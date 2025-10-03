Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Eylül'de 2025'te yargıya yansıyanlar Cinayet

· Çok sayıda kadın cinayeti davası görüldü.

· Urfa, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Mersin, Antalya, Maraş gibi illerde öne çıkan dosyalar vardı.

· Bazı sanıklar ağırlaştırılmış müebbet aldı, bazılarına tahrik/iyi hâl indirimi uygulandı.

· Çoğu dava tutuklu sürerken birçok dosya ertelendi. Çocuk Cinayeti

· Tekirdağ’da baba, kızını öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet aldı.

· Edirne’de lise öğrencisi Gülden Coni davasında fail 20 yıl ceza aldı. Meşru Müdafaa

· Şiddet gördüğü kocasını öldüren Serap A.’nın tutukluluğu sürdü. İntihara Sürükleme

· Aleyna Çakır dosyasında bilirkişi raporları yenilendi, dava ertelendi. Şiddet / Yaralama

· Antalya, Samsun ve İstanbul’da kadınlara yönelik darp ve yaralama davaları görüldü.

· Bazı sanıklara 12 yıla kadar ceza verilirken, bazı dosyalarda indirim yapıldı. Tecavüz

· Erzurum’da kadın hastasına cinsel saldırıda bulunan doktorun tutukluluğu devam etti. Taciz

· İstanbul ve Aydın’da taciz davalarında sanıklara hapis cezaları verildi. Çocuk İstismarı

· Eylül ayında çok sayıda istismar davası görüldü.

· Sakarya’da fail 40 yıl, Antalya’da yurt görevlisi 83 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

· Bursa’da cezalar iyi hâl indirimiyle düşürüldü.

· Bazı sanıklar tutuksuz yargılandı veya beraat etti.

Cinayet

Urfa’da karısı Arzu E. isimli kadını ateşli silahla öldüren M.E. isimli erkeğin "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası talebiyle tekrar yargılandığı davada 4 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe tekrar haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İstanbul’da eski nişanlısı hamile Oya Budak (18) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (19) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 6 Eylül’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında bebeğe karşı ‘tasarlayarak kasten öldürme’, Oya Budak’a karşı ise ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Muş’ta Ayşe İnceyol isimli kadını, babasını ve erkek kardeşini evinde ateşli silahla öldüren ve annesi N.İ.’yi yaralayan C.O. ve A.A. isimli erkeklerin yargılandığı dava 9 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 11 Aralık tarihine ertelendi.

İstanbul’da eski karısı Bahar Aksu (34) isimli kadını öldüren R.E. (37) ve ona yardım eden 3 erkeğin yargılandığı davada 11 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul’da karısı Sibel G. (33) isimli kadını boğarak öldüren S.G. isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılandığı dava 12 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Nuran K. (37) isimli kadını arabasında tabancayla öldüren R.K. (43) isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Sakarya’da karısı Simge K. (31) isimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 16 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin akli sağlığına ilişkin ATK’dan gelecek raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır’da trans kadın Sudenaz U.’yu evinde bıçakla öldüren arkadaşı trans kadın G.’yi yaralayan A.A. ve İ.U. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı dava 17 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 18 Aralık tarihine ertelendi.

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu karısı Elif Y. isimli kadını öldüren E.Y. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 17 Eylül’de savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti. Duruşma 22 Ekim’e ertelendi.

Manisa’da Pelin Karaca (22) isimli kadını öldüren A.U. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selma K. (38) isimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı dava 22 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Kasım tarihine ertelendi.

Mersin’de hamile karısı Seher A. (26) isimli kadını tüfekle öldüren B.A. (31) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Hamile eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 2,5 yıl hapis ile 12 bin lira cezaya çarptırıldı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Antalya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (48) isimli erkeğin ve ona yardım eden F.İ. isimli erkeğin yargılandığı dava 23 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, 2 erkeğin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da boşanmak isteyen karısının annesi Fato Kaya isimli kadını öldüren K.O. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 25 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, erkeği A.K. isimli kadını "öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Maraş’ta eski karısı Eser Karaca (42) isimli kadını çalıştığı hastanede pompalı tüfekle öldüren A.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Eylül’de iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “boşandığı eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanını tehdit etmesi nedeniyle de “silahla tehdit” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili 1’i tutuklu 2 polis memurunun yargılandığı dava 26 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu erkeğin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz erkeğin ise adli kontrol hükmünün devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Kasım’a ertelendi.

Elazığ’da sevgilisi Dilara Günana (25) isimli kadını öldüren V.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 29 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Kasım tarihine ertelendi.

Konya’da karısı Ebru K. (45) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.K. (48) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 29 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. Duruşma ertelendi.

Antalya’da eski karısı Ayten Çağıran (44) isimli kadını bıçaklayarak öldüren infaz koruma memuru A.K. (48) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 30 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ayrıca "kadına karşı tehdit" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Çocuk Cinayeti

Tekirdağ’da kızı Su Dilem Y. (13) isimli kız çocuğunu boğarak öldüren A.Y. (44) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 4 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Kadına karşı altsoyunu tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Edirne'de, lise bahçesinde Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren E.A. (15) isimli oğlan çocuğunun 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, oğlan çocuğuna 20 yıl hapis cezası verdi.

Meşru Müdafaa

İstanbul’da kendini ve oğlunu korumak amacıyla, sistematik olarak şiddet gördüğü ve cinayete teşebbüs eden kocası Y.A. isimli erkeği öldüren Serap A.’nın yargılandığı dava 9 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma erteledi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli kadının ölümüne ilişkin sanık Ü.U. isimli erkeğin “intihara teşvik etme”, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından tutuklu yargılandığı dava 26 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının talebini kabul ederek, kamera kayıtlarının tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma 12 Aralık tarihine ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da sevgilisi A.K. isimli kadını darp eden B.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 15 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "yağma" suçundan 6 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

Antalya’da Ukrayna asıllı karısı I.M.D. (36) isimli kadını sopayla darp eden M.A.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 17 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma erteledi.

Samsun’da karısı E.Y. (51) isimli kadını bıçakla ağır yaralayan M.Y. (52) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 24 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe daha önce verilen "eşini öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozarak “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezası verdi. Erkeğin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Tecavüz

Erzurum’da zihinsel engelli S.K. isimli kadın hastasına tecavüz eden pratisyen hekim İ.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Taciz

Aydın’da kuzeni A.R.K. isimli kadını taciz eden ve kocası M.K.’yi bıçakla yaralayan Y.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında M.K.’ye yönelik öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 3 ay 15 gün, A.R.K.’ye yönelik öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 3 ay hapis cezasına, cinsel taciz suçundan ise beraatine ve tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

İstanbul’da K.K. (33) isimli kadını otogar tuvaletinde gizlice görüntüleyen E.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel taciz" suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

Çocuk İstismarı

Sakarya’da 4 kız çocuğunu istismar eden marangoz H.A. (63) isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklu yargılandığı davada 8 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 4 çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan toplam 40 yıl hapis cezası verdi.

Afyon’da Y.Ç.Ş. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden Z.Ö. (54) isimli erkeğin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçuyla tutuklu yargılandığı davada 9 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçunu işlediğine yönelik sabit delil olmadığı gerekçesiyle erkeğin beraatına ve hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

Kocaeli’de 2 çocuğu istismar eden muhtar H.A. (77) isimli erkeğin ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuksuz yargılandığı dava 10 Eylül’de başladı. Mahkeme heyeti duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Samsun’da B.E.C. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden otopark görevlisi Y.S. (26) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 15 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ’cinsel istismar’ suçundan 5 yıl 3 ay, ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 11 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eskişehir’de bir çocuğu (12) istismar eden müftü İ.Y. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 19 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe zincirleme cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası, çocuğa karşı istismardan ise beraat verdi.

Muğla’da kızının arkadaşı B.Y.B. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden Ö.D.K. (40) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 19 Eylül’de karar çıktı. Suçun niteliğini “reşit olmayanla cinsel ilişki” olarak değiştirildi; daha önce “çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 16 yıl hapis cezası verilen Ö.D.K’nın cezası 3 yıla indirildi. Bodrum Kadın Platformu, karara tepki gösterdi.

Kayseri’de birlikte olduğu kadının çocuğu E.A. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden O.P. (38) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Urfa’da çocuğu S.Ö.’yü (14) istismar eden H.Ö. isimli erkeğin “cinsel istismar” suçundan tutuksuz yargılandığı davanın 3. duruşması 24 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklu yargılanması talebini reddetti. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

Antalya’da erkek yurdunda kalan öğrencileri istismar eden yurt görevlisi G.R.U. (22) isimli erkeğin “cinsel taciz, tecavüz ve sarkıntılık” suçlarından 94 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 83 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bursa’da E.T. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden F.N. (22), N.A.A. (39, S.A.N. (23) ve S.P. (23) isimli 4 erkeğin yeniden yargılandığı davada 25 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkekler hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından, suçun birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 27’şer yıl hapis cezası verdi. Heyet, ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak sanıkların bu cezasını 22 yıl 6'şar aya düşürdü. Erkeklere 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan verilen 2 ay 15’er gün hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Erkekler daha önce 42’şer yıl hapse mahkûm edilmiş, iyi hal indirimi uygulanmamıştı.

Kocaeli’de eski karısının kızı E.Y. isimli kız çocuğunu istismar eden M.D. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 25 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Kasım tarihine ertelendi.

Kocaeli’de C.S. (16) isimli kızını istismar eden ve Ş.G. isimli erkeğin yargılandığı 25 Eylül’deki davada savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında ’15 yaşını bitirmemiş çocuğa karşı zorla cinsel istismar 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul’da öğrencisi M.D.E. (13) isimli oğlan çocuğunu istismar eden müzik öğretmeni E.G. (44) isimli erkeğin "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından yargılandığı davada 26 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası almasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir’de üvey çocuğu E.S. isimli kız çocuğunu 8 yaşından beri istismar eden B.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 26 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım’a ertelendi.

Van’da E.A. (15) isimli kız çocuğuna istismarda bulunup intihara sürükleyen M.B. ve G.Y. isimli erkeğin “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 26 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutuklanmasına yönelik talebi reddederek, adli kontrolün devamına karar verdi. Duruşma 9 Ocak 2026 tarihine erteledi.

İstanbul’da A.A. (14) isimli yeğenini 3 yıl boyunca istismar eden E.G. (60) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 29 Eylül’de devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolünün devam etmesine karar verdi. Duruşma 30 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Aydın’da kız öğrencisi istismar eden öğretmen A.B. isimli erkeğin çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 29 Eylül’de karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında tahliye kararı verdi.

(GDT/EMK)