biamag
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 11.02.2026 08:22 11 Şubat 2026 08:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.02.2026 11:46 11 Şubat 2026 11:46
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadınlardan tepki: İzinli çıkan fail iki kadın ve bir çocuğu nasıl öldürdü?

Basın açıklamasında konuşan KCDP Ankara Temsilcisi Işıl Kurt,  failin cezaevinden izinli olarak çıktığını hatırlattı.

BİA Haber Merkezi

Kadınlardan tepki: İzinli çıkan fail iki kadın ve bir çocuğu nasıl öldürdü?
Fotoğraf: MA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), cezaevinden izinli olarak çıkan Recep C.’nin in iki kadın ve bir çocuğu öldürmesini protesto etti ve Adalet Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Platform, izinli ya da tahliye edilen hükümlülerin suç işlemesini engelleyecek önlemlerin alınıp alınmadığını sordu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Recep C. annesi Azize C.yi, 8 yaşındaki kızı A.C.’yi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Beyzanur Uçan C.’yi öldürdü.

Basın açıklamasında konuşan KCDP Ankara Temsilcisi Işıl Kurt,  failin cezaevinden izinli olarak çıktığını hatırlattı. “Kadınları; cezaevinden izinli çıkanlar, yargı paketleriyle tahliye edilenler öldürüyor. Bu cinayetler beklenmedik değil, kader değil, önlenemez değil” dedi.

Devletin ihmali olduğunu savunan Kurt, Adalet Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: “Bu failin izinliyken suç işlemesini engellemek için hangi önlemleri aldınız? Boşanma aşamasında olan bir kadın söz konusu. Fail ve yakınları aynı mahallede yaşıyor. Bu kişiyi denetlemek ve olası bir suçu önlemek bu kadar zor mu?”

Kurt ayrıca, 2025 yılında öldürülen kadınların yarısından fazlasının ateşli silahla hayatını kaybettiğini belirtti. Kadınların tüm uyarılarına rağmen yetkililerin nafaka ve arabuluculuk gibi başlıkları gündeme getirdiğini söyleyen Kurt, “Aile bireyleri yargı süreçlerinde yıpranmıyor, kadınlar öldürülüyor” dedi.

Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kurt, “6284 sayılı Kanun’u ve İstanbul Sözleşmesi’ni etkin biçimde uygulayın. Uzaklaştırma ve koruma kararlarını hayata geçirin. Cezasızlığın önüne geçin. Aile odaklı değil, kadın odaklı politikalar geliştirin” diye konuştu.

Eylem sloganlarla sona erdi.

https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti kadın cinayetlerini durduracağız platformu
