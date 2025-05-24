Kadınlardan barış çağrısı: Savaşa değil, hayata bütçe

Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla barış talebini yineledi.

"Dünden bugüne kadınlar barışı inşa ediyor"

Kadınlar, "Özgür, eşit, demokratik bir ülke için taleplerimiz var" diyerek üç acil maddede topladıkları barış taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’da Barış Anneleri de katıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamada kadınlar, “Barış için ısrar ediyoruz”, “Silahlara değil kadınlara bütçe”, “Kadınlar barış istiyor”, “Jin jiyan azadî” yazılı dövizler taşıdı. Sık sık “Jin şer naxwazin, jin aştiye dixwazin” (Kadınlar savaş istemiyor, barış istiyor), “Barış hemen şimdi” sloganları atıldı.

Açıklamanın Kürtçesini Newroz Ünverdi, Türkçesini ise Feride Eralp okudu. Eyleme Barış Anneleri İnisiyatifi de destek verdi.

Ankara

Ankara’da ise kadınlar, Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. “Kadınlar barışta ısrar ediyor”, “Bijî yekîtiya jinan” (Yaşasın kadın dayanışması) yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganlarıyla barış taleplerini dile getirdi. Açıklamanın Kürtçesini Zelal Anğay, Türkçesini Emine Akyazılı okudu.

“Bu bütçe kimin için?”

Yapılan açıklamalarda özellikle savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılan bütçeye dikkat çekildi. Açıklama şöyle:

“Bu ülkenin bütçesinin neden yüzde 10’undan fazlası, yani toplam 1 trilyon 608 milyar lirası savaşa, ‘güvenlik’ harcamalarına ayrılıyor? Neden sağlık harcamalarının 1,5 katı kadar kaynak savaşa aktarılıyor? Asgari ücret açlık sınırının altındayken, neden her seçim öncesi yeni bir sınır ötesi operasyon ya da beka söylemi gündeme geliyor?”

Anadilde hizmet hakkı ve yaşam hakkı

Kadınlar, anadilde kamu hizmeti almanın özellikle kadınlar açısından yaşamsal önemde olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşanan bir örnekle bu durum şöyle anlatıldı:

“Fatma Altınmakas, kocasının kardeşi tarafından tecavüze uğradı. Kürtçe ifade veremediği için yaşadıklarını anlatamadı ve daha sonra kocası tarafından öldürüldü. Bu savaş eğer Kürtlere karşı değilse, neden Kürtçe hâlâ kamu hizmeti dili değil?”

“Üniformalı failler cezasız kalıyor”

Açıklamada, militarizmin kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekildi:

“Savaşın erkek egemenliğiyle birleştiği bu düzende, kadınlar şiddete daha açık hale geliyor. Üniformalar, failler için dokunulmazlık zırhı haline geliyor. İpek Er’in ölümüne sebep olan Musa Orhan gibi failler, devlet adına hareket ettikleri gerekçesiyle cezasız kalıyor. Gülistan Doku’lar, Narin Güran’lar bu ortamda kaybediliyor, yok sayılıyor.”

Kadınların üç acil barış talebi

Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi’nin açıklamasında üç acil talep şöyle sıralandı:

Siyaset suç olmaktan çıkarılsın.

Terörle Mücadele Kanunu gibi yasal düzenlemeler kaldırılsın, hasta tutuklular başta olmak üzere tüm siyasi mahpuslar serbest bırakılsın. Askeri operasyonlara ve güvenlik bölgelerine son verilsin.

Sınır ötesi harekâtlar ve askeri yığınak durdurulsun. Kayyım uygulamaları sona ersin.

OHAL gerekçesiyle çıkarılan 674 sayılı KHK iptal edilsin ve kayyımlar geri çekilsin.

(EMK)