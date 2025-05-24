ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 22:32
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2025 22:50
2 dk Okuma

Kadınlardan barış çağrısı: Savaşa değil, hayata bütçe

Kadınlar, "Özgür, eşit, demokratik bir ülke için taleplerimiz var" diyerek üç acil maddede topladıkları barış taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, "Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi" öncülüğünde gerçekleştirilen bir barış eyleminden bir kareyi yansıtıyor. Görselde çoğunluğu beyaz başörtüsü takan kadınlardan oluşan bir grup, ellerinde büyük bir pankart tutuyor. Pankartta mor renkte şu yazı yer alıyor: "BARIŞA İHTİYACIM VAR" KADIN İNİSİYATİFİ
Fotoğraflar: Evrim Kepenek / bianet

Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düzenlediği basın açıklamalarıyla barış talebini yineledi.

"Dünden bugüne kadınlar barışı inşa ediyor"
"Dünden bugüne kadınlar barışı inşa ediyor"
17 Nisan 2025

Kadınlar, "Özgür, eşit, demokratik bir ülke için taleplerimiz var" diyerek üç acil maddede topladıkları barış taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul’da Barış Anneleri de katıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Şişhane Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamada kadınlar, “Barış için ısrar ediyoruz”, “Silahlara değil kadınlara bütçe”, “Kadınlar barış istiyor”, “Jin jiyan azadî” yazılı dövizler taşıdı. Sık sık “Jin şer naxwazin, jin aştiye dixwazin” (Kadınlar savaş istemiyor, barış istiyor), “Barış hemen şimdi” sloganları atıldı.

Açıklamanın Kürtçesini Newroz Ünverdi, Türkçesini ise Feride Eralp okudu. Eyleme Barış Anneleri İnisiyatifi de destek verdi.

Ankara

Ankara’da ise kadınlar, Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. “Kadınlar barışta ısrar ediyor”, “Bijî yekîtiya jinan” (Yaşasın kadın dayanışması) yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” sloganlarıyla barış taleplerini dile getirdi. Açıklamanın Kürtçesini Zelal Anğay, Türkçesini Emine Akyazılı okudu.

“Bu bütçe kimin için?”

Yapılan açıklamalarda özellikle savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılan bütçeye dikkat çekildi. Açıklama şöyle:

“Bu ülkenin bütçesinin neden yüzde 10’undan fazlası, yani toplam 1 trilyon 608 milyar lirası savaşa, ‘güvenlik’ harcamalarına ayrılıyor? Neden sağlık harcamalarının 1,5 katı kadar kaynak savaşa aktarılıyor? Asgari ücret açlık sınırının altındayken, neden her seçim öncesi yeni bir sınır ötesi operasyon ya da beka söylemi gündeme geliyor?”

Anadilde hizmet hakkı ve yaşam hakkı

Kadınlar, anadilde kamu hizmeti almanın özellikle kadınlar açısından yaşamsal önemde olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşanan bir örnekle bu durum şöyle anlatıldı:

“Fatma Altınmakas, kocasının kardeşi tarafından tecavüze uğradı. Kürtçe ifade veremediği için yaşadıklarını anlatamadı ve daha sonra kocası tarafından öldürüldü. Bu savaş eğer Kürtlere karşı değilse, neden Kürtçe hâlâ kamu hizmeti dili değil?”

“Üniformalı failler cezasız kalıyor”

Açıklamada, militarizmin kadınlar üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çekildi:

“Savaşın erkek egemenliğiyle birleştiği bu düzende, kadınlar şiddete daha açık hale geliyor. Üniformalar, failler için dokunulmazlık zırhı haline geliyor. İpek Er’in ölümüne sebep olan Musa Orhan gibi failler, devlet adına hareket ettikleri gerekçesiyle cezasız kalıyor. Gülistan Doku’lar, Narin Güran’lar bu ortamda kaybediliyor, yok sayılıyor.”

Kadınların üç acil barış talebi

Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi’nin açıklamasında üç acil talep şöyle sıralandı:

  1. Siyaset suç olmaktan çıkarılsın.
    Terörle Mücadele Kanunu gibi yasal düzenlemeler kaldırılsın, hasta tutuklular başta olmak üzere tüm siyasi mahpuslar serbest bırakılsın.
  2. Askeri operasyonlara ve güvenlik bölgelerine son verilsin.
    Sınır ötesi harekâtlar ve askeri yığınak durdurulsun.
  3. Kayyım uygulamaları sona ersin.
    OHAL gerekçesiyle çıkarılan 674 sayılı KHK iptal edilsin ve kayyımlar geri çekilsin.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Barış Barışa İhtiyacımız Var İnisiyatifi
ilgili haberler
Taybet İnan'ın oğlu: Bedel ödemeyenler 'barış istemiyoruz' diyor
24 Mayıs 2025
/haber/taybet-inan-in-oglu-bedel-odemeyenler-baris-istemiyoruz-diyor-307736
Barış Anneleri'nden asker ve polis annelerine: Ne siz ağlayın ne de biz
21 Mayıs 2025
/haber/baris-anneleri-nden-asker-ve-polis-annelerine-ne-siz-aglayin-ne-de-biz-307636
"Dünden bugüne kadınlar barışı inşa ediyor"
17 Nisan 2025
/haber/dunden-bugune-kadinlar-barisi-insa-ediyor-306547
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Taybet İnan'ın oğlu: Bedel ödemeyenler 'barış istemiyoruz' diyor
24 Mayıs 2025
/haber/taybet-inan-in-oglu-bedel-odemeyenler-baris-istemiyoruz-diyor-307736
Barış Anneleri'nden asker ve polis annelerine: Ne siz ağlayın ne de biz
21 Mayıs 2025
/haber/baris-anneleri-nden-asker-ve-polis-annelerine-ne-siz-aglayin-ne-de-biz-307636
"Dünden bugüne kadınlar barışı inşa ediyor"
17 Nisan 2025
/haber/dunden-bugune-kadinlar-barisi-insa-ediyor-306547
Sayfa Başına Git