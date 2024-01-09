Kadınlardan Ozan Güven tepkisi: İzlemiyoruz

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan oyuncu Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından “Taş, Kağıt, Makas” dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Ozan Güven için 13 yıla kadar hapis istendi

“Şiddet faili olduğunu unutmadık"

Kadınlar, sosyal medyadan Güven’in yeniden bir dizide oynamasına tepki gösterdi.

Üniversiteli Feminist Kolektif şu paylaşımı yaptı:

“Şiddet faili Ozan Güven'in yeni dizisinin konusu "Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı bir hikaye" olarak geçiyor Biz feministler de cinsiyetçi medyadaki gücünü kullanarak failliğini aklamaya çalışan Ozan Güven'in ekranlarda yeri yok diyoruz!”

Avukat Hande Kuday, şu paylaşımı yaptı:

“Mağdur olmayacağından emin ama fail olmayacağının garantisini veremeyen herkes Ozan Güven’le empatisini kesintisiz devam ettiriyor.”

Kampüs Cadıları da şöyle seslendi:

“Dizinin tanıtımı Ozan Güven 3 sene sonra ekranlara dönüyor diyerek yapılıyor. Biz 3 senede Ozan Güven'in şiddet faili olduğunu unutmadık! Erkek egemen sistemden güç alıp ekranlara çıkacak yüzü bulan Güven'i biz kadınlar izlemiyoruz!”

Erkek Şiddeti Çetelesi

Ne olmuştu? Oyuncu Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan ve darp raporu alan Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığı ile 2 Temmuz 2020 Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Bulutsuz dilekçesinde, 12 Haziran'da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gittikleri, buradaki sohbette Deniz Bulutsuz'un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven'in rahatsız olduğu ve daha sonra Ozan Güven'in evine gittiklerinde Güven tarafından darp edildiğini belirtti. Ayrıca dilekçede, Güven'in etraftaki eşyaları kırdığı, elindeki kırık abajuru almaya çalışırken Bulutsuz'un çenesini yaraladığı ve evden kaçmaya çalışırken Ozan Güven'in Bulutsuz'u engellendiği bilgisi de yer aldı. Bulutsuz'un suç duyurusu sonrası Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti, darp raporu aldı. 102 senarist 5 Temmuz 2020 Pazar günü yayınladıkları açıklama ile Deniz Bulutsuz'a destek olduklarını duyurdu. Güven'le çalışmayacaklarını belirtti.

(EMK)