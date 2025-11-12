ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2025 09:37
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 09:44
2 dk Okuma

Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz

Kadınlar, “Biz göstermelik gözaltılarla avutulmayı kabul etmiyoruz. Sorumlular bakanlar düzeyinde yargılansın" çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlardan Dilovası protestosu: Utancınız varsa istifa bekliyoruz
Fotoğraf: Yusuf Çelik

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen yangında 3'ü çocuk 6 kadın işçinin yaşamını yitirmesine İstiklal Caddesi’nde düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi.

Eylemde söz alan Selin Top, yaşananların bir “kaza” olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi, “Bu ölümler göz göre göre geldi. Bu bir kaza değil, denetimsizliğin ve kâr hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir” dedi.

Top, çalışma koşullarının uzun süredir bölge halkı tarafından bilindiğini belirtti:

“Kadınlar sabah 8’den geceye kadar 600-800 liralık yevmiye ile çalıştırıldı. Tek kapıdan giriş çıkış uygulanıyordu, yangın güvenliği yoktu. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının çalıştığını herkes biliyordu.

Kadın emeğinin sistematik olarak ucuz ve güvencesiz işlerde konumlandırıldığını vurgulayan Top, “Kadınlara ve genç kızlara ‘ev bütçesine katkı’ adı altında neredeyse bedava emek dayatılıyor. Bizim emeğimiz harcanabilir görülüyor. Bu, erkek egemen sistem ile sermayenin ortak politikasıdır” dedi.

Ravive Kozmetik’in LC Waikiki, Zara ve Koton gibi markalara üretim yaptığını hatırlatan Top, “Bu markalar 8 Mart’ta kadın güçlenmesini pazarlama malzemesi yaparken, tedarik zincirlerinde kadınların hangi koşullarda çalıştığını görmezden geliyor” dedi.

Top, yalnızca fabrika sahiplerinin değil, denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurumlarının da sorumluluğunun bulunduğunu söyledi:

“Biz göstermelik gözaltılarla avutulmayı kabul etmiyoruz. Sorumlular bakanlar düzeyinde yargılansın. Varsa biraz utanç, istifa bekliyoruz."

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Ravive Kozmetik’e ait parfüm dolum tesisinde 8 Kasım’da çıkan yangında, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden çocuk işçiler Cansu Esatoğlu, Nisa Taşdemir, Tuğba Taşdemir, hayatını kaybeden kadın işçiler:  Şengül Yılmaz, Esma Gikan ve Hanım Gülek olarak açıklanmıştı.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER’e şikayet edildiği, çalışanların 2024 yılında yaptıkları başvurularda sigortasız çalıştırılma ve yemek ücretlerinin ödenmemesi gibi ciddi ihlalleri bildirdiği ortaya çıkmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadınlar birlikte güçlü Kocaeli'nde parfüm fabrikasında yangın Dilovası kadın işçiler çocuk işçiler
ilgili haberler
6 kişinin yaşamını yitirdiği Dilovası'ndaki yangının çıkış nedeni belli oldu
12 Kasım 2025
/haber/6-kisinin-yasamini-yitirdigi-dilovasi-ndaki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-313482
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
12 Kasım 2025
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-fabrika-yangininda-7-kisi-tutuklandi-313469
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
6 kişinin yaşamını yitirdiği Dilovası'ndaki yangının çıkış nedeni belli oldu
12 Kasım 2025
/haber/6-kisinin-yasamini-yitirdigi-dilovasi-ndaki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-313482
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri: Okurken çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz
12 Kasım 2025
/haber/kocaeli-universitesi-ogrencileri-okurken-calismak-calisirken-olmek-istemiyoruz-313473
Dilovası’ndaki fabrika yangınında 7 kişi tutuklandı
12 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-fabrika-yangininda-7-kisi-tutuklandi-313469
Dilovası’ndaki yangınında 6 işçinin ölümüne ilişkin 11 şüpheli adliyede
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangininda-6-iscinin-olumune-iliskin-11-supheli-adliyede-313440
Kadınlar Birlikte Güçlü “Dilovası” için eyleme çağırıyor
11 Kasım 2025
/haber/kadinlar-birlikte-guclu-dilovasi-icin-eyleme-cagiriyor-313434
Dilovası’ndaki yangından kurtulan işçi: Dört yıldır sigortasız çalışıyorduk, iş güvenliği yoktu
11 Kasım 2025
/haber/dilovasindaki-yangindan-kurtulan-isci-dort-yildir-sigortasiz-calisiyorduk-is-guvenligi-yoktu-313421
Sayfa Başına Git