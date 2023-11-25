25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Kadınlardan iktidara: İtaat yok isyan var
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar eşitlik talebiyle, erkek şiddetine karşı Mecidiyeköy’de bir araya geldi.
Polis, Taksim Meydanı’ndaki yürüyüşü engellemek için meydana girişi barikatlarla kapattı. Taksim Meydanına ve İstiklal Caddesinde polis barikatları kuruldu.
Önceki yıllarda İstiklal Caddesi'ni direniş alanına çeviren kadınlar, bu yıl Mecidiyeköy’de toplanma kararı aldı.
Kadınların miting yapacağı alanın etrafı polis barikatları ile kapatıldı ve seyyar bir polis merkezi kuruldu.
Kadınlar, "kadın yaşam özgürlük", "Susma haykır eşsinceller vardır", "İstanbul Sözleşmesi bizim" sloganları ile miting alanına yürüdü.
Yürüyüşte ayrıca, “Nehirden denize özgür Filistin”, “İsrail'e boykot Filistin'e özgürlük”, “Rojava’dan Filistin'e direnen kadınlar kazanacak” sloganları atıldı.
HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yürüyüşe katıldı.
“Geceler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim”
Şişli’deki Cevahir AVM önünde polis barikatıyla yürüyüşü engellenen kadınlar, yasakları protesto etmek için basın açıklamasını değil yasakları anlatan açıklamalarını okudular.
Açıklamayı kadınlar adına Cemile Baklacı okudu: “Her birimiz özgür bir yaşam kurana dek mücadelemiz bitmeyecek. Geceler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim.”
Kadınlar eylemlerini, meşaleler yaktıktan sonra bitirdi.
(EK/AS)