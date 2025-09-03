Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ağustos 2025’te yargıya yansıyanlar Cinayet · Ağustos ayında çok sayıda kadın cinayeti davası görüldü. · Antalya, Adana, Muğla, Eskişehir, İzmir, Yozgat ve Diyarbakır’da öne çıkan davalar vardı. · Sanıklar genellikle “eşe karşı kasten öldürme”, “kadına karşı kasten öldürme”, “canavarca hisle öldürme”, “olası kastla öldürme” suçlamalarıyla yargılanıyor. · Bazı davalarda indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi, bazı kararlarda ise haksız tahrik indirimi uygulandı. · Davaların çoğu tutuklu sürerken, bazı dosyalar ileri tarihlere ertelendi. Çocuk Cinayeti · Kayseri’de 17 yaşındaki Yağmur Çoban’ın öldürülmesi davası dikkat çekti. · Fail hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. · Dava ileri tarihe ertelendi. Şiddet / Yaralama · Ankara, İstanbul ve Muğla’da kadınlara yönelik darp, silahla yaralama, gasp gibi suçlar yargıya taşındı. · Ankara’da polis memuru M.A. eşini yaraladığı için toplam 37 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve meslekten ihraç edildi. · İstanbul’da eşini bıçaklayan ve eski sevgilisini darp eden sanıklar hakkında iddianameler kabul edildi. · Muğla’da kadını darp edip aracını gasp eden sanıkların davasında iki sanığın tutukluluğu devam ederken biri tahliye edildi. Çocuğa Şiddet · İstanbul, Denizli ve Isparta’da çocuklara yönelik şiddet vakaları yargıya taşındı. · 2 yaşındaki oğlunu darp eden baba ve 3 yaşındaki çocuğunu yaralayan baba hakkında davalar açıldı. · Isparta’da 4 yaşındaki bir çocuğu darp eden sanığa yalnızca para cezası verildi. Tecavüz · Adana’da zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulunan fail hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi. · Duruşma ileri tarihe ertelendi. Taciz · İstanbul ve İzmir’de cinsel taciz davaları görüldü. · İstanbul’da bir kadını taciz eden sanık hakkında 5–10 yıl hapis cezası istendi. · İzmir’de bir polis memuruna verilen 10 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı. Çocuk İstismarı · Ankara, İstanbul ve Muğla’da çocuk istismarı davaları gündeme geldi. · Sanıklar hakkında 10 ila 12 yıl arası hapis cezaları verildi, bazı dosyalarda indirim uygulanmadı. · Muğla’da 10 yaşındaki çocuğu istismar eden sanık hakkında dava açıldı, yargılama Eylül ayında başlayacak.

Cinayet

Antalya’da karısı Sevcan Demir S. (26) isimli kadını bıçaklayıp, satırla boğazını keserek öldüren H.C.S. (26) isimli erkeğin “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile tutuklu yargılandığı dava 1 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 31 Ekim tarihine ertelendi.

Adana'da, karısı Kibar Ö. (35) isimli kadını başına yastık koyup, tabancayla vurarak öldüren O.A.Ö. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 1 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Muğla’da 15 yıl önce manken Aslı Baş'ın (32) balkondan düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan iş insanı A.B. ile oğulları H.B. (38) ve V.B. (36) hakkında verilen beraat kararları, 5 Ağustos’ta Yargıtay tarafından bozuldu. A.B. hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları H.B. ve V.B. hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmış, dava sonucunda 15 Ocak 2020'de beraat kararı verilmişti.

Eskişehir’de sevgilisi Sinem Çingiloğlu (23) isimli kadının şüpheli ölümüyle ilgili A.Ö. isimli erkeğe 18 Temmuz’da verilen cezanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, “Uyuşturucu etkisindeki biri kendini asacak gücü bulamaz” diyerek erkeğe, ‘kadına karşı kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de Ceyda Yüksel (21) isimli kadını öldüren S.D. (45) isimli erkeğin yargılandığı istinaf mahkemesi erkeğe 'Kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 18 yıla hapis cezasını 13 Ağustos’ta onayladı. Müşteki avukatları Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini söyledi.

Yozgat’ta karısının annesi Kudret Polat (61) isimli kadını bıçakla öldüren Y.O. (31) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 25 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Ekim tarihine erteledi.

Diyarbakır’da Merve Nur Yararlık (22) isimli kadını tabancayla öldüren ve arkadaşı S.K. isimli kadını yaralayan B.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 29 Ağustos’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çocuk Cinayeti

Kayseri’de sevgilisi Yağmur Çoban (17) isimli kız çocuğunu evinin önünde tabancayla öldüren sözleşmeli Er F.D. (27) isimli erkeğin ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılandığı dava 19 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Ankara’da karısı S.A. isimli kadını tabancayla yaralayan polis M.A. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 2 Ağustos’ta karar çıktı. Temyiz mahkemesi kararı uygun bularak onadı. Erkek, "eşi kasten öldürmeye teşebbüsten" 19 yıl, kamu görevlisi olduğu ve eylemi görevi gereği elinde bulundurduğu silahla işlemesi sebebiyle artırarak 25 yıl 4 ay "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da 12 yıl olmak üzere 37 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı, polis memurluğu görevinden de ihraç edilmişti.

İstanbul’da karısı Aleyna D. (23) isimli kadını bıçaklayarak ağır yaralayan S.D. (27) isimli erkek hakkında iddianame 9 Ağustos’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp eden B.Ç. isimli erkek hakkında hazırlanan iddianame 11 Ağustos’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kadına karşı basit yaralama” suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Muğla’da P.D. (42) isimli kadını akaryakıt istasyonunda darp edip aracını gasp eden S.S., T.A. ve H.A. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı dava başladı. Mahkeme heyeti, sanıklardan H.A.’nın tahliyesine karar verirken, S.S. ve T.A.’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da M.T. (3) isimli kızına tekme atarak merdivenlerden düşmesine sebep olan T.T. (35) isimli erkek hakkında iddianame 4 Ağustos’ta kabul edildi. Savcı erkek hakkında, ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Denizli’de A.K. (2) isimli oğlan çocuğunu darp eden S.D. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 22 Ağustos’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Isparta’da tartıştığı komşusunun kızı S.E. (4) isimli kız çocuğunun boğazını sıkıp darp eden Z.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 11 bin 200 lira para cezası verdi.

Tecavüz

Adana’da yüzde 70 zihinsel engelli akrabası G.G.S. (19) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T. (42) isimli erkeğin kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı dava 8 Ağustos’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

Taciz

İstanbul’da çiğköftecideki Ş.Ö. isimli kadını taciz eden C.S. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 20 Ağustos’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İzmir’de B.K. isimli kadını taciz eden polis memuru S.A. (50) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 28 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe verilen 'Cinsel saldırı' suçundan 9 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası kararını onadı.

Çocuk İstismarı

Ankara’da karısının yeğeni S.Ö. (15) isimli kız çocuğunu istismar eden H.I. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 22 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından verilen 12 yıl hapis cezası kararını onayladı.

İstanbul’da akrabasının kızı olan D.A. (9) isimli kız çocuğunu istismar eden B.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 26 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Herhangi bir indirim uygulanmadı.

Muğla’da komşusu E.E. (10) isimli çocuğu istismar eden M.Ç. (66) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Erkeğin “on iki yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı ve çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 25 Eylül’de başlayacak.

(GDÇ/EMK)