Kadınlar ve LGBTİ+'lar sokakta: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

*Etkinlik bilgisi geldikçe güncellenecek.

Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkacak.

Feminist gece yürüyüşlerinden mitinglere, konserlerden sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Bu yıl kadınlar ve LGBTİ+’lar, iktidarın kadınları aile içinde sınırlayan politikalarına, kazanılmış haklara yönelik saldırılara ve LGBTİ+ haklarını hedef alan yasaklara karşı seslerini yükseltecek.

Kadınlar ve LGBTİ+'lar “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz” diyerek sokakları, meydanları ve kampüsleri dolduracaklar.

Pankartlarda 8 Mart : Şiddete, gericiliğe, yoksulluğa ve savaşa karşı!

Kadınlar, eşitlik, özgürlük, şiddetsiz bir yaşam ve ekonomik bağımsızlık için bir kez daha alanlarda olacak. İl il 8 Mart etkinlikleri şöyle:

Adana

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 14.00

Yer: Uğur Mumcu İstasyon Meydanı

Ankara

Tarih: 9 Mart 2025

Saat: 12.00

Yer: Batıkent Gimsa Önü

Detaylar: Batıkentli kadınlar basın açıklaması yapacak ve ardından şenlik düzenlenecek.

ODTÜ’de 8 Mart Etkinlikleri

Tarih: 4-6 Mart 2025

Detaylar: ODTÜ’de kadınlar bölümlerinde ve topluluklarında 8 Mart etkinlikleri düzenleyecek. Hafta, gece yürüyüşü ile sona erecek.

Batman

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 11.00

Yer: 8 Mart Parkı

Dersim

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 12.00

Yer: Seyit Rıza Meydanı

Diyarbakır

Tarih: 8 Mart 2025

Yer: Diyarbakır İstasyon Meydanı

Detaylar: Tevgera Jinên Azad (TJA) çağrısıyla kadınlar Diyarbakır’da bir araya gelecek.

Kadın Korosu Konseri

Tarih: 28 Şubat 2025

Saat: 14.00

Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi

Detaylar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi tarafından oluşturulan Kadın Korosu, ilk konserini verecek.

"Benim Adım Mutlu" Film Gösterimi

Tarih: 26 Şubat 2025

Saat: 19.00

Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi

"Mori" Tiyatro Gösterimi

Tarih: 1 Mart 2025

Saat: 14.00

Yer: Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi

Amedspor Kadın Futbol Takımı Maçı

Tarih: 2 Mart 2025

Detaylar: 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadın futbol takımının maçı yapılacak.

Kadın Buluşmaları

Tarih: 24, 26 ve 27 Şubat 2025

Saat: 13.00

Yerler: Kuçe Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi, Lalebey Yaşam Merkezi, Ben û Sen Kadın Yaşam Merkezi

Edremit

Tarih: 8 Mart 2025

Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

Detaylar: Edremit Kadın Platformu, kadınları 8 Mart’ta alanlara çağırıyor.

Gebze

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 17.00-20.00

Yer: Eski Çarşı Tarihi Çeşme

Detaylar: Gebze Kadın Platformu, kadınları “Tek güvencemiz, mücadelemiz” sloganıyla 8 Mart buluşmasına çağırıyor.

Bundan yüzlerce yıl önce kadınlar eşitliği hayal etti. 1987’de "İsyanı var bizde haksız yüzyılların!" diyerek sokaktaydı. O zamanlardan, hayatlarımızı mücadeleyle kazandığımız günlere geldik. Mücadelemiz bitmedi!💜



8 Mart 19.30'da Taksim’de, Feminist Gece Yürüyüşü'ndeyiz!✨ pic.twitter.com/NP8v5WQeuA — 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü (@8MartYuruyus) February 20, 2025

İstanbul

Kadıköy’de 8 Mart Buluşması ve Feminist Gece Yürüyüşü

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 13.00

Yer: Kadıköy İskele Meydanı

Detaylar: 8 Mart Kadın Platformu, kadınları Kadıköy’de buluşmaya çağırıyor. Akşam ise saat 19.30’da Taksim’de 23. Feminist Gece Yürüyüşü düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesi Etkinlikleri

Tarih: 8 Mart 2025

13:00 - “Üç Kadın Üç Dünya” Resim Sergisi (Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu)

13:00 - "Aura" Resim Sergisi (Hanımeli Sergi Alanı)

14:00-16:00 - Rumeli Orhan & Kemal Kardeşler Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Trakya Salonu)

21:00 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri (Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi / Beylikdüzü Sahnesi)

Kadınlar İçin Tenis Turnuvası

Tarih: 8 Mart 2025

Yer: Spor İstanbul tesisleri

"Moda ile Güçlenen Kadınlar" Semineri

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 13.00-15.00

Yer: Artİstanbul Feshane

İstanbul’daki Müzeler Ücretsiz Olacak

Tarih: 8-9 Mart 2025

Detaylar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler, 8-9 Mart tarihlerinde kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak:

Dijital Deneyim Müzesi

Yerebatan Sarnıcı

Şerefiye Sarnıcı

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Miniatürk

Mardin (Nusaybin)

Tarih: 8 Mart 2025

Saat: 12.00

Yer: Newroz Alanı

Van

Tarih: 9 Mart 2025

Saat: 11.00

Yer: Musa Anter Barış Parkı

Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 21 Mart Newroz Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

bianet'in objektifinden İstanbul 22. Feminist Gece Yürüyüşü

(EMK)