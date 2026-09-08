Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

*Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismara karışan 36 sanığın davası devam ediyor. Balıkesir'de şüpheli kadın ölümüne takipsizlik kararı verildi, aile karara itiraz etti.

*Yargıtay, Adana'da eşini ve oğlunu öldüren erkeğin 2 kez müebbet cezasını onadı. İstanbul'da hamile kadın cinayeti ve dansöz Aynur Kanbur cinayeti davalarında iddianameler kabul edildi. Konya'da cinsel saldırıdan yargılanan çifte 21'er yıl hapis cezası verilirken, İstanbul'da 6 çocuğu istismar eden sanığa 22 yıl cezası çıktı.

*Ağustos ayı boyunca Türkiye'de kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarında önemli gelişmeler yaşandı. Ankara'da 5 kişiyi öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası, akıl sağlığı raporu için bozuldu. İzmir, Antalya, Muğla, Mardin ve Malatya'da eşlerini öldüren erkeklere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi veya onandı.

Cinayet

Ankara’da komşuları Hamdi Turgut, Behiye Turgut (71), Sunay Turgut (40), Mustafa Turgut (13) ve Ceyda Turgut’u (11) pompalı tüfekle öldüren T.Ü. isimli erkeğe verilen 5 kez verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı 1 Ağustos’ta bozuldu. Dosya, erkeğin akıl sağlığına ilişkin sağlık kurulu raporu aldırılarak yeniden karar verilmesi için Ankara Batı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında darp ederek öldüren O.G. (35) isimli erkek hakkında verilen 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı 3 Ağustos’ta açıklandı. Mahkeme heyeti, kadının erkeğe karşı söylediği iddia edilen sözlerin soyut beyan kapsamında kaldığına dikkat çekerek, haksız tahrik indirimi uygulanmadığını belirtti.

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada 5 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı Özlem A. (39) isimli kadını bıçaklayarak öldüren N.A. (39) isimli erkeğin 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın 6 Ağustos’taki ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık M.Ç. (64) beraat etti.

Bursa’da hakkında icra talebi başlatan avukat Hatice Kocaefe (26) isimli kadını tabancayla öldüren H.Ç. (49) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 6 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. H.Ç.’nin oğlu A.Ç. ile eski karısı E.Ü. hakkında da 'Azmettirme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşma 23 Eylül’de başlayacak.

Antalya’da üvey annesi Fatma K. (70) isimli kadını öldüren M.K. (45) isimli kadın ve eski sevgilisi İ.K. (54) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 12 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti M.K. ve İ.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Adana’da karısı Deniz S. (43) ve oğlu Alperen S.’yi (16) bıçakla öldüren C.S. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ekim’de çıkan karara itiraz edilmişti. Yargıtay, basına 17 Ağustos’ta yansıyan karara göre cezada herhangi bir indirim yapmayarak erkeğe verilen, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Mardin'de 2021 yılında karısı Cahide C. (31)isimli kadını pompalı tüfekle öldüren S.C. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Ağustos’ta Yargıtay, erkeğe "eşi kasten öldürme" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasını onadı.

İstanbul'da 2016 yılında öldürülen dansöz Aynur Kanbur soruşturmasında 24 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, B.G., F.K., S.K. ve Y.K. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da hamile Kader Küçükcoşkun isimli kadını öldüren 3 erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, A.S., A.Y. ve B.Z. hakkında "gebe olduğu bilinen kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 5 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Mardin’de karısı Bedriye N. (27) isimli kadını pencereden aşağı iterek öldüren L.N. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 28 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da 3 Temmuz 2019’da Özbekistan vatandaşı karısı Khurriyat Tursun Boeva (35) isimli kadını darp ederek öldüren daha sonra cansız bedenini parçalara ayırarak çöpe atan E.Y. (37) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 28 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Delillerin gizlenmesine yardım ettiği belirtilen arkadaşı A.Y. isimli erkek hakkında ise 10 yıla kadar hapis talep edildi.

Malatya’da 8 aylık hamile karısı Beste K. (22) isimli kadını tabanca ile başından vurarak öldüren A.K. isimli erkeğe 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 31 Ağustos’ta istinaf mahkemesi tarafından onandı.

Çocuk Cinayeti

Mersin’de servis çalışanı Eyüp Can Güner (12) isimli oğlanı bıçaklayarak öldüren N.U. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 6 Ağustos’ta devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şüpheli Ölüm

Balıkesir’de göletin içindeki arabasında ölü bulunan Elif K. (33) isimli kadının ölümüne dair soruşturmada 14 Ağustos’ta takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, olayın intihar veya kaza olduğunu değerlendirerek "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verip dosyayı kapattı. Kadının ailesi karara itiraz etti.

Yaralama

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı F.Ç.(36) isimli kadını darp eden Y.Ç.(44) isimli erkeğin “kadına karşı nitelikli kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından tutuklu yargılandığı davada 16 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘kadına karşı tehdit’ suçundan beraat, ‘kasten yaralama’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ardından ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü. Mahkeme, erkeğin tahliyesine karar verdi.

İzmir’de 29 Kasım 2024’te boşanma davasının karar duruşması öncesinde boşanma aşamasındaki eşi U.B. ile kızı B.B.’yi bıçaklayan A.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Ağustos’ta devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi.

Cinsel Saldırı

Konya’da dişçi kliniğinde asistan olarak çalışan Z.M. (30) isimli kadına tecavüz eden klinik yöneticisi H.A. (48) isimli erkek ve karısı S.A. (45) isimli kadının yargılandığı davada 8 Ağustos’ta karar açıklandı. Mahkeme heyeti, çift hakkında 'cinsel saldırı' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2'şer yıl ve 'şantaj' suçundan 1'er yıl olmak üzere 21'er yıl hapis cezası verdi.

İzmir’de 2 avukat kadını eğlence mekânında taciz eden A.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 14 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da sevgilisi J.T. (47) isimli kadına cinsel tacizde bulunan Ü.K. (60) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ağustos’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında zincirleme şekilde "cinsel taciz" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da sevgilisi E.Ö. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan Y.Ş. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 14 Ocak 2027’de başlayacak. Yargıtay, iki mahkemenin onadığı 12 yıllık hapis cezasını bozmuş ve Y.Ş. tahliye edilmişti.

Çocuk İstismarı

İstanbul’da spor salonunda 6 oğlan çocuğunu istismar eden H.E. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından 22 yıl hapis cezası verdi.

Kastamonu’da 4 kız çocuğunu istismar eden servis şoförü H.S. (52) isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 10 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Daha önce hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’, ’sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ ve ’çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından dava açılan H.S., toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bartın’da G.Ö. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan 25’i tutuklu 36 sanığın hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından 16 yıldan aşağı olmamak üzere 22,5 yıldan 94,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 24 Ağustos’ta devam etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma 1 Eylül tarihine ertelendi.

(GDT/EMK)