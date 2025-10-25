ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 25 Ekim 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 14:58
1 dk Okuma

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin

Feministler, "11. Yargı Paketini Meclise getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” çağrısıyla ülkenin birçok kentinde meydanlara çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kadınlar ve LGBTİ+’lar 11. Yargı Paketi’ne karşı alanlarda: Aklınızdan bile geçirmeyin
Görsel: Ekmek ve Gül

Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar ve LGBTİ+’lar, 11. Yargı Paketi taslağına karşı sokağa çıkıyor.
Taslak, çocukların yetişkinlerle aynı şekilde yargılanmasını, “hayasızca hareketler” suçunun “biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka uygun olmayan davranışlar” şeklinde genişletilmesini ve cinsiyet uyum süreçlerinin zorlaştırılmasını öngörüyor.

Ekmek ve Gül'ün websayfasında yer alan bilgiye göre, kadınlar, bu düzenlemelerin kadınların ve LGBTİ+’ların yaşam hakkına, özgürlüğüne ve eşitliğine doğrudan saldırı olduğunu belirterek “11. Yargı Paketini Meclise getirmeyi aklınızdan bile geçirmeyin” çağrısıyla ülkenin birçok kentinde meydanlara çıkacak.

Eylem Takvimi

26 Ekim Pazar

  • 14.00 – Bodrum Belediye Meydanı (Muğla)
  • 14.00 – Sanat Sokağı (Dersim)
  • 15.00 – Karşıyaka İskele (İzmir)
  • 17.30 – Kolej Metro Durağı (Ankara)
  • 17.30 – Kadıköy Eminönü İskelesi (İstanbul)
  • 17.30 – Fethiye Kültür Merkezi Önü (Muğla)

27 Ekim Pazartesi

  • 18.30 – Kent Meydanı (Bursa)
  • 18.30 – Attalos Meydanı (Antalya)

28 Ekim Salı

  • 17.00 – Didim Kent Meydanı (Aydın)
  • 17.00 – Necmi Asfuroğlu Lisesi önü (Antakya)
  • 17.00 – Berkin Elvan Anıtı (Datça – Muğla)
  • 18.00 – Denizbank önü (Kuşadası – Aydın)
  • 18.30 – Pozcu Koton önü (Mersin)

Kadınlar, bu buluşmalarla hem çocuk haklarına hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tehditlere karşı ortak bir ses yükseltecek.
Eylem çağrısında şu mesaj öne çıkıyor: “Haklarımızdan, hayatlarımızdan ve eşitlikten vazgeçmiyoruz!”

“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
“11. Yargı Paketi, LGBTİ+ haberciliğini de hedef alıyor”
22 Ekim 2025

(EMK)

