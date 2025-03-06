ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Mart 2025 09:02
 ~ Son Güncelleme: 6 Mart 2025 09:45
3 dk Okuma

İL İL ETKİNLİK 8 MART TAKVİMİ

Kadınlar ve LGBTİ+'lar sokakta: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

Bu yıl kadınlar ve LGBTİ+’lar, iktidarın kadınları aile içinde sınırlayan politikalarına, kazanılmış haklara yönelik saldırılara ve LGBTİ+ haklarını hedef alan yasaklara karşı seslerini yükseltecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Kadınlar ve LGBTİ+'lar sokakta: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
Fotoğraf: Ali Dinç / 22. Feminist Gece Yürüyüşü (2024/ Taksim)

*Etkinlik bilgisi geldikçe güncellenecek.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkacak.

Feminist gece yürüyüşlerinden mitinglere, konserlerden sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Bu yıl kadınlar ve LGBTİ+’lar, iktidarın kadınları aile içinde sınırlayan politikalarına, kazanılmış haklara yönelik saldırılara ve LGBTİ+ haklarını hedef alan yasaklara karşı seslerini yükseltecek.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek sokakları, meydanları ve kampüsleri dolduracaklar.

Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!
Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!
14 Mart 2024

Kadınlar, eşitlik, özgürlük, şiddetsiz bir yaşam ve ekonomik bağımsızlık için bir kez daha alanlarda olacak. İl il 8 Mart etkinlikleri şöyle: 

Adana

Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 14.00
Yer: Uğur Mumcu İstasyon Meydanı

Ankara

Tarih: 9 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Batıkent Gimsa Önü
Detaylar: Batıkentli kadınlar basın açıklaması yapacak ve ardından şenlik düzenlenecek.

ODTÜ’de 8 Mart Etkinlikleri
Tarih: 4-6 Mart 2025
Detaylar: ODTÜ’de kadınlar bölümlerinde ve topluluklarında 8 Mart etkinlikleri düzenleyecek. Hafta, gece yürüyüşü ile sona erecek.

Batman

Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 11.00
Yer: 8 Mart Parkı

Dersim

Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Seyit Rıza Meydanı

Diyarbakır

Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı
Detaylar: Tevgera Jinên Azad (TJA) çağrısıyla kadınlar Diyarbakır’da bir araya gelecek.

Kadın Korosu Konseri
Tarih: 28 Şubat 2025
Saat: 14.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi
Detaylar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan Kadın Korosu, ilk konserini verecek.

"Benim Adım Mutlu" Film Gösterimi
Tarih: 26 Şubat 2025
Saat: 19.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi

"Mori" Tiyatro Gösterimi
Tarih: 1 Mart 2025
Saat: 14.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi

Amedspor Kadın Futbol Takımı Maçı
Tarih: 2 Mart 2025
Detaylar: 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadın futbol takımının maçı yapılacak.

Kadın Buluşmaları
Tarih: 24, 26 ve 27 Şubat 2025
Saat: 13.00
Yerler: Kuçe Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi, Lalebey Yaşam Merkezi, Ben û Sen Kadın Yaşam Merkezi

Edremit

Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Detaylar: Edremit Kadın Platformu, kadınları 8 Mart’ta alanlara çağırıyor.

Gebze

Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 17.00-20.00
Yer: Eski Çarşı Tarihi Çeşme
Detaylar: Gebze Kadın Platformu, kadınları “Tek güvencemiz, mücadelemiz” sloganıyla 8 Mart buluşmasına çağırıyor.

İstanbul

Kadıköy’de 8 Mart Buluşması ve Feminist Gece Yürüyüşü
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 13.00
Yer: Kadıköy İskele Meydanı
Detaylar: 8 Mart Kadın Platformu, kadınları Kadıköy’de buluşmaya çağırıyor. Akşam ise saat 19.30’da Taksim’de 23. Feminist Gece Yürüyüşü düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesi Etkinlikleri
Tarih: 8 Mart 2025
13:00 - “Üç Kadın Üç Dünya” Resim Sergisi (Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu)
13:00 - "Aura" Resim Sergisi (Hanımeli Sergi Alanı)
14:00-16:00 - Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Trakya Salonu)
21:00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Beylikdüzü Sahnesi)

Kadınlar İçin Tenis Turnuvası
Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Spor İstanbul tesisleri

"Moda ile Güçlenen Kadınlar" Semineri
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 13.00-15.00
Yer: Artİstanbul Feshane

İstanbul’daki Müzeler Ücretsiz Olacak

Tarih: 8-9 Mart 2025
Detaylar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 8-9 Mart tarihlerinde kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak:
Dijital Deneyim Müzesi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Miniatürk

Mardin (Nusaybin)

Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Newroz Alanı

Van

Tarih: 9 Mart 2025
Saat: 11.00
Yer: Musa Anter Barış Parkı

Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 21 Mart Newroz Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. 

bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
8 Mart 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
8 mart etkinlikleri İl İl 8 Mart Programları 8 Mart 2025
ilgili haberler
Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!
14 Mart 2024
/yazi/pankartlarda-8-mart-siddete-gericilige-yoksulluga-ve-savasa-karsi-293056
Ankara'da 8 Mart eylemi: "Haklarımıza da hayatlarımıza da sahip çıkıyoruz"
8 Mart 2024
/haber/ankara-da-8-mart-eylemi-haklarimiza-da-hayatlarimiza-da-sahip-cikiyoruz-292891
Ayvalık 8 Mart Kadın Platformu: Hayatın her alanında eşitlik istiyoruz
8 Mart 2024
/haber/ayvalik-8-mart-kadin-platformu-hayatin-her-alaninda-esitlik-istiyoruz-292890
TTB'den 8 Mart'ta kadınlar için sağlıkta 8 talep
8 Mart 2024
/haber/ttb-den-8-mart-ta-kadinlar-icin-saglikta-8-talep-292883
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!
14 Mart 2024
/yazi/pankartlarda-8-mart-siddete-gericilige-yoksulluga-ve-savasa-karsi-293056
Ankara'da 8 Mart eylemi: "Haklarımıza da hayatlarımıza da sahip çıkıyoruz"
8 Mart 2024
/haber/ankara-da-8-mart-eylemi-haklarimiza-da-hayatlarimiza-da-sahip-cikiyoruz-292891
Ayvalık 8 Mart Kadın Platformu: Hayatın her alanında eşitlik istiyoruz
8 Mart 2024
/haber/ayvalik-8-mart-kadin-platformu-hayatin-her-alaninda-esitlik-istiyoruz-292890
TTB'den 8 Mart'ta kadınlar için sağlıkta 8 talep
8 Mart 2024
/haber/ttb-den-8-mart-ta-kadinlar-icin-saglikta-8-talep-292883
Sayfa Başına Git