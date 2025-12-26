Kadınlardan Leyla Zana’ya yönelik tribün saldırılarına suç duyurusu

Somaspor–Bursaspor maçında tribünlerden yükselen cinsiyetçi ve ırkçı sloganlara karşı kadın örgütleri harekete geçti. Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, saldırının kadın kimliğini ve Kürt kadın mücadelesini hedef alan politik bir nefret suçu olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Jinnews'in haberine göre, 16 Aralık’ta oynanan karşılaşmada Bursaspor taraftarları, siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü sloganlar attı. Olayın ardından kadın örgütleri, sekiz kentte eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyerek saldırılara tepki gösterdi.

Urfa: “Irkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşıyız”

Urfa Kadın Platformu, baro önünde açıklama yaptı. Kadınlar, “Leyla Zana’ya cinsiyetçi ve ırkçı saldırının karşısındayız” pankartı açtı. Açıklamaya çok sayıda kadın katıldı. Ortak metni Avukatlar Derneği Şanlıurfa Şubesi yöneticisi Dicle Aksu okudu. Açıklama sloganlarla sona erdi.

İzmir: Suç duyurusu adliyede yapıldı

İzmir’de Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Kadınlar, saldırıları nefret suçu olarak değerlendirdi. Açıklamanın ardından adliyeye giren kadınlar, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van: Baro önünde ortak açıklama

Van Kadın Platformu ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Van Barosu’nda açıklama yaptı. Metni STAR Kadın Derneği yöneticisi Meryema Aslan okudu. Kadınlar, açıklamanın ardından suç duyurusunda bulundu.

İstanbul: “Bu bir suç duyurusudur”

İstanbul’da kadınlar, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. “Bu bir suç duyurusudur! Leyla Zana’ya yönelik cinsiyetçi ve ırkçı saldırının karşısındayız” pankartı taşındı. Açıklamayı Feride Eralp okudu. Kadınlar, hem Leyla Zana’ya hem de saldırıyı haberleştirdiği için hedef gösterilen gazeteci Gözde Şeker’e destek verdi. Açıklamanın ardından suç duyurusu yapıldı.

“Bu saldırı tesadüf değil”

Kadın örgütleri, yaptıkları ortak açıklamada Leyla Zana’nın hedef alınmasını tesadüf olarak görmediklerini vurguladı. Açıklamada, barış tartışmalarının yeniden gündemde olduğu bir dönemde Kürt bir kadın siyasetçinin cinsiyetçi küfürle hedef gösterilmesinin bilinçli bir tercih olduğu belirtildi. Kadınlar, bu saldırının hem Kürt kadın mücadelesini hem de tüm kadınları sindirmeyi amaçladığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bursaspor’a verdiği para cezasına da tepki gösteren kadınlar, tribünlerdeki nefret söyleminin hafife alındığını savundu. Kadın örgütleri, hakaretin ve nefret söyleminin suç olduğunu hatırlatarak faillerin tespit edilmesini, kulüpler ve federasyon hakkında caydırıcı adımlar atılmasını istedi.

Kadınlar, suç duyurularının takipçisi olacaklarını ve hiçbir kadının küfrün, şiddetin ve nefretin hedefi olmadığı bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

