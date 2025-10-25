Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar ve LGBTİ+’lar, 11. Yargı Paketi taslağına karşı sokağa çıkıyor.

Taslak, çocukların yetişkinlerle aynı şekilde yargılanmasını, “hayasızca hareketler” suçunun “biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka uygun olmayan davranışlar” şeklinde genişletilmesini ve cinsiyet uyum süreçlerinin zorlaştırılmasını öngörüyor.

Ekmek ve Gül'ün websayfasında yer alan bilgiye göre, kadınlar, bu düzenlemelerin kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkına, özgürlüğüne ve eşitliğine doğrudan saldırı olduğunu belirterek “11. Yargı Paketini Meclise getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” çağrısıyla ülkenin birçok kentinde meydanlara çıkacak.

Eylem Takvimi

26 Ekim Pazar

14.00 – Bodrum Belediye Meydanı (Muğla)

14.00 – Sanat Sokağı (Dersim)

15.00 – Karşıyaka İskele (İzmir)

17.30 – Kolej Metro Durağı (Ankara)

17.30 – Kadıköy Eminönü İskelesi (İstanbul)

17.30 – Fethiye Kültür Merkezi Önü (Muğla)

27 Ekim Pazartesi

18.30 – Kent Meydanı (Bursa)

18.30 – Attalos Meydanı (Antalya)

28 Ekim Salı

17.00 – Didim Kent Meydanı (Aydın)

17.00 – Necmi Asfuroğlu Lisesi önü (Antakya)

17.00 – Berkin Elvan Anıtı (Datça – Muğla)

18.00 – Denizbank önü (Kuşadası – Aydın)

18.30 – Pozcu Koton önü (Mersin)

Kadınlar, bu buluşmalarla hem çocuk haklarına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tehditlere karşı ortak bir ses yükseltecek.

Eylem çağrısında şu mesaj öne çıkıyor: “Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve eşitlikten vazgeçmiyoruz!”

“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”

