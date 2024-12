"Kadınlar özgür olmadan Suriye özgür olamaz"

Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı İslamcı güçlerin Şam'da iktidarı ele geçirmeleri ve 61 yıl süren Baas Partisi egemenliğinin son bulmasının ardından ülkenin yeni yönünün belirlenmesi tartışmalarına, tabandan gelen sesler de katılıyor.

Önceki günlerde demokratik ve özgürlükçü politik hareketler ve STÖ'lerin yanında Filistinliler ve Dürziler'in yayımladıkları bildirilerin ardından perşembe günü Şam'ın Emevi Meydanı'nda toplanan göstericiler de taleplerini dile getirdiler.

Ülkenin İslami otoriterlik altında bir din devletine dönüşmesi olasılığının güçlendiğinden duydukları kaygıyı dile getiren göstericiler "Biz bir din devleti değil, demokrasi istiyoruz" sloganlarıyla bir araya geldiler.

"Özgür, medeni Suriye" ve "Suriye halkı birdir" sloganları atarken "Kadınlar özgür olmadan ülke özgür olmaz" pankartlarını da yükselttiler.

Gösteriye katılanlardan 50 yaşındaki emekli memur Macide Müderres, AFP'ye verdiği demeçte "yeni Suriye'nin inşasında hem kadınların hem erkeklerin rol oynayacakları"nı söyledi.

"Kadınların siyasi hayatta büyük rolü var... Kadınlara karşı takınılan tutumları izleyeceğiz ve kadın karşıtlığını kabul etmeyeceğiz" diyen Müderres yeni dönemin ruh halini de bir cümleyle özetledi: "Sessiz kaldığımız zamanlar sona erdi."

Suriyeli feminist gazeteci Zeyna Erhayim de gösteriyi fotoğraflayarak sosyal medya hesabından yayımladı. Erhayim, gösteriye yüzlerce kişinin katıldığını yazdı.

A sit-in in Umayyad square in the heart of #Damascus today demanding a secular, democratic & civil state.

A new civil group has called for it in response to the formation of the transitional government & 100s showed up!. #Syria pic.twitter.com/zbqAJmQFvK