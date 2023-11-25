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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 15:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2023 09:57
1 dk Okuma

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Kadınlardan iktidara: İtaat yok isyan var

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadınlar, erkek şiddetine karşı Mecidiyeköy’de bir araya geldi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/25/kadinlar-erkek-siddetine-karsi-mecidiyekoyde-bir-araya-geliyor-1.jpg
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadınlar eşitlik talebiyle, erkek şiddetine karşı Mecidiyeköy’de bir araya geldi.

Polis, Taksim Meydanı’ndaki yürüyüşü engellemek için meydana girişi barikatlarla kapattı. Taksim Meydanına ve İstiklal Caddesinde polis barikatları kuruldu.

Önceki yıllarda İstiklal Caddesi'ni direniş alanına çeviren kadınlar, bu yıl Mecidiyeköy’de toplanma kararı aldı.

Kadınların miting yapacağı alanın etrafı polis barikatları ile kapatıldı ve seyyar bir polis merkezi kuruldu.

Kadınlar, "kadın yaşam özgürlük", "Susma haykır eşsinceller vardır", "İstanbul Sözleşmesi bizim" sloganları ile miting alanına yürüdü. 

Yürüyüşte ayrıca, “Nehirden denize özgür Filistin”, “İsrail'e boykot Filistin'e özgürlük”, “Rojava’dan Filistin'e direnen kadınlar kazanacak” sloganları atıldı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yürüyüşe katıldı.

“Geceler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim”

Şişli’deki Cevahir AVM önünde polis barikatıyla yürüyüşü engellenen kadınlar, yasakları protesto etmek için basın açıklamasını değil yasakları anlatan açıklamalarını okudular.

Açıklamayı kadınlar adına Cemile Baklacı okudu: “Her birimiz özgür bir yaşam kurana dek mücadelemiz bitmeyecek. Geceler bizim, sokaklar bizim, meydanlar bizim.”

Kadınlar eylemlerini, meşaleler yaktıktan sonra bitirdi. 

(EK/AS)

25 Kasım Erkek şiddeti 25 Kasım'a giderken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 Kasım Açıklaması
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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/haber/kadinlar-ayvaliktan-seslendi-esit-bir-yasami-kuracak-tukenmeyen-gucumuz-var-288454
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/haber/kayyim-politikalari-erkek-siddetiyle-mucadeleyi-olumsuz-etkiledi-286928
Erkek Şiddeti Çetelesi
1 Ekim 2023
/proje/erkek-siddeti-cetelesi-285345
AYM’den erkek şiddeti davaları için örnek karar
27 Eylül 2023
/haber/aymden-erkek-siddeti-davalari-icin-ornek-karar-285438
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/haber/erkek-siddeti-agustos-2023-283580
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