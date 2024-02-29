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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 16:56
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 13:56
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DİSK/GENEL-İŞ İSTANBUL ANADOLU YAKASI 1 NO'LU ŞUBE KADIN MECLİSİ

"Kadınları katleden erkeklerden biri çalışma arkadaşımızdı"

“İktidar çıkmış olsa bile, altına imza attığınız İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirin! Her belediyede Toplumsal Eşitlik Birimleri kurun, kurulan yerlerde bu birimleri işlevsel hale getirin!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Kadınları katleden erkeklerden biri çalışma arkadaşımızdı"
csgorselarsiv.org/Serra Akçan

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Kadın Meclisi, 24 saat içinde sekiz kadının erkeklerce öldürülmesine tepki göstermek için basın açıklaması yayınladı.

“Devlet sadece izledi”

Açıklamada özetle şöyle denildi:

Sevilay Karlı, Kadıköy Belediyesi'nde çalışan, aynı iş yerini, ayni mesaiyi paylaştığımız Ümit Karl tarafından 13 yerinden bıçaklanarak katledildi."

15 yıllık evliliğini 5 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlandıran Sevilay Karlı, boşandıktan sonra da ısrarlı takip ve tacizler bitmeyince 4 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak devletin ve iktidarın takipsizlik politikası sonucu, bir sabah işine giderken, evinin önüne pusu kurmuş boşandığı erkek tarafından tasarlanarak öldürüldü. Devlet sadece izledi. Geride yaşları 5 ile 15 arasında değişen üç çocuk kaldı.

Biliyoruz ki bu cinayet de diğer kız kardeşlerimizin katliamı da münferit değil politiktir. Bir kez daha haykırıyoruz kadın cinayetleri politiktir. İktidarın yürütmüş olduğu kadın düşmanı politikaların eseri ve ağır sonuçlarıdır. Feshedilen İstanbul Sözleşmesi, uygulanmayan yasalar, iyi hal indirimleri, kadınların kazanılmış haklarına karşı yürütülen politikalar ne yazık ki kadınları göz göre göre aramızdan koparmaya devam ediyor.

Siyasi iktidar tarafından, nafakanın, 6284 numaralı yasanın, medeni haklarımızın, "kutsal aile, "makbul kadın çerçevesinde tartışmaya açıldığı her an biz kadınlar ölmeye, öldürülmeye devam ediyoruz. Biz DİSK/ Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Kadın Meclisi olarak, iş yerimizi paylaştığımız bir erkeğin gerçekleştirdiği kadın cinayetini görmezden gelmiyoruz, susmuyoruz, ses çıkarıyoruz. Bu davanın da takipçisi olacağımızı, katilin cezasızlıkla ödüllendirilmesine seyirci kalmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz”

“Sadece iktidara değil, sosyal politikalar yürütmesi gereken iş yerlerimiz olan belediyelere de sesleniyoruz:

“İktidar çıkmış olsa bile, altına imza attığınız İstanbul Sözleşmesi'nin gereklerini yerine getirin! Her belediyede Toplumsal Eşitlik Birimleri kurun, kurulan yerlerde bu birimleri işlevsel hale getirin!

Türkiye'nin onayladığı, şiddet ve tacizin önlenmesini içeren 190 sayılı ILO sözleşmesini imzalayın ve uygulayın!

Her belediyede Toplumsal Eşitlik Eğitimleri düzenleyin Özellikle gece vardiyasında çalışan birimlerde psikolojik destek olanakları sağlayın ve bunu zorunlu hale getirin! Erkek katliamı nedeniyle ebeveynsiz kalan çocukların bakımı, eğitimi ve geleceği için paydaş olun ve yetişkinliğe kadar bunu sürdürün!

 (EMK)

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