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HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2024 13:37
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2024 13:43
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Kadınlar, Sezay’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını istiyor

Antep'te, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak'ın düştüğü balkonun altındaki eylemde, aile ve destekçileri adalet çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir grup kadın aktivist, bir protesto sırasında ellerinde pankartlar ve dövizler taşıyor. Pankartta büyük harflerle "Kutsal Aileyi Değil Çocukları Koruyacağız" yazıyor. Kadınlar, üzerinde "Kutsal Aileyi Bırak, 6284'ü Uygula" yazılı dövizler taşıyorlar. Arka planda ise birkaç bina ve bir kuaför dükkanı tabelası görülüyor. Aktivistlerin ellerinde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri logolarının bulunduğu bayraklar ve dövizler var. Fotoğraf, açık havada, bir sokakta çekilmiş ve eylemciler toplu halde durarak mesajlarını iletmeye çalışıyorlar.

3 Eylül 2020'de eşiyle tartışmasının ardından şüpheli bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ailesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyeleri ve Gaziantep Demokratik Kadın Platformu, Sezay için adalet talebiyle bir araya geldi.

Antep'te, boşanmak istediği eşiyle tartıştıktan sonra balkondan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak'ın düştüğü balkonun altındaki eylemde, aile ve destekçileri adalet çağrısı yaptı.

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"Aile çürümeye başlayacak"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisi üyesi, eylemde yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Böyle devam ederse, ne kadar 'aile' deseler de, bunun için ne kadar çaba gösterseler de, toplum en küçük birim olan aileden çürümeye başlayacak. Adalet, kadınları, çocukları, hayvanları öldüren faillere ne zaman tecelli edecek? Bugün de Sezay'ın ailesinin yanındayız ve Sezay için adalet istiyoruz."

Sezay Koçak'ın ailesi ve Gaziantep Demokratik Kadın Platformu'nun da katıldığı eylemde "Kadınlar Yaşasın 6284 Uygulansın" sloganı öne çıktı.

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(ADÇ/EMK)

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