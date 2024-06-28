Kadınlar yoksulluğu anlatıyor: "Mutlu olmamız çok zor"

Derin Yoksulluk Ağı ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği “Ayrımcılığa Maruz kalan Yoksul ve Kırılgan Bireyleri Güçlendirme Projesi” kapsamında, İstanbul’da yoksulluk koşullarında yaşayan bireylerle derinlemesine görüşmeler ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor, “Farkındalık ve Bilgi Verme Atölyeleri” düzenliyor.

Proje kapsamında; derin yoksulluk koşullarındaki kesişimsel dezavantajlı grupların karşılaştıkları hak ihlalleri ile ayrımcılığın farkına varmaları ve bu gibi durumlarda hangi yasal kurumlara başvurabileceklerini öğrenerek güçlendirilmeleri amaçlanıyor.

bianet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Batman, derinleşen yoksulluk koşullarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini belirterek, “Derin yoksulluğun yok sayıldığı, görmezden gelindiği her gün, yoksulluk koşullarında yaşayan özellikle kadın ve çocuklar için sosyal dışlanma, eşitsizlik ve sistemik ayrımcılık nedeniyle içinden çıkılmaz bir kısır döngüye dönüşüyor” dedi.

İstanbul’un farklı ilçelerinde düzenledikleri ayrımcılığa ve hak ihlallerine karşı bilgilendirme atölyelerinde derin yoksulluk yaşayan kadınların hikayelerini dinlediklerini aktaran Batman, derin yoksulluğun kişilerin fiziksel ve duygusal iyi olma haline zarar verdiğini, özellikle çocukların gelişimlerinde geri döndürülemez hasarlara yol açtığını belirtti.

Derin Yoksulluk Ağı ve Eşitlik İzleme Merkezi’nin ortak hazırladığı atölyelere katılan kadınlar yaşadıklarını bianet’e anlattı.

Açlık, yoksulluk ve işsizlik verileri

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre mayıs ayında açlık sınırı 18 bin 969 liraya çıkarak 17 bin 2 lira olan asgari ücretin bin 967 lira üzerinde gerçekleşti.

Araştırmaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ya da diğer adıyla yoksulluk sınırı 61 bin 788 TL’ye yükseldi. Aynı araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 609 TL oldu.

“Asgari ücrete zam yapılmaması enflasyondan daha yıkıcı sorunlara yol açar”

DİSK Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) 17 Mayıs 2024 tarihli raporuna göre, çalışabilir 65,7 milyon kişinin sadece 22,5 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor.

Türkiye'de kayıtdışı istihdamın bin bir hali var!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan 2024 verilerine göre ise geniş tanımlı işsiz sayısı, son bir yılda 1 milyon 204 bin artarak 10 milyon 712 bine yükseldi.