Kadınlardan Gültan Kışanak için seçim kampanyası

Kadınlar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) 2016’dan bu yana tutuklu Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Gültan Kışanak için seçim kampanyası başlattı.

'Gültan’la Ankara’ya, Kadınlar Dayanışmaya' adıyla açılan X hesabından paylaşılan videoda, Kışanak'ın milletvekilli döneminde Meclis’te yaptığı konuşmalara yer verildi.

Kışanak'ın Kobanî Davası'nda yaptığı savunmanın “Niçin aday oldum?” kısmını ise sanatçı Jülide Kural seslendirdi.

Kural’ın seslendirdiği konuşmanın bir kısmı şöyle:

“Neden aday oldum? Birincisi, biraz önce saydığım gibi bu kumpas davaları, bu kayyım siyasetine bir cevap olmak için aday oldum. İkincisi, bu ülkenin yüz yıllık tarihi boyunca çözemediğimiz iki temel sorunu siyasetin temeline koymak için aday oldum. Biri Kürt sorunu, diğeri kadınların özgürlük sorunu. Bu iki konu siyasetin temel konusudur. Bu konularda yol alamazsak ne yaşanabilir kentler yapabiliriz ne de özgürlükleri yaşayabiliriz. Onun için bu iki konuyu başkentin gündemine taşımak isterim.

Demokratik Cumhuriyete de artık siyasete mor rengini kazandırmak gerekiyor. Bu Cumhuriyet kadınların da olağanüstü emeğiyle kuruldu. Fakat eşit haklar için ettikleri mücadele görünmez kılınarak sadece kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. Kadınlar cumhuriyetten, demokrasiden, siyasetten dışlandılar. Hala da öyle. Bugün siyasi partilerin tutumlarına bakıyorsunuz, kadın adaylarına yaklaşımlarında utanılası tavırlar ortaya çıkıyor. Kadınları evin içinde, sadece evin bireylerine, öncelikle de erkek bireylerine, hizmet etmekle görevli kılan bu politik anlayışa karşı biz kadınlar kamusal alana çıkıyoruz. Siyasetin tam ortasındayız. Demokratik siyaset kadınsız olmaz. Onun için biz demokratik cumhuriyeti mor renkle buluşturmak adına tüm kadınlarla birlikte bu yola çıktık. Kadınlarla birlikte mücadele edip kadınlarla birlikte kazanacağız."