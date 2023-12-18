Kadınlardan Yılmaz Erdoğan'a "İnci Taneleri" tepkisi

Yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı televizyon dizisi "İnci Taneleri"nin tanıtımları yayınlanmaya başladı.

Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizinin ilk tanıtım videosundaki sözleri tepki ile karşılandı.

Dizinin senaryosuna göre edebiyat öğretmeni olan Azem (Yılmaz Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlanıyor. Kelepçeli ve çelik yelekli gözaltına alındıan Azem tutuklanarak hapishaneye konuluyor. Erdoğan'ın gözaltına alınma sahnesine "senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış" sözleri eşlik ediyor.

Dizinin tanıtımının yayınlanmasının ardından sosyal medyada diziye yönelik tepki oluştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, tanıtım videosuna, "Bunu biri açıklayacak mı? Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz. Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. Gerçekleri yazacaksanız önce kadın cinayetlerini yazın. Sonra kadınlar canıyla ödüyor bunları. Dizi replikleri ile indirim alan katilleri, dizi replikleri ile kadınları tehdit edip sonra öldürenlerin da ne var canım o diziyi çok seviyordum diyenleri unutmadık" diyerek tepki gösterdi.

Bunu biri açıklayacak mı?

Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz.

Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. @Bkmonline https://t.co/a9kyaOX60d — Fidan Ataselim (@fidanataselim) December 18, 2023

Avukat Feyza Altun ise "Bir kadın cinayetinin faili olmak anlamadım şiirsel bir şey mi?! @yilmazerdogan Nasıl korkunçç, nasıl….." paylaşımı yaptı.

Hande Kuday ise tepkisini "Yani Yılmaz Erdoğan yazdığı bu satırlara meftun olmuştur, okuttuğu herkes de hocam harikasınız demiştir buralar tamam da, koca yapımda kanalda 2023’te böyle bir cümleyle tanıtım girersek bizi taşlarlar diyen bir yetkili de mi yok? Anladık adam katil değil, öyle işlediniz böyle işlediniz mesele o da değil; ümitcan uygun fanı oğlanlara bio olacak satırlardan başka bir cümle bulamadınız mı tanıtıma çıkacak?" sözleri ile dile getirdi.

(Mİ)