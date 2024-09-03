Kadınlar, Sezay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını istiyor

3 Eylül 2020'de eşiyle tartışmasının ardından şüpheli bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ailesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri ve Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Sezay için adalet talebiyle bir araya geldi.

Antep'te, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak'ın düştüğü balkonun altındaki eylemde, aile ve destekçileri adalet çağrısı yaptı.

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"Aile çürümeye başlayacak"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisi üyesi, eylemde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Böyle devam ederse, ne kadar 'aile' deseler de, bunun için ne kadar çaba gösterseler de, toplum en küçük birim olan aileden çürümeye başlayacak. Adalet, kadınları, çocukları, hayvanları öldüren faillere ne zaman tecelli edecek? Bugün de Sezay'ın ailesinin yanındayız ve Sezay için adalet istiyoruz."

Sezay Koçak'ın ailesi ve Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'nun da katıldığı eylemde "Kadınlar Yaşasın 6284 Uygulansın" sloganı öne çıktı.

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