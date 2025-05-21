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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 15:32
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Kadınlardan İyi Parti’ye Toktaş çağrısı: Derhal ihraç edilmeli

"Erkek egemen siyasetinize mecbur da değildir. Bu dilin sahibi kadar, bu sessizliğin ortağı olan herkes suçludur.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf, bir görüşme ya da toplantı ortamında çekilmiş gibi görünen ciddi ve resmi bir anı yansıtmaktadır.
*Hasan Toktaş

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’ya yönelik sosyal medyada gündeme gelen cinsiyetçi mesajı, kadın örgütlerinin tepkisini çekti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) yayımladığı açıklamayla Toktaş’ı sert sözlerle eleştirdi ve derhal ihraç edilmesi çağrısında bulundu.

İddialara göre, Toktaş, İYİ Parti İl Başkanları'nın yer aldığı WhatsApp grubuna Asu Kaya’nın fotoğrafını göndererek, “Sana alacam bunu kral” mesajını yazdı. TKDF, bu ifadeyi hem bireysel bir hakaret hem de kadınların onuruna yönelik sistematik bir saldırı olarak niteledi.

TKDF Başkanı Canan Güllü imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu söz yalnızca Asu Kaya’nın şahsına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda siyasette kadınlara reva görülen dilin, erkek egemen yapının açık bir tezahürüdür. Kadınların hâlâ birer ‘nesne’ gibi görülmesi kabul edilemez.”

Güllü, Hasan Toktaş’ın açıklamasının “espri” ya da “maksadını aşan söz” gibi değerlendirmelerle hafifletilemeyeceğini vurgulayarak, bunun açık bir cinsiyet temelli şiddet ve suç olduğunu ifade etti.

“Siyasetin eşit özneleri olarak kabul edilmek istiyoruz”

Federasyon, kadınların siyasette yalnızca vitrin figürleri değil, eşit ve özgür siyasal özneler olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, bu tür cinsiyetçi dilin yalnızca failinin değil, sessiz kalan herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

“Bu zihniyetin kime ait olduğu kadar, kimler tarafından normalleştirildiği de önemlidir. Sessiz kalan her siyasi yapı bu aşağılayıcı dilin ortağıdır.”

İhraç ve özür çağrısı

TKDF, İYİ Parti yönetimine seslenerek Hasan Toktaş’ın derhal partiden ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Toktaş’ın, kamuoyundan ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’dan açık bir şekilde özür dilemesi gerektiği belirtildi.

“Kadınlar sizin nesneniz değil, siyasetin eşit öznesidir”

Açıklamanın sonunda, kadınlara yönelik dijital, sözlü ve psikolojik şiddetin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan TKDF, şu ifadeyle çağrısını yineledi:

“Kadınlar sizin alınıp satılacak nesneniz değildir. Erkek egemen siyasetinize mecbur da değildir. Bu dilin sahibi kadar, bu sessizliğin ortağı olan herkes suçludur.”

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