Kadınlardan cinsel şiddete tepki: "Utanç duyması gerekenler faillerdir"

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla İstanbul Beyoğlu’ndaki Tünel Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, geri gönderme merkezlerinde ve gözaltında kadınlara yönelik cinsel şiddeti protesto etti.

Eylemciler, ocak ayında Rojava’yla dayanışma amacıyla Türkiye’ye gelen “Halkların Karavanı” üyesi Almanyalı aktivist Paula Maier’in, sınır dışı edilme sürecinde İstanbul’daki bir geri gönderme merkezinde cinsel saldırıya maruz bırakılmasına tepki gösterdi.

“Paula Maier yalnız değildir”, “Cinsel işkence suçtur” yazılı dövizler taşıyan kadınlar, sık sık “Gözaltında tacize, tecavüze son”, “Kadınların bedeni savaş meydanı değildir” sloganları attı.

Alman aktivist Maier: Gözaltı sürecinde cinsel saldırıya maruz bırakıldım

“Kadınların sesini bastırmak istiyorlar”

Kadınlar Birlikte Güçlü adına açıklamayı Simay Ada Kart okudu.

Geri gönderme merkezlerinde ve gözaltında “erkek-devlet şiddeti”nin münferit olmadığını belirten Kart, geçtiğimiz aylarda Filistin halkıyla dayanışmak için Özgürlük Filosu’yla yola çıkan ve gözaltına alınan Almanya merkezli 'Zora' örgütü aktivisti ve gazeteci Anna Liedtke’nin de İsrail askerlerinin cinsel saldırısına maruz bırakıldığını hatırlattı.

Eşit ve özgür bir yaşam için, en temel hakların dahi gasp edilmesine karşı sokaklara çıkan kadınların sesini, ardı arkası kesilmeyen gözaltı ve tutuklamalarla bastırmak istiyorlar. Gözaltında ve hapishanelerde kadınları hijyen ürünlerinden yoksun bırakarak, cinsel taciz, çıplak arama, darp ve hakaretlerle sindirmeye çalışıyorlar. Kadınların bedenlerine yönelik sistematik saldırıların, bizleri sindirmek ve utandırmak için uygulandığını biliyoruz.

Etkin soruşturma çağrısı

“Utanç duyması gerekenlerin cinsel şiddet uygulayanlar olduğunu biliyoruz” diyen Kart, yetkililere ‘etkin soruşturma’ çağrısında bulundu.

Hep birlikte soruyoruz: Türkiye’de barışın bahsinin geçtiği bu günlerde bu suçlar soruşturulacak mı? Geri gönderme merkezleri kapatılacak mı? Cinsel şiddet uygulayanlar yargılanacak mı? Suçlulara yönelik etkin soruşturma talep ediyoruz. Paula da Alma da yalnız değil, yalnız değiliz.

(EÖ/VC)