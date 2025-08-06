Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Temmuz 2025’te yargıya yansıyanlar Cinayet Toplam 33 kadın cinayeti davası yargıya taşındı.

Sanıkların büyük çoğunluğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Muğla, Mersin gibi şehirlerde çok sayıda dava görülüyor.

Suçlamalar arasında genellikle "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "kadına karşı kasten öldürme", "boğarak öldürme", "silahla öldürme" yer aldı.

Bazı sanıklar hakkında indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezaları verildi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanan kararlar da mevcut.

Çok sayıda dava tutuklu olarak sürüyor, bazıları ileri tarihlere ertelendi. Meşru Müdafaa Konya’da, kendisini darp ve tehdit eden eşini bıçaklayarak öldüren Şerife Ç. hakkında iddianame kabul edildi. Savcı, sanık lehine indirimi öngören bir değerlendirme yaptı. Çocuk Cinayetleri Antep, İzmir, İstanbul, Malatya gibi şehirlerde 5 çocuk cinayeti davası gündeme geldi.

Sanıklar genellikle “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla yargılanıyor.

Mahkemeler bazı sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, bazılarında yaş küçüklüğü nedeniyle cezada indirime gitti.

Birçok dava ileri tarihlere ertelendi. Şiddet / Yaralama Kadınlara yönelik darp, işkence, silahla yaralama gibi suçlar yargıya taşındı.

Bazı vakalarda sanıklar tutuklu yargılanırken, bazı sanıklar hakkında adli kontrol, hatta serbest bırakmakararları çıktı.

İstanbul, Kocaeli, Hatay, Adana gibi şehirlerdeki vakalarda savcılar 15 yıldan fazla hapis cezaları talep etti. Taciz ve Cinsel Saldırı İstanbul, Ankara, Mersin gibi illerde görülen davalarda sanıklar kadınlara yönelik cinsel taciz ve ısrarlı takipsuçlarından yargılandı.

Mahkemeler bazı sanıklara 2 ila 4 yıl arası hapis cezaları verdi. Bazı cezalar indirimsiz, bazıları takdir indirimiile verildi.

Mersin’deki bir davada Yargıtay, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak yeniden yargılama kararı verdi. Çocuk İstismarı 15’ten fazla şehirde çocuklara yönelik cinsel istismar davaları görüldü.

Bazı sanıklar hakkında 200 yılı aşkın hapis cezası talep edildi.

Mahkemeler, birçok sanığa 10 ila 30 yıl arası hapis cezaları verdi. Bazı davalarda iyi hal indirimleri eleştiri konusu oldu.

Öğretmen, muhtar, eski belediye başkanı gibi kamu görevlileri hakkında da dava açıldı.

Bazı sanıklar adli kontrolle serbest bırakılırken, bazıları hakkında tutukluluk kararları devam ediyor.

Özellikle Zonguldak, Iğdır, Kocaeli, Van, Aydın gibi illerde sistematik istismar vakaları öne çıktı.

Cinayet

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Mine Nur A. isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.A. isimli erkeğin "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davada 1 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Antalya’da dini nikâhlı karısı Burcu Gezersoy (26) isimli kadını bıçaklayarak öldüren Y.G. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Çanakkale’de boşanma aşamasında olduğu karısı Saliha Gizem Y. (30) isimli kadını boğarak öldüren F.Y. (33) isimli erkek ve cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Y.Y. (21) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, F.Y. hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Y.Y. hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mersin’de hamile karısı Seher A. (26) isimli kadını tüfekle öldüren B.A. (31) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 3 Temmuz’da başladı. Savcı, erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 23 Eylül tarihine ertelendi.

Sakarya’da sevgilisi Sehle Gündüz (35) isimli kadını silahla öldüren S.S. (50) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 3 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 18 Kasım tarihine ertelendi.

Mersin’de dini nikâhlı karısı Pınar Bayrak'ı (26) öldüren Z.E. (33) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. A.E., N.B. ve Ö.B. 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, R.B. beraat etti.

Konya’da Yeter Öztürk (25) isimli kadının ölümüyle ilgili A.S. (50) isimli erkek ve karısı H.S. (50) isimli kadının yargılandığı dava 4 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına, karısı H.S.’nin ise tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tekirdağ’da annesi Nilay Ç. ve babası M.Ç.'yi öldüren, aynı apartmanda oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ve dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralayan A.Ç. (17) isimli oğlan çocuğunun "üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 4 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, sanığın anneannesi R.K'nin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma 18 Eylül tarihine erteledi.

Bursa’da karısı Leyla K. (45) isimli kadını bıçakla öldüren H.K. (56) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Erkeğin sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutumu ve "geleceği üzerindeki muhtemel etkileri" gerekçesiyle cezasını müebbet hapse çevirdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kırıkkale’de Sevgi Gülden Yalçıner (47) isimli kadının ölümüyle ilgili 5’i tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava 7 Temmuz’da devam etti. Kardeşleri Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", diğer sanıklar hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti, kardeşlerden Y.G.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Iğdır’da boşanma aşamasında olduğu karısı Esra B. (25) isimli kadını bıçaklayarak öldüren Uzman Çavuş F.B. (32) isimli erkeğin ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılandığı dava 8 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

Muğla’da boşanma aşamasındaki karısı Yasemin Y. (50) isimli kadını bıçaklayarak öldüren T.Y. (44) isimli erkeğin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davada 8 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli’de eski karısı Ajda Yatar (28) isimli kadını restoranda tabancayla öldüren V.P. (37) isimli erkeğin ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava 9 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.

Konya’da dini nikâhlı karısı Damla Dakım (25) isimli kadını bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen N.G. (26) isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 10 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘Kasten öldürme’ suçunu ‘Haksız tahrik’ altında işlediği gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi Selda E. (40) isimli kadını boğarak G.E. (41) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davada 11 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, Mahkeme heyeti, 'Haksız tahrik' ve 'İyi hal' indirimi uygulayarak erkeğe 20 yıl hapis cezası verdi.

Muş’ta Ayşe İnceyol isimli kadını, babasını ve erkek kardeşini evinde ateşli silahla öldüren ve annesi N.İ.’yi yaralayan C.O. ve A.A. isimli erkeklerin yargılandığı dava 11 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, A.A. isimli erkeğin tutukluluğunun devamına, kırmızı bültenle aranan C.O. hakkında yakalama emrinin akıbeti için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 25 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (48) isimli erkeğin ve ona yardım eden F.İ. isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Temmuz’da savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, S.T. hakkında 'Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, sanık F.İ. için ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulundu. Duruşma 23 Eylül tarihine ertelendi.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Nuran K. (37) isimli kadını arabasında tabancayla öldüren R.K. (43) isimli erkeğin yargılandığı dava 17 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 12 Eylül tarihine ertelendi.

Sakarya’da karısı Simge K. (31) isimli kadını öldüren İ.K. (43) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 17 Temmuz’da devam eti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da annesi Figen Bezmen isimli kadını bıçakla öldüren D.D. (16) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı davada 18 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, D.D.’yi indirimsiz 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tekirdağ’da karısı Elif D. (38) isimli kadını ütüyle darp ederek öldüren H.D. (46) isimli erkeğin 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı davada 18 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

Adana’da İpek Akgül (18) isimli kadını darp edip tabancayla öldüren A.A., M.G., Y.B., A.B. ve M.A. isimli erkeklerin "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Tasarlayarak Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 18 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 23 Ekim tarihine ertelendi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Emine A. (36) isimli kadını tabancayla öldüren E.A. (38) ve yeğeni A.Ö. (27) isimli erkeklerin ‘Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Y. (30) ve N.A. (44) hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları dava 22 Temmuz’da başladı. Duruşma 30 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da Sedef Güler (24) isimli kadının öldürülmesine ilişkin yargılan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkeğin davası 23 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 23 Ekim tarihine ertelendi.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı Neşe G. (34) isimli kadını tabancayla öldüren V.G. (40) isimli erkeğin “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 23 Temmuz’da karar çıktı Mahkeme heyeti, erkeğe haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezası verdi.

Osmaniye’de karısı Fatma Nur Y. (21) isimli kadını bıçaklayarak öldüren S.Y. (25) isimli erkeğin ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 25 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da dini nikâhlı karısı Hanife Yılmaz (36) isimli kadını yakarak öldüren H.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Ekim tarihine ertelendi.

Urfa’da karısı Pınar B.(28) isimli kadını aracında tabancayla öldüren R.B.(31) isimli erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı dava 25 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkek için uygulanan adli kontrol kararının devamına karar verdi. Duruşma 8 Ekim tarihine ertelendi.

Çanakkale’de boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Z. (25) isimli kadını tabancayla öldüren U.Z. (31) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 28 Temmuz’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da sevgilisi Vasılahon Usmanova (47) isimli kadını bıçaklayarak öldüren R.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 28 Temmuz’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadına karşı Kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahla nitelikli Yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma 23 Ekim tarihinde başlayacak.

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı Gözde K. (29) isimli kadını tabancayla öldürüp, intihara teşebbüs eden S.K. (32) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 29 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Konya’da eski karısı Bahriye Kalaycı (25) isimli kadını bıçaklayarak öldüren F.U. (27) isimli erkeğin “tasarlayarak eski eşini ve kadını kasten öldürme” suçundan yargılandığı dava 29 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Ankara'da oturduğu gökdelenin 43. Katından düşerek ölen Semanur A (27) isimli kadının şüpheli ölümüyle ilgili dosya hakkında “yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığını belirterek 14 Temmuz’da takipsizlik kararı verdi.

Meşru Müdafaa

Konya'da kocası Ömer Ç. isimli erkeği bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar eden Şerife Ç. (35) isimli kadın hakkında hazırlanan iddianame 4 Temmuz’da kabul edildi. Savcı, "ağır hakaret, tehditler ve darp" nedeniyle kadının alacağı cezada indirim yapılması talep etti.

Çocuk Cinayeti

Antep’te Eyüp Arıcı (17) isimli oğlan çocuğunu öldüren 3’ü tutuklu 6 erkeğin yargılandığı dava 11 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu erkeklerin tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmir’de Hacer Çağla Çetinalp (15) isimli kız çocuğunu bıçakla öldüren U.E.Y. (15) isimli oğlan çocuğunun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı Mahkeme heyeti, U.E.Y. hakkında “acı çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yaşı küçük olduğu için 15 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi (15)isimli oğlan çocuğunu öldüren B.B. (15) ve U.B. (16) isimli oğlan çocuklarının yargılandığı davada 14 Temmuz’da iddianame kabul edildi. Savcı, M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürme suçuna yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. 17 Temmuz’da devam eden duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim tarihine erteledi.

Antep’te Emir Baki Bayındır (10) isimli oğlan çocuğunu pompalı tüfekle öldüren M.T. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şiddet / Yaralama

İstanbul’da karısı M.T. (31) isimli kadını darp edip işkence eden E.K. (25) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 2 Temmuz’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Eşe karşı, silahla, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Görüntü ve ses kaydı alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Özel hayatın gizliliğin ihlal eden görüntü ve seslerin ifşa edilmesi' suçlarından toplamda 22 yıldan 46 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli’de sevgilisi Y.M.Ö. isimli kadını darp ederek yaralayan H.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 10 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İtiraz üzerine erkek tekrar tutuklandı. Duruşma 16 Nisan tarihine ertelendi.

Hatay’da karısı S.D. isimli kadını 27 kez bıçaklayarak yaralayan E.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 16 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Kasım tarihine ertelendi.

Adana’da eski kız sevgilisi R.K. (32) ve annesi M.K'yi (50) darp edip, R.K'nin kız kardeşi T.K'yi (27) ise silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.G. (30) isimli erkek hakkında iddianame 22 Temmuz’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahla tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Taciz

İstanbul’da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Kore vatandaşı H.P. (26) isimli turist kadını taciz eden Y.Z.A. (71) isimli erkeğin yargılandığı 4 Temmuz’daki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezada indirim uygulanmadı.

Ankara’da tıbbi sekreteri S.Y. isimli kadını taciz eden Dr. S.F.H. isimli erkeğin “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan yargılandığı davada 10 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak suçu işlediği kanaatine vararak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak verildi.

Mersin’de 3 kadını korna çalarak taciz eden erkeğin yargılandığı davada Yargıtay, yerel mahkemenin erkeği tüm suçlardan beraat ettirmesinin kanuna aykırı olduğunu belirterek hükmü oy birliğiyle 22 Temmuz’da bozdu. Erkek hakkında yeniden yargılama yapılması kararlaştırıldı.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta M.D. isimli kız çocuğunu istismar eden K.K. isimli erkeğin “cinsel taciz” ve “cinsel istismar” suçundan yargılandığı dava 1 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’de otobüs durağında H.Ç. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden O.Ş. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 1 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 13 yıl 4 ay, "müstehcenlik" suçundan 4 yıl 2 ay ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Urfa’da 13 yaşındaki Suriye vatandaşı bir çocuğu istismar eden C.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 2 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Van’da E.A. (15) isimli kız çocuğuna istismarda bulunup intihara sürükleyen M.B. ve G.Y. isimli erkeğin “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 3 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeklerin adli kontrollerinin devam etmesine, dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve sanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma 26 Eylül tarihine ertelendi.

Afyon’da Y.Ç.S. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden akrabası Z.Ö. (54) isimli erkeğin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçuyla tutuklu yargılandığı dava 4 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Bursa'da E.T. (16) isimli kız çocuğuna zincirleme şekilde istismarda bulundukları gerekçesiyle toplam 201 yıl hapis cezasına çarptırılan F.N. (22), N.A.A. (39), S.A.N (23) ve S.P. (23) isimli 4 erkeğin, yeniden yargılanması 4 Temmuz’da başladı. Savcı mütalaasında ‘istismar’ suçundan verilen cezanın yerinde olduğunu belirterek, uzlaşma talep etti. Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

Kayseri’de C.A. (18) isimli kadına cinsel istismarda bulunan İ.K. (52) isimli erkeğin ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs’ suçlarından tutuklu yargılandığı davada 10 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 10 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından duruşmadaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek “iyi hal” indirimi uyguladı. Erkek, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli’de 6 kız öğrenciyi istismar eden öğretmen M.A. (45) isimli erkeğin yargılandığı dava 10 Temmuz’da başladı. Savcı, erkek hakkında 4 çocuğa karşı ‘Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, eğitimci olması nedeniyle ceza artırımı uygulanarak 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar, 2 çocuğa yönelik ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 1 çocuğa yönelik ‘Tehdit’ suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

Erzincan’da yanında staj yapan S.Y. (17) isimli kız öğrenciyi istismar eden M.U. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. M.U adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir üst mahkemeden gelecek olan karara göre ceza kesinleşecek.

İzmir’de N.T. (12) isimli öğrencisini istismar eden öğretmen F.Ş. isimli erkeğin "Basit yaralama, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlaması ile yargılandığı davada 10 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamasından beraat verirken, basit yaralama suçlamasından iki kez para cezası vererek toplam 30 bin lira cezaya hükmetti.

Sakarya’da bir kız çocuğunu istismar eden eski belediye başkanı R.S. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 15 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Erkek, cezaevine gönderildi.

Aydın’da öz kızı S.S.’yi istismar eden H.İ. isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 16 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 30 yıl hapis cezası verdi.

Kocaeli’de komşusu olan üç kız çocuğunu istismar eden muhtar H.A. isimli erkek hakkında iddianame 18 Temmuz’da kabul edildi. Muhtarlık görevinden uzaklaştırılan erkeğin ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçlamasıyla yargılandığı dava Eylül ayında başlayacak.

Iğdır’da B.A. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden C.Y., O.B., M.A., F.A., AB, V.G. isimli erkekler hakkında 25 Mart’ta verilen ceza bozuldu. İstinaf davası 11 Eylül’de devam edecek. Mahkeme heyeti, C.Y., O.B. ve M.A’ya “Sistematik cinsel istismar” suçundan 16 yıl, F.A. ve A.B.’e “Cinsel istismar” suçundan 13 yıl ve V.G.’ye ise “Cinsel istismara teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti.