaret etti. Ben hariç birçok kadına taciz ve tehdite devam ediyor. Kendisi yalnız değildir kendisinin bir suç örgütünün lideri olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu araştırsın” dedi.

Sanığın her beyanını tutanağa geçiren hakimin D.K.’nin söylemlerini ciddiye almadığı ve tutanaklara geçmediğini gören avukatlar, duruma müdahale etti. “Beni PKK veya HDP üzerinden sürekli olarak şikayet ediyor. Bu partiye üye olmak suç mu?” diye soran D.K., “Ben bu adamdan korkuyorum. Bu adam beni defalarca tehdit etti, çocuklarımı tehdit etti. Kendisinin hukuka uygun bir şekilde yargılanmasını istiyorum” dedi.

Sonrasında konuşan sanığın avukatı “Müvekkilim tahrik sonucu bu işi işledi” dedi. Bunun üzerine sanık mahkemeden izin almadan direkt konuşmaya başladı. Hakimin sanığa müdahale etmemesi dikkat çekti. Avukatlar “Sanığa hiç müdahale etmiyorsunuz” diye duruma tepki gösterdi.

“Olay örgüsü ile suçtan kurtulmaya çalışıyorlar”

Avukat Eren Keskin, “Nişanlısı hakkında verileri alsa bunun suç duyurusu yapardı avukat kendisi sonuçta” dedi. Diğer Avuklat da Zozan Vargün, “Soruşturma aşamasında böyle bir durumdan söz etmediler. Belli ki haksız tahrik diye bir hikaye yazmışlar. Kendisi müvekkilimi sürekli olarak arayıp tehdit etmiş. Kadınlara özellikle saldırıyor. Böyle tek başına olan kadınları tehdit ediyor, taciz ediyor, korkutuyor. Şimdiye kadar bu şekilde söz etmediler ses kaydı çıktı şimdi. Şimdiye kadar bunu açıklamadılar şimdi bu olay örgüsü ile karşımıza geldiler. Suçlarına kılıf uyduruyorlar” dedi.

Osman T., D.T.’nin avukatlarına dil çıkardı, göz ve kaşlarını çattı, avukatlara bakarak “Sizinle görüşeceğiz” diyerek tehdit etti.

Özellikle Eren Keskin ve D.K.'nin diğer avukatlarına dönerek "HDP'lileri savunun" dedi. Tehditlerine devam etti. Mahkeme ara kararını açıkladı. Bir sonraki duruşma 4 Kasım'a ertelendi.

Havle Kadın Derneği: D.K.'nin yanındayız

bianet'e konuşan Havle Kadın Derneği üyeleri, "D.K. Havle kadın derneği gönüllülerimizden biri. Bize yaşadığı sorunları anlattığı günden beri yanında olmaya çalışıyoruz. Kadına yönelik Şiddeti ve davayı farklı siyasi görüşleri kullanarak manipüle etmeye çalışan bir fail ile karşı karşıyayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Tüm süreçte D.K.'nin yanındayız" dedi.

(EMK)