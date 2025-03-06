İL İL ETKİNLİK 8 MART TAKVİMİ
Kadınlar ve LGBTİ+'lar sokakta: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
*Etkinlik bilgisi geldikçe güncellenecek.
Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkacak.
Feminist gece yürüyüşlerinden mitinglere, konserlerden sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.
Bu yıl kadınlar ve LGBTİ+’lar, iktidarın kadınları aile içinde sınırlayan politikalarına, kazanılmış haklara yönelik saldırılara ve LGBTİ+ haklarını hedef alan yasaklara karşı seslerini yükseltecek.
Kadınlar ve LGBTİ+'lar “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek sokakları, meydanları ve kampüsleri dolduracaklar.
Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!
Kadınlar, eşitlik, özgürlük, şiddetsiz bir yaşam ve ekonomik bağımsızlık için bir kez daha alanlarda olacak. İl il 8 Mart etkinlikleri şöyle:
Adana
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 14.00
Yer: Uğur Mumcu İstasyon Meydanı
Ankara
Tarih: 9 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Batıkent Gimsa Önü
Detaylar: Batıkentli kadınlar basın açıklaması yapacak ve ardından şenlik düzenlenecek.
ODTÜ’de 8 Mart Etkinlikleri
Tarih: 4-6 Mart 2025
Detaylar: ODTÜ’de kadınlar bölümlerinde ve topluluklarında 8 Mart etkinlikleri düzenleyecek. Hafta, gece yürüyüşü ile sona erecek.
Batman
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 11.00
Yer: 8 Mart Parkı
Dersim
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Seyit Rıza Meydanı
Diyarbakır
Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı
Detaylar: Tevgera Jinên Azad (TJA) çağrısıyla kadınlar Diyarbakır’da bir araya gelecek.
Kadın Korosu Konseri
Tarih: 28 Şubat 2025
Saat: 14.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi
Detaylar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan Kadın Korosu, ilk konserini verecek.
"Benim Adım Mutlu" Film Gösterimi
Tarih: 26 Şubat 2025
Saat: 19.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi
"Mori" Tiyatro Gösterimi
Tarih: 1 Mart 2025
Saat: 14.00
Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi
Amedspor Kadın Futbol Takımı Maçı
Tarih: 2 Mart 2025
Detaylar: 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadın futbol takımının maçı yapılacak.
Kadın Buluşmaları
Tarih: 24, 26 ve 27 Şubat 2025
Saat: 13.00
Yerler: Kuçe Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi, Lalebey Yaşam Merkezi, Ben û Sen Kadın Yaşam Merkezi
Edremit
Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Detaylar: Edremit Kadın Platformu, kadınları 8 Mart’ta alanlara çağırıyor.
Gebze
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 17.00-20.00
Yer: Eski Çarşı Tarihi Çeşme
Detaylar: Gebze Kadın Platformu, kadınları “Tek güvencemiz, mücadelemiz” sloganıyla 8 Mart buluşmasına çağırıyor.
Bundan yüzlerce yıl önce kadınlar eşitliği hayal etti. 1987’de "İsyanı var bizde haksız yüzyılların!" diyerek sokaktaydı. O zamanlardan, hayatlarımızı mücadeleyle kazandığımız günlere geldik. Mücadelemiz bitmedi!💜— 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) February 20, 2025
8 Mart 19.30'da Taksim’de, Feminist Gece Yürüyüşü'ndeyiz!✨ pic.twitter.com/NP8v5WQeuA
İstanbul
Kadıköy’de 8 Mart Buluşması ve Feminist Gece Yürüyüşü
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 13.00
Yer: Kadıköy İskele Meydanı
Detaylar: 8 Mart Kadın Platformu, kadınları Kadıköy’de buluşmaya çağırıyor. Akşam ise saat 19.30’da Taksim’de 23. Feminist Gece Yürüyüşü düzenlenecek.
Beylikdüzü Belediyesi Etkinlikleri
Tarih: 8 Mart 2025
13:00 - “Üç Kadın Üç Dünya” Resim Sergisi (Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu)
13:00 - "Aura" Resim Sergisi (Hanımeli Sergi Alanı)
14:00-16:00 - Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Trakya Salonu)
21:00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Beylikdüzü Sahnesi)
Kadınlar İçin Tenis Turnuvası
Tarih: 8 Mart 2025
Yer: Spor İstanbul tesisleri
"Moda ile Güçlenen Kadınlar" Semineri
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 13.00-15.00
Yer: Artİstanbul Feshane
İstanbul’daki Müzeler Ücretsiz Olacak
Tarih: 8-9 Mart 2025
Detaylar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 8-9 Mart tarihlerinde kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak:
Dijital Deneyim Müzesi
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Miniatürk
Mardin (Nusaybin)
Tarih: 8 Mart 2025
Saat: 12.00
Yer: Newroz Alanı
Van
Tarih: 9 Mart 2025
Saat: 11.00
Yer: Musa Anter Barış Parkı
Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 21 Mart Newroz Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.
bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü
(EMK)