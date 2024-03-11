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Yayın Tarihi: 11 Mart 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2024 11:52
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Kadınlar tarım sektöründen çıkıyor: İstihdam son 10 yılda 614 bin kişi azaldı

Tarım sektöründe istihdam edilen kadınların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 48,8 iken yüzde 18,3'e geriledi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadınların tarımsal üretime katılımının kırsal alanların kalkınmasını desteklediği gibi göçü de engellediğini söyledi. “Kadınların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılansın” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Kadınlar tarım sektöründen çıkıyor: İstihdam son 10 yılda 614 bin kişi azaldı
Fotoğraf: AA

Türkiye'de tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısı her geçen gün geriliyor. Son 10 yılda 614 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. 2014’te tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın çalışırken, bu sayı 2023 sonunda 1 milyon 919 bin seviyesine düştü.

Veriyi paylaşan isim CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer.

Gürer’in verdiği bilgiye göre 2005’te tarım sektöründe istihdam edilen kadınların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 48,8 iken, bu oran günümüzde yüzde 18,3'e gerilemiş durumda.

İstatistik kadınların tarım sektöründe istihdam edilme oranının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Kırsalın kalkınması için önemli”

Gürer, kadınların tarım sektöründeki istihdamının, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu söylüyor:

“Kadınların tarımsal üretime katılımı, kırsal alanların kalkınmasını desteklediği gibi kırsal bölgelerden kente göçü de engeller. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınlar, düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve iş güvencesi gibi zorluklarla karşı karşıyalar. Bu durum, kadınların sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekmelerine ve diğer sosyo-ekonomik engellerle mücadele etmelerine neden oluyor. Kırsalda kapanan her okul yeni göçlere vesile oldu. Kırsalı yeniden ayağa kaldırmak kadını önceleyerek olasıdır.”

Gürer, “Kadınlar tarım sektöründe daha fazla istihdam edilmeli. Organik tarım ve hayvancılık alanında daha kapsamlı destekleyici politikalar ve programlar geliştirilmeli. Bu politika ve programların, kadınların tarımsal üretime katılımını artırmalı” diye konuştu.

“Kadınların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılansın”

Kadın istihdamının tarım sektöründe artırılmasının sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınma için de hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Gürer, kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal üretimle uğraşan kadınların sosyal güvenlik primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanmasını istedi.

(HA)

tarım sektöründe kadın
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/haber/kadin-ciftcilerin-yuzde-95-i-sosyal-guvenceden-yoksun-268539
FERİD DEMİREL'İN İZLENİMLERİ
40 Derece Sıcakta Çalışan Tarım İşçisi Kadınlar
18 Temmuz 2019
/yazi/40-derece-sicakta-calisan-tarim-iscisi-kadinlar-210613
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