Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet davaları 22 dava görüldü.

görüldü. 8’inde karar çıktı , bunlardan 6’sında ağırlaştırılmış müebbet verildi.

, bunlardan verildi. 1 davada (Aydın/Necla A.) sanık “akıl sağlığı” gerekçesiyle tahliye edildi, bu karar itirazla iptal edildi.

14 dava eksik dosya ve bilirkişi raporu gerekçeleriyle ertelendi. Olumlu karar örnekleri: Muğla / Hanife Yılmaz: Fail H.B.’ye canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet.

Fail H.B.’ye canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. İzmir / Sidar Şimşek: Fail İ.D.’ye ağırlaştırılmış müebbet + 9 ay silah cezası.

Fail İ.D.’ye ağırlaştırılmış müebbet + 9 ay silah cezası. Maraş / Eser Karaca: Fail A.A.’ya ağırlaştırılmış müebbet; indirim uygulanmadı.

Fail A.A.’ya ağırlaştırılmış müebbet; indirim uygulanmadı. Manisa / Şenaye A.: Fail F.A.’ya iki kez ağırlaştırılmış müebbet. Olumsuz karar örnekleri: Aydın / Necla A.: Sanığa akıl sağlığı raporuyla tahliye kararı (sonradan iptal).

Sanığa akıl sağlığı raporuyla tahliye kararı (sonradan iptal). Bazı davalarda (Urfa, Muğla, İstanbul, Erzurum) soruşturma eksiklikleri nedeniyle duruşmalar yine ertelendi. Çocuk cinayetleri 4 dava görüldü.

görüldü. 3 karar çıktı , 2’sinde ceza indirimi uygulandı.

, 2’sinde ceza indirimi uygulandı. Burdur: 15 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet → yaş indirimi ve iyi hal ile 10 yıl 10 ay .

15 yaşındaki sanığa ağırlaştırılmış müebbet → yaş indirimi ve iyi hal ile .

İstanbul: 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında failler 24 yıl aldı.

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında failler aldı.

Kocaeli: Darp sonucu ölüm davasında iki sanık tutuklu kaldı, iki sanığa adli kontrol verildi. Şüpheli kadın ölümleri 5 dava görüldü.

görüldü. Tahliye kararları ve eksik incelemeler dikkat çekti.

Kastamonu / Eser Mumcuoğlu: Sanık tahliye edildi.

Sanık tahliye edildi.

Ankara / Semanur Arslan: Takipsizlik kararı kaldırıldı (olumlu gelişme).

Takipsizlik kararı kaldırıldı (olumlu gelişme).

İzmir / Duygu Bölükbaş: Sanığa beraat verilmişti, karar istinafta. Şiddet yaralama davaları 11 dava görüldü, 8’inde karar çıktı.

görüldü, Cezalar genelde 2–12 yıl arası; bazıları para cezasına çevrildi.

Antalya / Sağlıkçı Kadın: Fail doktora verilen 112 gün hapis → 11.200 TL para cezası (olumsuz örnek).

Fail doktora verilen 112 gün hapis → (olumsuz örnek).

Kars / D.A. (80 yaşında kadın): Fail E.A. 17 yıl 4 ay hapisle tutuklandı (olumlu örnek). Taciz ve tecavüz davaları 1 tecavüz davası: Fail 18 yıl hapse mahkûm edildi (İstanbul / M.P.).

Fail 18 yıl hapse mahkûm edildi (İstanbul / M.P.). 6 taciz vakası:

Mardin / H.P.: 135 gün para cezası (olumsuz).

135 gün para cezası (olumsuz).

Kayseri / Prof. A.Ü.: 225 gün para cezası (olumsuz).

225 gün para cezası (olumsuz).

İstanbul / D.K. (metro tacizi): Kadınların koruma talebi reddedildi (olumsuz).

Kadınların koruma talebi reddedildi (olumsuz).

İzmir / A.R.: “Nitelikli Cinsel Saldırı” iddianamesi kabul edildi (devam ediyor). Çocuk istismarı davaları 20 dava , 11 karar.

, 11 karar. 6’sında uzun süreli hapis cezaları verildi (10–39 yıl arası).

4 sanık beraat etti veya tahliye edildi. Olumlu kararlar: Kastamonu / Servis şoförü H.S.: 32 yıl 9 ay 22 gün hapis.

32 yıl 9 ay 22 gün hapis. Diyarbakır / İmam A.Ü.: 39 yıl 3 ay hapis.

39 yıl 3 ay hapis. İzmir / Öğretmen Y.Ş.: 37 yıl hapis + ev hapsi tedbiri. Olumsuz kararlar: Elazığ / Antrenör İ.B.: 4 mağdura rağmen beraat.

4 mağdura rağmen beraat. Erzincan / M.U.: 10 yıl hapis ancak tutuklanmadı.

10 yıl hapis ancak tutuklanmadı. Diyarbakır / İstinaf kararı: Fail tahliyeleri “rızaya dayalı ilişki” yorumu ile (skandal nitelikte). Genel değerlendirme Toplam 73 dava tespit edildi.

tespit edildi. 36’sında karar çıktı.

17’si ağır ceza ile sonuçlandı (müebbet veya 20 yıl+).

7 davada tahliye veya beraat kararı verildi.

Kadın cinayeti dosyalarında cezaların ağırlaştığı , ancak çocuk istismarı ve taciz davalarında indirim ve tahliye eğiliminin sürdüğü görülüyor.

, ancak görülüyor. Şiddet ve taciz davalarında para cezası ve erteleme kararları adalet algısını zedeliyor.

adalet algısını zedeliyor. İstinaf mahkemelerinin “rızaya dayalı ilişki” gerekçeli kararları hukuk ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ciddi gerileme göstergesi. Sonuç Ekim 2025 itibarıyla kadın ve çocuklara yönelik şiddet yargılamalarında: “ Ceza verilse de adaletin geciktiği ” ve “ ceza indirimlerinin devam ettiği ” gözleniyor.

” ve “ ” gözleniyor. İstismar ve taciz dosyalarında iyi hal indirimleri ,

, Kadın cinayetlerinde daha kararlı cezalar ,

, Şüpheli ölümlerde sistematik delil eksikliği öne çıkan başlıklar oldu.

Cinayet

Manisa’da Yeşim Akbaş (26) isimli kadının ölümüyle ilgili yargılanan komiser yardımcısı D.C.Y. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada polis memurları F.K.ve M.K. hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Kocaeli’de eski karısı Sözen Tutci (55) isimli kadını tabancayla öldüren oğlunu yaralayan M.Y. (49) isimli erkeğin "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", "Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 2 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de Aslıhan Sinem Çiçek (18) isimli kadının ölümüyle ilgili C.A. (27) isimli erkeğin “Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", B.K. isimli erkeğin de "yağma" suçlaması ile yargılandığı dava 2 Ekim’de devam etti. Soruşturma dosyası tamamlanmadığı için dava bir kez daha ertelendi. Duruşma 24 Mart'ta görülecek.

Erzurum’da karısı Hatice A.B. (24) isimli kadını otomobilde boğarak öldüren A.O.B. (21) isimli erkeğin 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı dava 3 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşe Ç. (41) isimli kadını tabancayla öldüren E.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezası talep etti.

İzmir’de dini nikahlı karısı Sidar Şimşek (20) isimli kadını bıçakla öldüren İ.D. (25) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bıçak veya diğer aletleri 'izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezası verdi.

Balıkesir’de sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) isimli kadını bıçakla öldüren B.İ. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 3 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Çanakkale’de boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Z. (25) isimli kadını tabancayla öldüren U.Z. (31) isimli erkeğin ‘Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 3 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi.

Maraş'ta 2005 yılında kaybolan ve cinayete kurban gittikleri ortaya çıkan Fatma Alıç (31) ile kardeşi Gülcan Alıç (24) isimli kadınların ölümüyle ilgili dava 3 Ekim’de devam etti. Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı B.Y. ile kuzeni M.D. (60) isimli erkeklerin 'Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 8 Ocak tarihine ertelendi.

Urfa’da karısı Pınar B. (28) isimli kadının ölümüyle ilgili R.B. isimli erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı dava 8 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Kaçma şüphesi' bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Maraş’ta eski karısı Eser Karaca (42) isimli kadını çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren A.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ç.A.'ya yönelik de 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Dosyadaki somut deliller ve erkeğin geçmiş sabıka kaydı nedeniyle cezalarda indirim uygulanmadı.

Aydın’da karısı Necla A. (33) isimli kadını boğazını keserek öldüren M.A. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 11 Ekim’de karar çıktı. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan M.A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme heyeti, raporu dikkate alarak erkeğin cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Necla A.’nın ailesinin itirazı sonrası İzmir İnfaz Hakimliği, tahliye kararını iptal etti. Erkeğin yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.

Muğla’da eski karısı Hüsne Topal (39) isimli kadını tabancayla öldüren H.Ö.A. (45) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava 14 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

Muğla’da dini nikâhlı karısı Hanife Yılmaz (36) isimli kadını yakarak öldüren H.B. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Nevşehir’de karısı İpek Ö. (35) isimli kadının 4. Kattan düşerek ölmesiyle ilgili M.Ö. isimli erkeğin yargılandığı davada 20 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla hapis cezası talep etti.

Eskişehir’de kızı Merve Karabaş (31) ve torunu Alp Ata Karabaş’ı (7) tabancayla öldüren O.N.K. (60) isimli erkeğin yargılandığı dava 22 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de kendisinden boşanmak için adliyeye giden karısı Neşe K. (23) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.K. (25) isimli erkeğin 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı dava 23 Ekim’de devam etti. Savcı, erkeğin 'eşi kasten öldürme', '2 kez kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 kez müebbet hapis ve 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Kasım tarihine erteledi.

İstanbul’da denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin yargılan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkeğin davası 23 Ekim’de devam etti. Duruşma 18 Aralık tarihine ertelendi.

İstanbul’da Özbekistan uyruklu sevgilisi Vasılahon Usmanova (47)'u bıçaklayarak öldüren R.A. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kadına karşı Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de Birsen Bayraktar (73) isimli kadının ölümüyle ilgili bina görevlisi U.C. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar M.C. (34) ve aynı apartmanda yaşayan H.H. (60) hakkında beraat kararı verildi.

Konya’da Çiğdem Eskidemirci (35) isimli kadının ölümüyle ilgili G.S. isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla tutuklu yargılandığı B.M, A.J ve J.T. isimli erkeklerin de "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla tutuksuz yargılandığı dava 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, G.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yozgat’ta karısının annesi Kudret Polat (61) isimli kadını bıçakla öldüren Y.O. (31) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Manisa’da karısı Şenaye A. (44) isimli kadını bıçaklayarak öldüren kızı D.A. yı (8) yaralayan F.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin her iki müştekiyi kasten yaraladığı gerekçesiyle indirim uygulanmaksızın 6 ay 22 gün hapis cezasına, kızına yönelik eylemi nedeniyle "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Emine A. (36) isimli kadını tabancayla öldüren E.A. (38) ve yeğeni A.Ö. (27) isimli erkeklerin ‘Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Y. (30) ve N.A. (44) hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları dava 30 Ekim’de devam etti. Duruşma ertelendi.

Antalya’da karısı Sevcan Demir S. (26) isimli kadını bıçaklayıp, satırla boğazını keserek öldüren H.C.S. (26) isimli erkeğin “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile tutuklu yargılandığı dava 31 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) ölümüyle ilgili görülen davada 21 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu B.B. ve U.B.'yi "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti. 2 Ekim’de görülen duruşmada. B.B. (15) ve U.B. (15) hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan, şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kocaeli’de Kıvanç Uman (16) isimli oğlan çocuğunun darp edilerek öldürülmesiyle ilgili H.M.K. (18) ve Y.A. (18) isimli erkeklerin tekrar yargılandığı davada 23 Ekim’de mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların "Kendini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Tutuksuz yargılanan A.B.K. ve Y.S.K.'nin ise kavgayı teşvik ettikleri gerekçesiyle kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçuna yardım etmekten cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların tutuklanma talebinin bu aşamada ağır bir tedbir olacağı kanaatine varıldığından tutuklama taleplerinin reddine, yurt dışına çıkışlarının yasaklanması şeklinde adli kontrol tedbiri altına alınmalarına karar verildi. Diğer 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Burdur’da Halilcan Çavaş (15) isimli oğlan çocuğunu pompalı tüfekle öldüren A.A. (16) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı davada 24 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, çocuk hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verildiğini açıkladı. Daha sonra heyet, A.A.'nın cezasının olay tarihinde 15- 18 yaş aralığında olması ve iyi hal indirimiyle birlikte 10 yıl 10 aya indirilmesine karar verdi.

Tokat’ta Berkay Melikoğlu (17) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldüren A.M.Ö. isimli oğlan çocuğunun tutuklu yargılandığı dava 31 Ekim’de başladı. Ailenin avukatı, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Duruşma ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Eser Mumcuoğlu (30) isimli kadının 14. Kattan düşerek ölmesiyle ilgili nişanlısı S.Ö. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 15 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul’da Güler Kaderli (41) isimli kadının ölümüyle ilgili sevgilisi L.C.Ş. isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Aydın’da arkadaşı Büşra Cin (24) isimli kadının ölümüyle ilgili Ö.K. (29) isimli erkeğin tutuklu yarılandığı davada basına 16 Ekim’de yansıyan iddianamede savcı, erkek hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara’da Semanur Arslan (27) isimli kadının 43. kattan “düşerek” ölmesiyle ilgili verilen takipsizlik kararı, iki şüphelinin HTS kayıtlarının incelenmemesi, DNA analizi yapılmaması, ‘veda’ mesajının kim tarafından yazıldığının tespit edilmemesi nedeniyle kaldırıldı.

İzmir’de havlupana asılı olarak bulunan Duygu Bölükbaş (33) isimli kadının davasında sevgilisi E.T. (30) hakkında beraat kararı verilmesinin ardından 30 Ekim’de dosya istinaf mahkemesine taşındı. Üst mahkemeden gelecek karar bekleniyor. 30 Mayıs’taki karar duruşmasında mahkeme heyeti, E.T. hakkında somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıklamıştı.

İntihara Sürükleme

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin "Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuksuz yargılandığı dava 27 Ekim’de devam etti. Davanın dördüncü duruşmasında dinlenen psikiyatri doktorları, Yavaş'ın tedavi sürecinde intihar eğilimi gözlemlemediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma 12 Ocak tarihine erteledi.

Meşru Müdafaa

Konya’da arabada tartıştığı sevgilisi Ş.D. (32) isimli erkeği bıçaklayarak öldüren A.K. (35) isimli kadının tutuklu yargılandığı davada 17 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, kadın hakkında “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da sağlık görevlisi kadını (25) darp ve tehdit eden Doktor A.Ö. (44) isimli erkeğin yargılandığı davada 8 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, Doktor A.Ö.'ye 112 gün hapis cezası verdi. Bu ceza, 11 bin 200 TL para cezasına çevrilerek ertelendi. Öte yandan, sanık doktor hakkındaki 'Kadına eziyet ve mala zarar verme' davasının halen devam ettiği belirtildi.

Adana’da karısı H.A. isimli kadının cep telefonunu gasp eden F.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 8 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “silahla konutta yağma” suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası ve erkeğin mevcut hâlinin devamına karar verdi.

İzmir’de karısı I.T. isimli kadını bıçakla yaralayan A.T. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten yaralama” suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ancak, erkeğin cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp eden B.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 14 Ekim’de kabul edildi. Savcı erkek hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 10 Şubat tarihinde görülecek.

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu karısı N.B. (34) isimli kadını bıçaklayıp tabancayla yaralayan M.S.B. (39) isimli erkeğin "Tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılandığı dava1 7 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Muğla’da P.D. (42) isimli kadını akaryakıt istasyonunda darp eden 3 erkeğin yargılandığı davada 17 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık H.A. (20), tutuklu sanıklar S.S. (21) ve T.A.'yı (22) yağma suçunu işlediği gerekçesiyle önce 12'şer yıl hapis cezasına çarptırırken, zararın giderilmesi ve iyi hal indirimleriyle neticeden 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. H.A.'nın adli kontrol tedbirinin uygulanmasına da karar verilirken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluklarının devamına karar verdi.

Niğde’de tartıştığı karısını zorla arabaya bindiren ve araçtan inmesine izin vermeyen erkeğin yargılandığı istinaf davasında 18 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan verilen 6 yıl hapis cezası kararını onadı.

İzmir’de komşusu B.Ç. isimli kadını bıçakla yaralayan Ç.E.D. (17) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı davada 21 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, oğlan çocuğu hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis, ayrıca 'silahla yağma' suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli’de sevgilisi Y.M.Ö. isimli kadını darp eden H.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 22 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi kararı verdi. Duruşma ertelendi. Savcı, erkek hakkında 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan 10 yıla kadar, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. İtiraz üzerine erkek yeniden tutuklandı.

Kars’ta D.A. (80) isimli kadını darp eden E.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “yağma, kadına karşı nitelikli şiddet ve hakaret” suçlarından toplam 17 yıl 4 ay hapis cezası vererek hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Ankara’da yaya yolundaki S.Ç. isimli kadını darp ederek yaralayan sürücü A.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 27 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı, erkeğin "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Çocuğa Şiddet

Denizli’de Aren D. (2) isimli oğlan çocuğunu darp eden S.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 14 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin’de 4 yıl önce bir kreşte 15 çocuğa yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 21 Ekim’de basına yansıyan iddianamede savcı, tutuksuz yargılanan R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.’nın 'çocuğa karşı eziyet' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tecavüz

İstanbul’da M.P. (29) isimli kadına tecavüz eden B.P. isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 18 yıl hapis cezası verdi.

Taciz

Mardin’de E.R.Y. (20) isimli kadını taciz eden minibüs şoförü H.P. (56) isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘cinsel taciz' suçundan 135 gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul’da komşuları F.A. ve S.Y. isimli kadınları taciz eden M.G. isimli erkek hakkında 3 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında “Israrlı Takip" ve "Zincirleme Cinsel Taciz" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Muğla’da yat kaptanı E.A. (28) isimli kadını taciz eden Rusya vatandaşı A.R. (52) isimli erkeğin sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 yıl ile 7 buçuk yıl arasında hapis istemiyle yargılandığı dava 10 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında yakalama kararının devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da kiracısı A.T. (20) isimli kadını darp ve taciz eden A.R. (37) isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından yargılanmasını talep etti.

Kayseri’de hastası olan B.K. isimli kadını asansörde taciz eden Prof. Dr. A.Ü. isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 225 gün adli para cezası verdi. Cezanın 5 taksit hâlinde tahsil edileceği belirtildi.

İstanbul’da gazeteci Ö.K.O. ve 2 kadını metroda sözle ve gizlice fotoğraflarını çekerek taciz eden D.K. (54) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada mahkeme kadınların koruma talebini reddetti. 27 Ekim’de basına yansıyan mahkeme kararında kadınlar, isimlerinin ve adreslerinin açık biçimde dosyada yer alması nedeniyle 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koruma talebinde bulundu. Ancak heyet, “aile bağı bulunmadığı” gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Çocuk İstismarı

İzmir’de kızı E.D. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden G.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ilk olarak 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak takdiri indirim uygulayarak cezayı 6 yıl 8 aya indirdi.

Antalya’da Y.E. (27) isimli kız öğrencisini 13 yaşındayken istismar eden tiyatro hocası Ü.Z.A. (51) isimli erkeğin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla yargılandığı davanın 3. Duruşması 3 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklanması yönündeki talebini reddetti. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’na gönderilerek, mağdurun ruh ve beden sağlığının yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma 16 Aralık tarihine erteledi.

Urfa’da G.H. isimli öğrencisini istismar eden tekvando öğretmeni M.B. isimli erkeğin "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutuksuz yargılandığı dava 6 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, M.B. hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Duruşma 25 Kasım tarihine ertelendi.

Elazığ’da 4 kız öğrenciyi istismar eden hentbol antrenörü İ.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 7 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin beraatına karar verdi.

Kastamonu’da arkadaşının kızı P.B. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden A.E.H. (64) isimli erkeğin “cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğa karşı cinsel taciz, çocuğa cinsel istismar” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava 16 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kocaeli’de H.A. ve E.B. isimli 2 kız çocuğunu istismar eden muhtar H.A. (77) isimli erkeğin 2 çocuğa karşı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuksuz yargılandığı dava 8 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, her iki dosyanın da birleşmesine karar verdi. Duruşma Nisan ayına erteledi.

Zonguldak’ta lise öğrencisi K. (17) isimli kız çocuğunu çalıştığı restoranda istismar eden K.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aydın’da 12 yaşındaki küçük bir çocuğa zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine görülen davanın dördüncü duruşması 10 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi.

İzmir’de özel ders esnasında yaşları 8 ile 10 arasındaki 5 kız ve 1 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen Y.Ş. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Y.Ş. hakkında 37 yıl hapis cezası verirken, ev hapsi tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.

Kastamonu’da 4 kız çocuğunu istismar eden servis şoförü H.S. (52) isimli erkeğin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından tutuksuz yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe çocuklardan E.E.K.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün, Z.G.'ye yönelik 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, K.K.'ye ve N.E.K.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6'şar yıl 3'er ay olmak üzere toplam 32 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Erkek tutuklandı.

Antalya’da L.S. (9) isimli kız çocuğunu istismar eden site görevlisi İ.A. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Ekim’deki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "on iki yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Aydın’da kız kardeşi S.C. isimli kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen H.C. (23) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 11 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, S.C. ve arkadaşının zorla getirilerek ifadelerinin alınmasına karar verdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Diyarbakır’da 4 oğlan çocuğunu istismar eden imam A.Ü. (40) isimli erkeğin “Zincirleme şekilde 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından yargılandığı davada 13 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe her çocuğa karşı istismar suçundan ayrı ayrı olmak üzere toplam 39 yıl 3 ay hapisle cezalandırıp hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aydın’da P.C. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden Y.Ç. (25) isimli erkeğin “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla yargılandığı dava 14 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Diyarbakır’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçıran ve istismar eden Z.Ş. (29) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ekim’de devam etti. Mahkeme, sanığın ablasının tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 29 Ocak tarihine ertelendi.

Konya’da torunu B.P. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden emekli polis O.Y. isimli erkeğin “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığı dava 17 Ekim’de başladı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında tutuklama taleplerini reddederek, adli kontrol kararının devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın’da bir öğrencisini istismar eden A.B. isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava 20 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, sanığın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasından dolayı duruşmayı erteledi.

Kastamonu’da çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı Z.G. (15) isimli çocuğu istismar eden S.A. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "nitelikli cinsel istismar" suçundan 16 yıl, "müstehcen görüntüleri yayma" suçundan 8 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezası verildi.

Diyarbakır’da 8 yaşındaki bir çocuğu zorla götürmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan G.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Ekim’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs” suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da E.E. (14) isimli kız çocuğunu para karşılığı erkeklerle buluşturduğu iddia edilen Ö.B., V.A. ve U.Y. isimli üç erkek hakkında verilen hapis cezaları, Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Ö.B. ve U. Y.'yi "çocuğun fuhşa sürüklenmesi", V.A.'yı ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 15'er yıl hapisle cezalandırmıştı. 23 Ekim’de basına yansıyan duruşmada Bölge İstinaf Mahkemesi, mağdurun yaşının yeniden tespit edilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, kız çocuğunun 15 yaşından büyük çıkması ve şikayetçi olmaması durumunda "rızaya dayalı ilişki" kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Bu gerekçeyle sanıkların tahliyesine karar verildi.

Siirt’te Z.Ç. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden İ.Y. isimli erkeğin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Aralık tarihine erteledi.

İstanbul’da kızını 12 yaşından 19 yaşına dek istismara maruz bırakan babanın "altsoya karşı zincirleme cinsel istismar" suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 15 yıl hapis cezası verdi. Ancak sanığa verilen ceza, alt sınırdan uygulanırken, sabıkasının olmaması gerekçesiyle indirim yapıldı. Avukatlar karara itiraz edecek.

Van’da bir çocuğu istismar eden M.Ç. isimli erkeğin “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek ev hapsinin devamına karar verdi. Duruşma 25 Kasım tarihine ertelendi.

Urfa’da kızını istismar eden bir erkeğin yargılandığı dava 28 Ekim’de devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Aralık tarihine ertelendi.

Erzincan’da S.Y. (17) isimli kız çocuğunun staj yaptığı kurumda istismar eden eğitmen M.U. (26) isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Ekim’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 10 yıl hapis cezası verdi ancak kararda, erkeğin tutuklanmamasının gerekçesi olarak “tutuklamanın ölçülülük ilkesi bakımından ağır bir tedbir olması” gösterildi. Karara itiraz edildi.

(EMK/GDT)