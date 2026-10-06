Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

*Giresun'da Tuana Elif Torun'u istismar eden belediye başkanının 1,5 yıl hapis cezası kesinleşti. Kocaeli'de kendini savunan kadının yargılanması sürüyor. Bazı istismar davalarında ise beraat kararları çıktı.

*Birçok kadın cinayeti failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, bazı davalarda haksız tahrik indirimleri uygulandı. İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetinde ana sanık ağırlaştırılmış müebbet aldı, suça yardım eden polis memurları da cezalandırıldı.

*bianet, Eylül 2026'da kadına yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili yargı kararlarının bilançosunu sunuyor. Aylık raporda kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, cinsel saldırı, istismar ve taciz davalarından mahkeme kararları yer alıyor.

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı Özlem A. (39) isimli kadını bıçaklayarak öldüren N.A. (39) isimli erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı 8 Eylül’de açıklandı. ‘Eşine ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen erkek için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan herhangi bir neden olmaması sebebiyle cezasından indirim yapılmadığı kaydedildi.

Muğla’da karısı Sermin B. (42) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.B. (51) isimli erkeğin "Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 8 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan yargılandıkları davada 9 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, C.K. hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ayrıca “cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 7 yıl hapis, “şantaj” suçundan ise 3 yıl hapis ve 500 bin TL (5.000 gün) adli para cezası verdi. Polis memuru İ.U.’ya "Suçluyu kayırma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, B.C.A. ve O.K. isimli erkeklere "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ayrı ayrı 5’er yıl hapis cezası verildi. N.E., E.G. ve Y.Z.S. “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5’er yıl hapis; polis memuru sanık N.Ç. “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan 4 yıl 15 ay hapis cezası aldı. Z.B.,75 bin TL adli para cezası alırken, M.E.A. ve C.A. ise beraat etti.

Bursa’da dini nikâhlı karısı Arzu Khalılova (20) isimli kadını makasla öldüren S.M. (28) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 10 Eylül’e devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin “Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 11 Eylül’de devam Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına, yerinde keşif yapılmasına ve dava dosyasını görevsizlik kararıyla 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılama yapılması için Çanakkale Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Van’da karısı Gönül A. isimli kadını öldüren K.A. isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 11 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Kasım tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da Rojda Yakışıklı (28) isimli kadını boğarak öldürüp cansız bedenini dere yatağına gömen dini nikâhlı kocası O.G. (38) ve ona yardım eden B.D. ile Ö.D. isimli erkeklerin ‘İştirak halinde kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandıkları dava 11 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Aralık tarihine erteledi.

Antalya’da Hatice Temel (65) isimli kadını darp edip tecavüz eden Ş.E. (74) isimli erkeğin “nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada 15 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar duruşmasına katılmayan erkek, yakalanarak tutuklandı.

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu karısı Y.Ş.’yi öldürmek için gittiği binada karşılaştığı bina görevlisinin karısı Melek Gül isimli kadını öldüren emekli başçavuş İ.Ş. isimli erkeğin ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 15 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Adana’da annesi Teslime Ç. (63) isimli kadını sopayla darp ederek öldüren O.Ç. (28) isimli erkeğin “kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 16 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de Aslıhan Sinem Çiçek’in (18) ölümüyle ilgili C.A. (28) isimli erkeğin ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle ve B.K. isimli erkeğin 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs' suçundan yargılandıkları dava 16 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Kasım tarihine ertelendi.

Isparta’da 2017 yılında kaybolan Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin’in öldürülmesine ilişkin davada, daha önce beraat eden A.A. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 17 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında iki kişiyi kasten öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Daha önce somut delil bulunmadığı gerekçesiyle erkek hakkında beraat kararı verilmişti.

Diyarbakır’da eski karısı İlayda Alkaş (22) isimli kadını tabancayla öldüren C.A. (30) isimli erkeğin ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 21 Eylül’de devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 19 Ekim tarihine ertelendi.

Muş’ta Ayşe İnceyol isimli kadını, babasını ve erkek kardeşini evinde ateşli silahla öldüren ve annesi N.İ.’yi yaralayan C.O. ve A.A. isimli erkeklerin yargılandıkları davada 22 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, A.A. hakkında Ayşe İnceyol’u öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, Musa ve Neytullah İnceyol’u öldürmekten ise ayrı ayrı müebbet hapis cezası verirken, saldırıda ağır yaralanan anneye yönelik eylem nedeniyle de 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

Ankara’da eski sevgilisi Gülhan Taş (30) isimli kadını sokakta bıçaklayarak öldüren M.S. (38) isimli erkeğin ‘Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 24 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

Samsun’da Muradiye Terzi isimli kadını tabancayla öldüren apartman görevlisi M.D. isimli erkeğe verilen “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 3 yıl, “hakaret” suçundan 2 yıl, “mala zarar verme” suçundan 3 yıl, “ısrarlı takip” suçundan 2 yıl, “yağma ve tehdit” suçlarından 1 yıl hapis cezası 28 Eylül’de basına yansıyan habere göre kısmen bozuldu. İstinaf mahkemesi, “hakaret” ve “mala zarar verme” suçlarının yeniden değerlendirilmesine hükmetti.

Samsun’da karısı Fatma G. (41) isimli kadını darp ederek ve boğarak öldüren Y.G. (49) isimli erkeğin 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 29 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da beraber yaşadığı Helin Eren (19) isimli hamile kadını tabancayla öldüren S.Ş. (20) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 29 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 19 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da Merve Nur Yararlık (22) isimli kadını tabancayla öldüren ve arkadaşı S.K. isimli kadını yaralayan B.A. isimli erkeğin ‘Olası kastla öldürmek’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 29 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "olası kast" kapsamında önce müebbet hapis cezasına hükmetti, ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıl hapse düşürdü. Erkek hakkında ayrıca S.K.’yı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 29 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul’da Yonca Kölge (28) isimli kadını bıçaklayarak öldüren S.B. isimli erkek hakkında 29 Eylül’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara’da psikolog Nurselen Gülaçtı (33) isimli kadını, iş yerinde tabancayla vurarak öldüren F.Y. (51) isimli erkeğin ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada 30 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

İzmir’de karısı Serpil G. (45) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.G. (48) isimli erkeğin 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 30 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Atlas Çağlayan (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçaklayarak öldüren E.Ç. (16) isimli oğlanın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından yargılandığı davada 8 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, E.Ç. hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Kayseri’de sevgilisi Yağmur Çoban (17) isimli kız çocuğunu evinin önünde tabancayla öldüren sözleşmeli Er F.D. (27) isimli erkeğin ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 11 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Giresun’da eski belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davası süren Tuana Elif Torun (16) isimli kız çocuğunun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin A.H. isimli erkeğin "olası kastla öldürme" suçundan yargılandığı davada 14 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Mersin’de servis çalışanı Eyüp Can Güner (12) isimli oğlanı bıçaklayarak öldüren N.U. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Eylül’de devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Ekim tarihine erteledi.

Öldürmeye Teşebbüs

İzmir’de eski karısı M.U. isimli kadını bıçaklayarak yaralayan M.O. isimli erkeğin "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 8 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İzmir’de karısı A.G. (30) isimli kadını balkondan atan O.G. isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan olay sırasında yanlarında olan A.E. (42) isimli erkek ve karısı E.A.E. (48) isimli kadının da 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten' tutuklu yargılandığı dava 29 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Antalya’da eski sevgilisi Ö.Ç. (32) isimli kadını bıçakla yaralayan O.K. isimli erkek hakkında iddianame 29 Eylül’de kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapis cezası talep etti.

İntihara Sürükleme

Ankara’da Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen (21) isimli kadının ölümüyle yargılanan Ü.U. isimli erkeğin ‘intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme’ ve ‘eziyet etme’ suçlarından yargılandığı davada 22 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. ‘Eziyet etme’ suçundan ise beraat etti.

Meşru Müdafaa

Kocaeli’de kendisini darp eden kocası Ş.O. isimli erkeği tüfekle öldüren F.O. isimli kadının tutuklu yargılandığı davada 23 Eylül’de mütalaa açıklandı. Savcı, kadın hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak cezada indirim talep etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.

Yaralama

Kars’ta D.A. (80) isimli kadını darp eden E.A. isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 17 Eylül’de başladı. Daha önce mahkeme heyetinin, erkeğe “yağma, kadına karşı nitelikli şiddet ve hakaret” suçlarından verdiği toplam 17 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuş ve erkek tahliye edilmişti.

İstanbul’da karısı S.N.A. (30) isimli kadını tehdit ederek darp eden U.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 6 Eylül’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Silahla eşi kasten yaralama suçundan 4 yıl 6, tehdit suçundan ise 7 yıl toplam 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kocaeli’de bir kafede M.Y. (39) isimli kadını ve oğlu T.K.İ.’yi (21) darp eden K.G. isimli erkeğin tutuklu E.G. isimli erkek ve S.K. isimli kadının tutuksuz yargılandığı dava 12 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık K.G.’nin ve tutuksuz sanık E.G.’nin mevcut durumunun devamına ve S.K.’nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşmanın ertelendi.

İstanbul’da A.Y. (29) ve kız kardeşini G.Y. (26) isimli kadınları darp eden B.B. (19) ve D.Ö. (24), A.K. İ.M.A. isimli erkeklerin yargılandığı dava 24 Eylül’de devam etti. İlk duruşmada tahliye edilen B.B. ve D.Ö.’nün daha sonra 'uyuşturucu ticareti' ve farklı suçlar nedeniyle yeniden tutuklandığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunana B.B.ve D.Ö.’nün tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşma 25 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

Kayseri’de karısı H.K. isimli kadını darp ve tehdit eden E.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 25 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Hakkari’de E.T. (10) isimli oğlanı darp eden Uzman çavuş İ.S. isimli erkeğin ‘kasten yaralama’ suçundan tutuksuz yargılandığı dava 26 Eylül’de savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, erkeğin “beden bakımından kendisini savunamayacak durumdaki çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca olayda “haksız tahrik” hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

Cinsel Taciz

Balıkesir’de Ş.Ö. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan E.A. ve Y.E.C. isimli erkeklerin “nitelikli cinsel saldırı” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davada 9 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, E.A.’ya 17 yıl 6 ay, Y.E.C.’ye ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Siirt’te 2003 yılında oğlunun karısı Z.Ç.’ye tecavüz eden İ.Y. isimli erkeğin “nitelikli cinsel istismar” suçundan tekrar yargılandığı dava 23 Eylül’de başladı. Daha önce “Nitelikli cinsel istismar” suçundan 2024 yılında yapılan ilk yargılamada erkek, “Delil yetersizliği” iddiasıyla beraat ettirildi. İstinaf davanın yeniden görülmesine karar verdi. Yerel mahkemenin 12 Şubat’taki karar duruşmasına İ.Y. katılmazken, mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın “zaman aşımından” düşürülmesine karar vermişti.

İzmir’de birçok kadına ve bir çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir derneğin eski başkanı olan A.Ç. isimli erkeğin “nitelikli cinsel saldırı” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından tutuklu yargılandığı dava 23 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tahliyesine karar verdi. Duruşma 21 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Taciz

Kocaeli’de N.D.Ö. isimli kadını deneme kabininde cep telefonuyla taciz eden B.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmelerin ardından B.D.’yi “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, fikri içtima hükümleri nedeniyle “cinsel taciz” suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca B.D.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul’da oyuncu N.Ç.H. (23) isimli kadını sosyal medya üzerinden taciz eden C.H.H. (67) isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Eylül2de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "cinsel taciz" suçundan 8 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Bu kararın açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

İstismar

Bartın’da G.Ö. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan 25’i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 1 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu A.R.Ç.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 22 yıl 6 ay, 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklu Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A.'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkûm eden mahkeme heyeti, tutuklu A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A.'yı ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırdı. Mahkeme heyeti, V.B.Ç.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasını ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası hükmeden heyet, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K.'nin tahliyesini kararlaştırdı.

Sakarya’da kızını (7) istismar eden C.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "çocuğa karşı zincirleme nitelikli cinsel istismar" suçundan yasanın öngördüğü üst sınırdan 30 yıl, çocuğuna cinsel içerikli görüntüler izletmesi suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası verdi.

Eskişehir’de bir kız çocuğunu (12) istismar eden müftü İ.Y. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 10 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "Çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz" suçundan verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kararını onadı.

Isparta’da D.Ö. (11) isimli kız çocuğunu istismar eden R.K. (60) erkeğin yargılandığı davada 11 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “cinsel istismar” suçundan 8 yıl 4 ay, “hürriyetten yoksun bırakma” suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Aydın’da 2 kuzenini istismar eden Z.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Ankara’da 12 yaşındaki bir çocuğu istismar eden Ç.E. isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Eylül’de devam etti. Erkek hakkında uygulanan "elektronik kelepçeli konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbirini ihlal ederek 29 Ağustos 2025’te firar etmişti. Uzun süre yakalanamayan erkek, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 16 Eylül 2026 tarihli ara kararının ardından ifadesinin alınmasıyla birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya’da H.U. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden M.Z.N. (20) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 22 Eylül’de kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 43 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Aksaray’da 2019 yılında M.İ. isimli kız çocuğunu istismar eden uzaktan akrabası olan A.G. ve 4 erkeğin “cinsel istismar”, “çocuğu fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak veya aracılık etmek” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlamalarıyla yargılandığı dava düştü. 23 Eylül’de basına yansıyan habere göre aile davayı istinafa taşıdı.

Ankara’da 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini istismar eden R.Ö. isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçuyla tutuksuz yargılandığı davada 24 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi.

Muğla’da bir kız çocuğunu (17) istismar eden Y.C.A. (32) isimli erkeğin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçuyla ev hapsi kararıyla yargılandığı dava 29 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkek hakkındaki ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına ayrıca mağdura yaklaşmama ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Duruşma, 19 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Giresun’da Tuana Elif Torun (16) isimli kızı istismar eden Belediye Başkanı H.D. isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması kararı 30 Eylül’de istinaf incelemesinin ardından kesinleşti. Tuana Elif Torun, yargılama devam ederken 28 Mart’ta Görele’de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.