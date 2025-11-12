Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen yangında 3'ü çocuk 6 kadın işçinin yaşamını yitirmesine İstiklal Caddesi’nde düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Eylemde söz alan Selin Top, yaşananların bir “kaza” olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi, “Bu ölümler göz göre göre geldi. Bu bir kaza değil, denetimsizliğin ve kâr hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir” dedi.

Dilovası'nda Ravive Kozmetik'e ait parfüm deposunda çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kadın, 3 kız çocuğu işçi için Kadınlar Birlikte Güçlü'nün çağrısıyla Taksim Tünel Meydanı'nda eylemdeydik.



Top, çalışma koşullarının uzun süredir bölge halkı tarafından bilindiğini belirtti:

“Kadınlar sabah 8’den geceye kadar 600-800 liralık yevmiye ile çalıştırıldı. Tek kapıdan giriş çıkış uygulanıyordu, yangın güvenliği yoktu. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının çalıştığını herkes biliyordu.

Kadın emeğinin sistematik olarak ucuz ve güvencesiz işlerde konumlandırıldığını vurgulayan Top, “Kadınlara ve genç kızlara ‘ev bütçesine katkı’ adı altında neredeyse bedava emek dayatılıyor. Bizim emeğimiz harcanabilir görülüyor. Bu, erkek egemen sistem ile sermayenin ortak politikasıdır” dedi.

Ravive Kozmetik’in LC Waikiki, Zara ve Koton gibi markalara üretim yaptığını hatırlatan Top, “Bu markalar 8 Mart’ta kadın güçlenmesini pazarlama malzemesi yaparken, tedarik zincirlerinde kadınların hangi koşullarda çalıştığını görmezden geliyor” dedi.

Erkek egemen sistem ve kapitalizm el ele hayatlarımıza kast ediyor!

Top, yalnızca fabrika sahiplerinin değil, denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurumlarının da sorumluluğunun bulunduğunu söyledi:

“Biz göstermelik gözaltılarla avutulmayı kabul etmiyoruz. Sorumlular bakanlar düzeyinde yargılansın. Varsa biraz utanç, istifa bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden çocuk işçiler Cansu Esatoğlu, Nisa Taşdemir, Tuğba Taşdemir, hayatını kaybeden kadın işçiler: Şengül Yılmaz, Esma Gikan ve Hanım Gülek olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

