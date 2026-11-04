Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

*Ankara'da Ceren Ünal'ın annesi, kızının tırnağındaki erkek DNA'sının araştırılmadığını öne sürdü. Pek çok dava ise tutukluluğun devamıyla ertelendi.

*Eskişehir'de 15 yaşındaki sanığın cezası 15 yıla indirildi. İstismar davalarında Antalya ve Ankara'da 30'ar yıl hapis çıkarken, Ordu ve İstanbul'da babalar beraat etti. Hakkari'de çocuğu darp eden uzman çavuş beraat etti, İstanbul'da zihinsel engelli kadına saldırı davasında Yargıtay mahkûmiyeti bozup sanığın tahliyesine karar verdi.

*Konya, Muğla, Kocaeli, Manisa, İzmir ve Diyarbakır'da kadın cinayeti davalarında ağırlaştırılmış müebbet verilirken, Maraş'ta bir davada müebbet cezası 18 yıl 4 aya indirildi ve Kilis'te 15 yıllık ceza Yargıtay'da oy çokluğuyla onandı. Çocuk cinayetlerinde Adana'da anne ve babaya, Kilis'te Gina Mercimek davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.

*bianet'in Ekim ayı dökümüne göre Türkiye'nin çeşitli illerinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet davalarında çok sayıda duruşma ve karar yer aldı.

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Konya’da eski karısı Muazzez Bayhan (43) isimli kadını öldüren M.T. (46) isimli erkeğin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 1 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Antalya’da eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını boğarak öldüren H.Ç. (33) isimli erkeğin ‘kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçlarından tutuklu yargılandığı dava 1 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul’da eski sevgilisi Aysel Karakoç (38) isimli kadını bıçaklayarak öldüren F.Ş. (35) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 1 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi.

Muğla’da karısı Sermin B. (42) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.B. (51) isimli erkeğin "Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davada 1 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antep’te karısı Zeynep Ö. (44) isimli kadını tüfekle ateş ederek öldürüp, oğlu İ.E.Ö. (15) ile kızının kocası H.B.’yi (23) yaralayan H.İ.Ö. (46) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 1 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği eşine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca oğlu, kızı ve damadına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 11 yıl 10 ay ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da gelini Sibel Narin Y. (44) isimli kadını öldüren N.Y. (74) isimli erkeğin ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 2 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Maraş’ta 21 yıl önce Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç (24) isimli kadınları öldüren M.D. ve B.Y. isimli erkeklerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandıkları davada 2 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkekleri "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Konya’da hamile karısı Sadife Y. (35) isimli kadını öldüren A.R.Y. (40) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 4 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe haksız tahrik indirimi uygulamadan müebbet hapis cezası verdi. Daha önce erkeğe 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verilmiş Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise 'şüpheden sanık yararlanır' gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 23 yıla düşürmüştü.

Malatya’da karısı Emine K. (25) isimli kadının ölümüne dair Y.K. isimli erkeğin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava 5 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 29 Aralık tarihine ertelendi.

Manisa'da 3 yıl önce çalıştığı inşaatta ölü bulunan ve takipsizlikle kapatılan Naile Büşra Sarıgül'ün dosyası, İzmir'deki başka bir cinayet soruşturmasında ele geçen delillerle yeniden açıldı. F.İ. isimli erkeğin 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli kasten öldürme' suçlarından yargılandığı dava 6 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

İstanbul’da denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin yargılanan firari Y.H.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 8 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin firari olması nedeniyle savunmasının alınamadığı duruşmada, hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi. Daha önceki davada Y.G. 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse F.B. de 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Firari Y.H.A.'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Bursa’da eski sevgilisi Nagihan Karadeniz (40) isimli kadını iş yerinde öldüren H.D. (49) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 9 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Maraş’ta karısı Nazlı Ç. (45) isimli kadını tabancayla öldüren E.Ç. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe müebbet hapis cezası verdi, ardından cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.

Yalova’da karısı Semiha S. (34) isimli kadını kayalıklardan iterek öldüren E.N.S. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada erkeğe verilen "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı 12 Ekim’de onandı. Yargıtay, hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek düzeltilmiş şekilde onarken sanığın iyi hâl indirimi talebi kabul edilmedi.

Kocaeli’de tartıştığı karısı Binnur G. (46) isimli kadını bıçaklayarak öldüren R.G. (48) isimli erkeğin "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı davada 13 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul'da 2016 yılında dansöz Aynur Kanbur isimli kadını öldüren B.G., F.K., S.K. ve Y.K. isimli erkeklerin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 14 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Aralık tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da karısı Kerime A. (58) isimli kadını öldüren kızı H.A.’yı (36) yaralayan Z.A. (72) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 14 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Antalya’da eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını boğarak öldüren H.Ç. (33) isimli erkeğin 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından tutuklu yargılandığı davada 15 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Ankara’da 25 Ocak 2010’da evinde kesici aletle katledilen Sevgi A. isimli kadının cinayetine ilişkin davanın beşinci duruşması 15 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, Ö.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma 10 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

Siirt’te cenazesi bulunamayan Mekiye Akyel isimli kadının ölümüyle ilgili İ.G., İ.G. ve H.G. isimli erkeklerin “Boşandığı eşe ve kadına karşı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme”, “Hile yoluyla birden fazla kişi olacak şekilde boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı dava 16 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Kasım tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da 10 yıl önce bir mağarada cansız bedeni bulunan Gülizar Bingöl (27) isimli kadını öldüren M.B. (43) isimli erkek ve kadının kocası H.B.’nin (44) "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 16 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, M.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Kasım tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da 24 Temmuz 2023'te beraber yaşadığı Ejegül Ovezova (29) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı dava 16 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Şubat 2027 tarihine erteledi. Ayrıca, 20 Kasım’da Ejegül’ün hayatını kaybettiği sitedeki olay yerinde, bilirkişi ve uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte keşif yapılmasına karar verildi.

Manisa’da karısı Emine Ö. (72) isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.Ö. (83) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 17 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Diyarbakır’da eski karısı İlayda Alkaş (22) isimli kadını tabancayla öldüren C.A. (30) isimli erkeğin ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 19 Ekim’de karar çıktı. Mahkemeye heyeti, erkek hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 2,5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Eskişehir’de 28 Eylül 2024 tarihinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Filiz E. (50) isimli kadının ölümüyle ilgili ev sahibi A.M.E. (64) isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 21 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya’da Amine Bozkurt (40) isimli kadını öldüren Ö.A. isimli erkeğin 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından tutuklu yargılandığı dava 21 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Ankara’da eski karısı Dilek S. isimli kadını öldüren M.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Ekim’de savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, eylemin “kasten öldürmeye teşebbüs” değil, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu kapsamında değerlendirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Mardin’de komşuları Berna K. (33), kocası Mehmet K. (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5) isimli kız çocuğunun, evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldüren, M.C. isimli erkeğin “Çocuğu tasarlayarak öldürme”, “Kadına karşı tasarlayarak öldürme” ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklu, V.E ve B.K. isimli erkeklerin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandıkları dava 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, M.C.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

İzmir’de Gözde Akbaba (26) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren L.E. (33) isimli erkeğin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kilis’te karısı Fatime Gül Ö. (27) isimli kadını darp ederek öldüren M.M.Ö. (29) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 31 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe verilen 15 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yerel mahkeme tarafından "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçuna çevrilerek 25 yıldan 15 yıla düşürülmüştü. Yargıtay’daki iki üyenin eylemin "olası kastla öldürme" olduğu yönündeki muhalefet şerhine rağmen, karar oy çokluğuyla kesinleşti.

Çocuk Cinayeti

Adana’da oğulları Rafet D. (15) isimli oğlan çocuğunu tabancayla öldürüp yol kenarına bırakan babası M.D. (66) ve annesi S.D.’nin (44) tutuklu yargılandığı davada 7 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, M.D. ve S.D. hakkında "altsoya karşı tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da 2024 yılında 6. kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Oğuzhan M. (6) isimli oğlan çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma 10 Ekim’de tamamlandı. Savcı, dayı M.U.S. (24) isimli erkeğin 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Edirne'de lise bahçesinde Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren E.A. (15) isimli oğlan çocuğunun ailesinin cinayet delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davada 13 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa da 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. E.A.’ya ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 19 yıl hapis cezası vermişti.

Kilis’te kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Gina Mercimek’in (9) ölümüne ilişkin H.B. ve A.A. isimli erkeklerin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'nitelikli kasten öldürme' suçlarında tekrar yargılandıkları davada 14 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, her iki erkeğe de 'hile kullanılmak suretiyle birden fazla kişi ile çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuk yaştaki kadına karşı suçu gizlemek maksadıyla kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mersin’de servis çalışanı Eyüp Can Güner (12) isimli oğlanı bıçaklayarak öldüren N.U. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 15 Ekim’de devam etti. Savcı, erkeğin 'çocuğa karşı kasten öldürme suçundan' cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, mütalaaya karşı ek süre verilmesi için ertelendi.

Eskişehir’de Bünyamin Bozkurt (15) isimli çocuğu öldüren M.F.Y. (15) isimli oğlan çocuğunun tutuklu yargılandığı davada 15 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi, ceza sanığın 18 yaşından küçük olması sebebiyle takdir indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

Antep’te öldürülen Duygu Delen’in (17) ölümüyle ilgili davada “kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanan M.K. (20) hakkında nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel istismar suçlarından verilen beraat kararları 16 Ekim’de onaylandı. Ayrıca, erkeğin nitelikli yağma suçundan aldığı 10 yıl hapis cezası da onandı. Dairenin bir üyesi, karşı oy yazısında sanığın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Antalya’da tartıştıkları Ali Bulgurcu (16) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldüren S.S. ve B.C.G. isimli erkeklerin yargılandıkları davada 16 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkekler hakkında “çocuğu kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. M.P.'ye ise Ali Bulgurcu'nun öldürülmesine ilişkin eyleminin yardım niteliğinde kaldığı gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mersin’de Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğunu araç içerisinde tabancayla vurarak öldüren H.A.Ş. (19) isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z.’nin (27) ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından tekrar yargılandığı davada 19 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, H.A.Ş.’ye (19) "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz 2 sanığa "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4’er aylık hapis cezalarının ise usul ve yasaya uygun olduğu yönünde görüş bildirdi.

Öldürmeye Teşebbüs

İzmir’de 29 Kasım 2024’te boşanma davasının karar duruşması öncesinde boşanma aşamasındaki karısı U.B. ve kızı B.B.’yi bıçakla öldürmeye teşebbüs eden A.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Aralık tarihine ertelendi.

Eskişehir’de M.S.K. (17) isimli çocuğu ve babası M.K.’yi (48) yaralayan D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19) isimli erkeklerin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılandıkları dava 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Ankara'da 17 Eylül 2021'de evinin banyosunda tavana asılı halde ölü bulunan Ceren Ünal'ın (25) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyan anne Yurdagül Doğan, kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü. 17 Ekim’de basına yansıyan habere göre Doğan, kızının tırnağında erkek DNA'sı tespit edilmesine rağmen kime ait olduğunun araştırılmadığını iddia etti.

Tehdit

Kilis’te yaşadığı eski sevgilisinden kurtulmak için üç il değiştiren ve her gittiği şehirde izinin bulunduğunu söyleyen K.S.Ü. (24) isimli kadını, tehdit edip evine gizlice giren Y.Z. (38) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 15 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkardı.

Yaralama

Hakkari’de E.T. (10) isimli oğlanı darp eden Uzman çavuş İ.S. isimli erkeğin “beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 9 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, suçun işlendiğine ilişkin kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle erkeğin beraatine karar verdi. Karara tepki gösteren avukatlar, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

İstanbul’da tartıştığı karısı M.V.Y.’yi 58 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Y.Y. isimli erkeğe verilen 26 yıl hapis cezası kararı bozuldu. 11 Ekim’de basına yansıyan habere göre Yargıtay’da kararın bozulmasının ardından davanın yeniden görüleceği aktarıldı.

İzmir’de boşanma aşmasında olduğu karısı F.C. (26) isimli kadını tehdit eden Ş.A. (32) isimli erkeğin 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklu yargılandığı davada 13 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay, “Eşe karşı silahlı tehdit” suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Afyon’da M.A.S. isimli çocuğu darp eden M.C. isimli erkeğin “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama” suçundan yargılandığı davada 18 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 16 bin 800 lira adli para cezası verilmesine, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul’da eski sevgilisi D.T. isimli kadını darp eden E.Ş. isimli erkeğin basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 22 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin hakaret ve tehdit suçlarından beraatine, basit yaralama suçundan ise 5 bin 600 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Diyarbakır’da komşusu R.O. isimli kadını pompalı tüfekle yaralayan M.Ç. isimli erkek hakkında iddianame kabul edildi. Savcı erkek hakkında "silahla kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlamalarından hapis cezası talep etti. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 60 günlük tutukluluğun ardından 23 Ekim'de erkek hakkında tahliye kararı verdi. Davanın ilk duruşması 8 Nisan 2027'de görülecek.

Cinsel Taciz

Bolu’da engelli K.A. isimli kadına tecavüz eden H.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 2 Ekim’de devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Afyon’da N.N.Y. isimli kadına okul bahçesinde cinsel saldırıda bulunan A.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 5 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da yüzde 84 zihinsel engelli N.Ö. (27) isimli kadına yönelik nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.T. (61) isimli erkek için Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden bozma ve tahliye kararı çıktı. Yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararına yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, basına 17 Eklim’ yansıyan karara göre N.Ö.’nün olay tarihindeki ruhsal durumunun yeterince araştırılmadığını belirledi. Eksik incelemeden mahkûmiyet kararını bozan Yargıtay, erkeğin tahliyesine karar verirken dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Urfa’da bir kadını kaçırarak cinsel tacizde bulunan A.S., M.S., Ş.S. isimli 3 erkeğin “Nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılandığı dava 19 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, biri çocuk dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Aralık tarihine ertelendi.

Antep’te yanında çalışan G.Ç. isimli kadını taciz edip cinsel saldırıda bulunan A.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 21 Ekim’de devam etti. Duruşma 3 Kasım tarihine ertelendi.

İstismar

Antalya’da kızını istismar eden S.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “öz kızına karşı zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

Ordu’da çocuğu E.D.’yi (5) istismar eden A.Y.D. isimli erkeğin “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı davada 9 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi. Annesi istinafa başvuracağını söyledi.

İstanbul’da kızı Hifa İkra Ş. (8) isimli kız çocuğunu istismar eden A.Ş. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 14 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi. Erkeğin tutuksuz yargılanmasını protesto eden anne Fatma Nur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Ş. (8) 2 Mart’ta ölü bulunmuştu.

Elazığ’da İ.E. (14) isimli çocuğu istismar eden amcaları B.E. ve Ş.E. isimli erkeklerin yargılandığı davada 14 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, B.E.’yi “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ş.E. ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ş.E. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul’da M.Y. (13) ve Y.A. (12) isimli oğlan çocuklarını istismar eden Y.P. (46) isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'on iki yaşının tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 20 yıl hapis cezası talep etti.

Antalya’da birlikte yaşadığı kadının kızını (11) istismar eden O.E. (47) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 21 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Ceza, çocuğun 12 yaşından küçük olması, tehdit ve eylemin birden fazla kez gerçekleşmesi nedeniyle 33 yıl 9 aya yükseltildi. Yasa gereği hapis cezasını gerektiren bir suç için belirlenen cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle ceza 30 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Ankara’da öz kızını istismar eden S.Ö. isimli erkeğin yargılandığı davada 31 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ve karısına çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, herhangi bir indirim yapmadan 30'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, annenin eylemlerinin yalnızca suça yardım etme kapsamında değerlendirilemeyeceği, babanın cinsel istismar eylemine müşterek fail olarak katıldığı belirtildi.