Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Haziran’da kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Atölye BİA’nın düzenlediği çalışmanın yürütücülüğünü, bianet Kadın Haberleri Editörü Evrim Kepenek, gazeteci Banu Güven ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selime Büyükgöze üstlendi. Urfa’da psikolog ve çocuk hakları savunucusu Emine Gizem Çetiner, iki yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu muhtar N.Y.’nin bir çocuğu istismar ettiği iddialarını sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında dava açıldığını söyledi. İstanbul Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol’un öldürdüğü Bahar Aksu’nun davası, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 4 sanık erkeğin yargılandığı dava, 25 Haziran tarihine ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul'da tek başına yaşayan bir kadın olduğunu söyleyen Buse adlı sosyal medya kullanıcısı, kişisel bilgileri ifşa edilerek ölümle tehdit edildiğini ve evine silahlı kişilerin gönderildiğini duyurdu.

Haziran'da yarrgıya yansıyanlar Cinayet Toplam 27 kadın cinayeti davası gündeme geldi.

davası gündeme geldi. Çoğu sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi veya verildi.

talep edildi veya verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerde davalar sürüyor.

Bazı davalarda tasarlayarak öldürme , eşe karşı öldürme ve nitelikli kasten öldürme suçlamaları öne çıktı.

, ve suçlamaları öne çıktı. Samsun, Aydın, Kocaeli gibi illerde kararlar verildi.

Şüpheli kadın ölümleri dosyalarında da bazı beraat ve tahliye kararları verildi. Çocuk Cinayetleri 5 farklı şehirde çocukların öldürülmesine dair davalar sürüyor.

Sanıklar hakkında genelde 20 ila 31 yıl arası hapis cezası talep ediliyor.

talep ediliyor. Henüz bu dosyaların hiçbirinde karar çıkmadı. Şiddet / Yaralama Kadınlara yönelik bıçaklama, silahla saldırı ve darp olayları yargıya taşındı.

olayları yargıya taşındı. Bazı sanıklara 13 ila 25 yıl arası hapis cezaları verildi.

verildi. Bazı sanıklar tahliye edildi veya adli kontrolle serbest bırakıldı. Taciz ve Tehdit Kadın öğretmenlere ve kamuya açık alanda kadınlara yönelik ısrarlı takip ve cinsel taciz davaları açıldı.

davaları açıldı. 1 yıl 8 ay ile 3 yıl arasında değişen cezalar verildi, bazı sanıklar tahliye edildi. Çocuk İstismarı 15 şehirde çok sayıda istismar davası devam ediyor.

Bazı sanıklara 82 yıla kadar hapis cezası verildi.

verildi. Mahkemeler çoğu zaman "iyi hal", "delil yetersizliği" veya "tutuksuz yargılama" kararlarıyla eleştiriliyor.

Zonguldak, Iğdır, Kocaeli gibi illerde sanıklar çocukları sistematik olarak istismar etmekle suçlanıyor.

Cinayet

İzmir’de beraber yaşadığı Sidar Şimşek (21) isimli kadını bıçakla öldüren İ.D. (25) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 10 Haziran’da savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana’da karısı Günay Sena S. (24) isimli kadını tabancayla öldüren İ.S. (22) isimli erkek hakkında iddianame 11 Haziran’da hazırlandı. Savcı, erkek hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İstanbul’da eski karısı Bahar Aksu (34) isimli kadını öldüren R.E. (37) ve ona yardım eden 3 erkeğin yargılandığı dava 11 Haziran’da başladı. Savcı, erkek hakkında, 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya’da Nihal Babayiğit (24) isimli kadını öldüren M.B. (26) isimli erkeğin 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada 11 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Emine A.’yı sokakta tabancayla öldüren E.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 13 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Muğla’da eski karısı Hüsne Topal (39) isimli kadını tabancayla öldüren H.Ö.A. (45) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava 16 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Ekim tarihine ertelendi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Mine Nur A. isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Haziran’da savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Temmuz tarihine ertelendi.

Muğla’da dini nikahlı karısı Hanife Yılmaz (36) isimli kadını yakarak öldüren H.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 25 Temmuz tarihine ertelendi.

Niğde’de Ramazan Özkan (40) ile sevgilisi Hüsniye Yalçın'ı (48) kiraladıkları evde öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ev sahibi S.H. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karısı F.H.'yi ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanık S.H.'ye olayda kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle 6 yıl hapis cezası verildi.

Muğla’da boşanma aşamasındaki karısı Yasemin Y. (50) isimli kadını bıçaklayarak öldüren T.Y. (44) isimli erkeğin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı dava 19 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi.

Aydın’da sevgilisinin annesi Semra Kocaman’ı (59) kolundaki bilezikler için bıçaklayarak öldüren N.B. (35) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘Tasarlayarak bir suçun işlenmesini kolaylaştırarak bir kadının ölümüne neden olma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Konutta yağma’ suçundan ise 14 yıl hapis cezasına karar verdi.

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı Gözde K. (29) isimli kadını tabancayla öldürüp, intihara teşebbüs eden S.K. (32) isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Haziran’da savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında 'Eşi kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 29 Temmuz'a erteledi.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (52) isimli kadını öldüren S.T. (48) isimli erkeğin 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, arkadaşı F.İ. isimli erkeğin de 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçundan tutuklu yargılandığı dava 24 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, 2 erkeğin de tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mersin’de sevgilisi Derya Demir (47) isimli kadını bıçaklayarak öldüren M.O. (46) isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 24 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi.

Urfa’da karısı Arzu E. isimli kadını ateşli silahla öldüren M.E. isimli erkeğin "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası talebiyle tekrar yargılandığı dava 25 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Eylül tarihine ertelendi.

Ankara’da sevgilisi Şeyma Gökçe isimli kadını 14. Kattan attığı öne sürülen H.U. isimli erkek hakkında iddianame 26 Haziran’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir’de karısı Zehra B. (37) isimli kadını bıçaklayarak öldüren K.B. (39) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 27 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Kasım tarihine ertelendi.

Ankara’da elektronik kelepçeliyken, boşanma aşamasındaki eşi Döne B. (44) isimli kadını takip edip, metro istasyonunda tabancayla vurarak öldüren G.B. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

Kocaeli’de Rümeysa Meriç Özcan (18) isimli kadını boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalışan T.A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada 27 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antep’te boşandığı karısı Bilge Kaya (25) isimli kadını ve babasını pompalı tüfekle öldüren M.K. (27) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 30 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kasten öldürme" suçundan ise 24 yıl hapis cezası verdi.

Elazığ’da sevgilisi Dilara Günana (25) isimli kadını öldüren V.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 30 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 29 Eylül tarihine ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Antalya'da evinde cansız bedeni bulunan Düriye Çiğdem K. (33) isimli kadını tüfekle vurup, intihar süsü verdiği ileri sürülen eşi H.K. (30) isimli erkek hakkında 2 Haziran’da iddianame hazırlandı. Savcı erkek hakkında 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 23 Haziran’da görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, H.K.'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadın 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 30 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

Çocuk Cinayeti

Karaman'da, okul arkadaşı Mehmet Eren Parlak’ı (16) okulun spor salonunda öldüren A.G. (16) hakkında soruşturma 18 Haziran’da tamamlandı. Savcı, oğlan çocuğu hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 20 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi isimli oğlan çocuğunu öldüren B.B. (15) ve U.B. (16) isimli oğlan çocuklarının yargılandığı dava 20 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Temmuz tarihine erteledi.

Şiddet / Yaralama

Samsun’da D.K. (32) isimli kadını sokakta taciz edip darp eden S.A. (30) isimli erkeğin ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 12 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, “Sanığın üzerine atılı suçları işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut olgular var ise de sanığın suçunu samimi olarak ikrar etmesi ve karartılması muhtemel herhangi bir delil bulunmamasından dolayı herhangi bir tutuklama nedeninin de kalmadığı gibi ilerde verilmesi muhtemel cezayla tutuklamanın ölçülü olmayabileceği göz önüne alınarak sanığın tahliyesine ve sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına” karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp eden O.G. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 13 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir’de karısı I.T. İsimli kadını bıçakla yaralayan A.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı M.O. (38) isimli kadını, evinde bıçaklayarak yaralayan B.O. (45) isimli erkeğin eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılandığı dava 16 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe, 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü.

Bursa’da boşanma aşamasındaki karısı M.E. isimli kadını takside yaralayan K.E. isimli erkeğin yargılandığı dava 23 Haziran’da savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, erkek hakkında 'Tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çocuğa Şiddet

Bursa’da öğrencisi E.E.Ö. (13) isimli oğlan çocuğunu darp eden öğretmen E.B. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme, erkeğe "basit yaralama" suçundan 5 bin 40 lira adli para cezasına verdi.

Taciz

İstanbul’da öğretmen D.C. isimli kadını taciz eden müdür L.A. isimli erkeğin "ısrarlı takip" ve "cinsel taciz, hakaret, tehdit" suçuyla tutuksuz yargılandığı dava 17 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen erkek hakkında zorla getirme kararı verdi. Duruşma 11 Aralık tarihine ertelendi.

Afyon’da bir kadına çiçek gönderen ve oturduğu sitenin etrafında aracıyla tur atan erkeğin "cinsel taciz" suçundan yargılandığı davada 18 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda erkeğe" kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da Güney Kore vatandaşı H.P. isimli kadını taciz eden Y.Z.A. (71) isimli erkek hakkında iddianame 23 Haziran’da kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 7 Temmuz’da başlayacak.

Çocuk İstismarı

Antalya’da Y.E. (13) isimli kız öğrencisini istismar eden tiyatro hocası Ü.Z.A. (51) isimli erkeğin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla yargılandığı davanın 2. Duruşması 10 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine ve adli kontrol tedbiri uygulanmamasına karar verdi. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Duruşma 3 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da kızını 12 yaşından 19 yaşına kadar istismar eden erkeğin tutuklu yargılandığı dava 12 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, kadının ve sanığın telefonlarına el koyularak sanığın zorlaması sonucunda silinen mesajların bulunmasına hükmederken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Aydın’da kuzeni olan oğlan çocuğunu (8) istismar eden H.A. (20) isimli erkeğin yargılandığı davada 12 Haziran’da karar çıktı. Erkeğe, “nitelikli cinsel istismar” suçundan 27 yıl ve” kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 6 yıl olmak üzere 33 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da 6 yaşında dini nikahla evlendirilen ve yıllarca istismara uğrayan H.K.G. davasında verilen mahkûmiyet kararları Yargıtay tarafından usulden bozuldu. Davada sanık K.İ. (29)’ye önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak İstinaf Mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak erkeğe iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası vermişti. Baba Y.Z.G. ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ayrılmıştı. Yargıtay, dosyanın usule aykırı şekilde yerel mahkemeye gönderildiğine hükmederek mahkûmiyet kararlarını bozdu. Dava istinaf mahkemesinde yeniden görülecek.

Kayseri’de C.A. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden İ.K. isimli erkeğin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılandığı davada 20 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 10 yıl hapis cezası verdi ardından "iyi hal" indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü. Ayrıca mahkeme, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme" suçundan ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Elazığ’da 4 kız öğrenciyi istismar eden öğretmen İ.B. isimli erkeğin yargılandığı davada verilen 27 ay hapis cezası, istinaf tarafından sanık lehine bozuldu. İstinaf bozma kararına gerekçe olarak "sanığın ısrarla üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olması ve beyanlarının aksine soyut iddia dışında delil elde edilememiş olması" gibi nedenleri gösterdi. Dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilerek önümüzdeki aylarda erkeğin yeniden yargılanması bekleniyor.

Urfa’da öğrencisini istismar eden tekvando öğretmeni M.B. isimli erkeğin "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutuksuz yargılandığı dava 23 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, M.B.'nin tutuklanmasına gerek olmadığına, çocuğun yaşının belirlenmesi için kemik yaşı testi yapılmasına ve çocuğun bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi. Duruşma 6 Ekim’e erteledi.

Kocaeli'de evden kaçan otizmli E.Z.İ. (15) isimli kız çocuğuna tır içerisinde 4 gün boyunca istismar eden M.C. isimli erkeğin tutuklu olarak yeniden yargılandığı davada 25 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhşa teşvik" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 6 bin TL adli para cezası verdi.

Urfa’da kızını 3 sene boyunca sistematik olarak istismar eden H.İ. isimli erkeğin "nitelikli cinsel istismar" ve "müstehcenlik" suçlarından yargılandığı davada 25 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında delil yetersizliğini gerekçe göstererek beraat kararı verdi.

Diyarbakır’da 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçıran ve istismar eden Z.Ş. (29) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Haziran’da başladı. Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve erkeğin kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliye kararı verdi. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi.

Şırnak’ta S.B. isimli kız çocuğunu istismar eden R.Y., N.Ç., F.A. isimli erkeklerin tutuksuz yargılandığı dava 25 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesine, baroların katılma ve sanıklarının tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Duruşma 15 Ekim tarihine erteledi.

Zonguldak’ta 9 çocuğu istismar eden servis şoförü İ.B. (64) isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Haziran’da başladı. Mahkeme, olayın "12 yaşını doldurmamış çocuklara karşı cinsel saldırı" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Iğdır’da B.A. (14) adlı kız çocuğunu istismar eden F. A, O.B, V.G, C. Y, M.A ve A. B adlı erkeklerin tutuklu yargılandığı dava 26 Haziran’da devam etti. Mahkeme, 6 sanık hakkında ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ‘çocuğa cinsel istismara teşebbüs’ suçlamalarıyla verilen kararları bozarak, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi. Mahkeme, 25 Mart'ta görülen karar duruşmasında sanıklardan B. Y, O. B ve M.A’ya “nitelikli cinsel istismar” suçundan 16 yıl 8 ay, F.A ve A.B’ye “cinsel istismar” suçundan 13 yıl 4 ay, V.G’ye ise “cinsel istismara teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti.