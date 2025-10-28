Kadınlar ve LGBTİ+’lardan "çıplak arama" tepkisi: Asla alışmayacağız

Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, 11. Yargı Paketi taslağına ve son dönemde artan polis şiddetine karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına İrem Gerkuş okudu.

Gerkuş, yaptığı açıklamada, kamuoyuna sızan 11. Yargı Paketi’nin kadınlara, çocuklara ve LGBTİ+’lara yönelik yeni hak ihlallerine zemin hazırladığını vurguladı.

“Yargı Paketi nefretin yasalaştırılmasıdır”

İrem Gerkuş, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan “genel ahlaka aykırılık”, “biyolojik cinsiyete uygun davranmama”, “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi” ve “15-18 yaş arasındaki çocukların yetişkin gibi cezalandırılması” gibi ifadelerin kapsamı belirsiz, keyfi ve tehlikeli tanımlar içerdiğini söyledi.

“Bu yasa, kadınları ve LGBTİ+’ları hedef alıyor. Toplumsal cinsiyet normlarının dışına çıkan herkesi suçlu ilan ediyor. Kadınların özgürce yaşama hakkına saldırıyor, çocukları ise sonsuz bir suç döngüsüne mahkûm etmeyi hedefliyor.”

Gerkuş, bu yargı paketinin tüm toplumun temel insan haklarına yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, Türkiye’nin birçok ilinde kadınlar ve LGBTİ+’ların bu yasaya karşı sokaklara çıktığını hatırlattı.

“Hafta sonu farklı şehirlerde eylemler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Dört bir yandan, 11. Yargı Paketi’yle nefretin yasalaştırılmasına karşı isyanımızı dile getiriyoruz.”

Kadıköy’deki eyleme yasak: “Haklarımızı savunmak suç sayılıyor”

Grup, 26 Ekim Pazar günü Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir protesto gerçekleştirmek istedi. Ancak eylem öncesinde, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından son dakika alınan bir yasak kararı gerekçe gösterilerek polis tarafından ablukaya alındıklarını belirtti.

“Henüz eylem başlamadan, polis etrafımızı sardı. Ablukadan çıkan arkadaşlarımıza GBT yapıldı, iki kadın hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.”

Kaymakamlığın yasak kararında eylemin “toplumda infial uyandırabileceği, milli, vicdani ve insani değerlere dokunabileceği” gibi ifadelerin yer aldığını belirten Gerkuş, bu gerekçelerin keyfi ve politik olduğunu söyledi:

“Bu yasak, nefreti yasalaştıran bir yargı paketine karşı en temel haklarını savunan kadınları ve lubunyaları susturmak için çıkarıldı. Biz bu kararı tanımadık, sesimizi Kadıköy-Beşiktaş vapurunda yükselttik. Pankartımızı sallandırdık, ‘11. Yargı Paketi’ne hayır’ dedik.”

Gözaltılar ve çıplak arama iddiası: “Bu işkenceye alışmayacağız”

Açıklamada, eylem günü gözaltına alınan iki kadının ertesi gün Acıbadem Polis Merkezi’ne götürülerek gece boyunca tutulduğu, ardından savcılığa sevk edildiği belirtildi.

“Arkadaşlarımız ifadeleri bile alınmadan 4 ay yurt dışına çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Haklarında adli kontrol kararı verildi.”

Gerkuş, gözaltına alınan kadınların, polis merkezinde çıplak arama işkencesine maruz bırakıldığını aktardı:

“Arkadaşlarımız, karakolda çıplak arama işkencesi uygulandığını anlattılar. Kadınlar, LGBTİ+’lar, öğrenciler, işçiler ve sosyalistler yıllardır aynı işkenceyle karşı karşıya. Gözaltılar, tutuklamalar ve adli kontroller artık keyfi hale geldi.”

“Çıplak arama cinsel işkencedir”

Kampanya Grubu, hapishanelerde, karakollarda ve geri gönderme merkezlerinde uygulanan çıplak aramanın bir “cezalandırma ve yıldırma aracı” olduğunu vurguladı:

“Çıplak arama, bir işkence biçimidir. Kadınları ve LGBTİ+’ları utandırmak, sindirmek, aşağılamak için uygulanıyor. ‘Rutin uygulama’ denilerek meşrulaştırılamaz, istisna sayılamaz, görmezden gelinemez. Cinsel işkence suçtur, bu suça sessiz kalmayacağız.”

Grup, bu işkenceleri uygulayan polisler ve bunlara göz yuman yetkililer hakkında etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

“Yasaklara da işkenceye de alışmayacağız”

Medeni Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Kampanya Grubu, açıklamanın sonunda, kadınların ve LGBTİ+’ların yıllar süren mücadelesiyle kazanılan hakların geri alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı:

“Eylemlerimizin keyfi yasaklarla engellenmesine de, ‘rutin arama’ adı altında uygulanan çıplak arama işkencesine de alışmayacağız. Erkek-devlet şiddetine, yaşamlarımızın yasalarla daraltılmasına karşı sokaklarda olmaya, cinsel şiddet karşısında dayanışmaya devam edeceğiz.”

Grup, tüm kamuoyuna şu çağrıyla seslendi:

“Mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımları geri almak isteyen 11. Yargı Paketi’ne karşı birlikte duralım.”

Basın açıklamasında bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar, sloganlarla “Asla alışmayacağız”, “Çıplak arama işkencedir”, “Kadınlar, lubunyalar susmayacak” mesajlarını verdi. Toplantı, İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan dayanışma çağrısıyla sona erdi.