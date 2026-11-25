Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve Beyoğlu çevresinde alınan yoğun "güvenlik önlemlerine" rağmen eylem öncesinde Tünel Meydanı çevresindeki kafelerde ve Meşrutiyet Caddesi güzergahında toplanan gruplar, marşlar ve sloganlar eşliğinde meydana ilerledi. İstiklal Caddesi’ne çıkan yolların polis ekiplerince kapatıldığı eyleme, DEM Parti Kadın Meclisleri Sözcüsü Halide Türkoğlu, milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Kezban Konukçu ile YENİ Parti İstanbul Kadın Kolları başkanı Hatice Dursun Selli de katıldı.
Polis barikatlarını aşarak Tünel Meydanı’nda buluşan kitle, "Hayatlarımızı kasteden erkek-devlet şiddetine karşı isyandayız" yazılı ana pankartı açtı.
Erkeklerin öldürdüğü kadınların fotoğraflarının ve çeşitli dövizlerin taşındığı eylemde sık sık "Jin, jiyan, azadî", "Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz" ve "İtaat yok isyan var" sloganları atıldı.Yürüyüş boyunca meşaleler yakılırken, hayatını kaybeden ve tutuklu bulunan kadınların isimleri okundu.
Meydanda toplanan kalabalığa hitaben hazırlanan ortak basın metninin Kürtçesini Kadın Zamanı Derneği üyesi Lavin Bilge Kardaş, Türkçesini ise Kadın Savunma Ağı’ndan Gökçe Çiçek Korkmaz okudu.
"Cezasızlığa karşı buradayız"
Açıklamada, kadınların yaşamın her alanında sistematik şiddetle karşı karşıya kaldığı ve faillere yönelik cezasızlık politikalarının uygulandığı vurgulandı. Uzaklaştırma kararlarının ve 6284 sayılı Kanun kapsamındaki önleyici mekanizmaların etkin işletilmediğine dikkat çekilen metinde, yakın zamanda kamuoyunda yankı uyandıran Ayşe Tokyaz cinayeti hatırlatılarak yargı ve kolluk süreçlerindeki ihmallere tepki gösterildi.
Şüpheli kadın ölümlerine ilişkin soruşturmaların etkin yürütülmediğinin savunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli kadın ölümlerinde deliller karartılıyor, soruşturmalar geciktiriliyor. Ancak biz usanmadan soruyoruz: Gülistan Doku nerede? Rojin Kabaiş’in ölümünün ardındaki gerçekler neden açığa çıkarılmıyor? Arya hakkında neden etkili bir soruşturma yürütülmüyor? Cezaevinde yaşamını yitiren Poyraz’ın ölümünün araştırılması talebi neden reddedildi?"
"Savaş için değil yaşam için mücadele"
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına, nafaka ve miras haklarına yönelik tartışmalara, LGBTİ+ derneklerine yönelik soruşturmalara ve kadın emeğinin sömürüsüne değinilen metinde, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin talepler de sıralandı.
Kamu bütçesinin silahlanma ve çatışma politikaları yerine toplumsal refaha ayrılması gerektiği belirtilen açıklamada,"Savaş için değil, yaşam için bütçe istiyoruz. Talebimiz açık: Kaynaklar; bakım hizmetlerine, kreşlere, güvenceli istihdama ve kadınları güçlendirecek şiddeti önleme mekanizmalarına aktarılmalıdır" denildi.
Eylem, "Geceleri, sokakları ve meydanları hiç terk etmedik, bundan sonra da terk etmeyeceğiz. Dayanışmamızı ve mücadelemizi büyütüyoruz" mesajının ardından sona erdi.