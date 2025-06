Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Mayıs'ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Sara Ahmed, İstanbul’da “şikâyet”i bir ses, bir iz, bir çizgi ve bir beden olarak anlattı. “Feminist kulak”la duymanın, birlikte hayır demenin ve başka bir dünyayı mümkün kılmanın yollarını hatırlattı. CHP yönetimindeki İzmir Çiğli Belediyesi’nde çalışan 147 belediye çalışanı geçtiğimiz yıl Haziran ayında gerekçe sunulmadan işten çıkarıldı. İşten çıkarılanlardan 16 kadın emekçi o günden bu yana işlerini geri alabilmek için eylemlerini sürdürüyor. İstanbul Şişli’de Rüstem Elibol isimli erkeğin öldürdüğü Bahar Aksu için kadınlar sokaklara çıktı. Kadınlar, cinayetin münferit değil, sistematik olduğuna dikkat çekti.

Mayıs 2025’te Yargıya Yansıyanlar Cinayet davaları Toplam yeni dava: 27 Karar çıkan davalarda çoğunlukla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Edirne’de bir sanığa haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezası verildi. Pınar Gültekin davası Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşındı. İstanbul, Mersin, Ankara gibi illerde savcılar yeni mütalaalar açıkladı. Kayseri’de meşru müdafaa iddiasıyla yargılanan kadına önce müebbet, sonra haksız tahrik indirimiyle 19 yıl 2 ay ceza verildi. Çocuk cinayeti davaları 5 aktif dava var, henüz hiçbirinde karar çıkmadı. Edirne’de sanık hakkında canavarca hisle çocuk öldürmekten müebbet istendi. Diyarbakır’da suçluyu kayırmadan yargılananlara çeşitli hapis cezaları ve tahliyeler verildi. Şiddet/yaralama davaları Iğdır’da kadını bıçaklayan sanığa 25 yıl hapis. Adana’da kadını yakmaya çalışandan tutuksuz yargılama ile 14 yıl hapis. Antep’te 2 yaşındaki kızını darp eden sanığa 19 yıl ceza verildi. Konya, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde iddianameler yeni kabul edildi, bazı sanıklara 17 yıla kadar ceza isteniyor. Çocuğa yönelik suçlar Şırnak’ta bir öğretmene 82 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul’da Diyanet’e bağlı kursta 24 çocuk için ayrı ayrı ceza talep edildi. Kastamonu’da sanığa 7 yıl 3 ay 25 gün hapis ve 250 bin TL adli para cezası verildi, tahliye edildi. İzmir’de Eymen D. vakasında müstehcen yayın suçlamasıyla da dava açıldı. Taciz ve cinsel saldırı İstanbul’da iki davada karar çıktı: biri 3 yıl, diğeri 1 yıl 8 ay hapis (ikincisi tahliye edildi). İzmir’de kadın öğretmeni taciz eden sanığın davası ekim ayına ertelendi. Tehdit ve özel hayata müdahale İzmir’de fotoğraf ifşası ve tehditle yargılanan sanığa hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şüpheli ölümler Erzurum’da delil gizleme nedeniyle 5 ay ceza verildi. İzmir’de kadının ölümüyle ilgili delil yetersizliğinden beraat. Manisa’da polis lojmanındaki ölüm davası Yargıtay’a taşındı. İntihara sürükleme Aleyna Çakır ve İpek Er davaları sürüyor. Her iki davada da keşif veya tutuklama talepleri reddedildi. Seks işçiliğine zorlama Urfa’da kadını 2 yıl boyunca seks işçiliğine zorlayan sanık tutuksuz yargılanıyor.

Cinayet

İstanbul’da karısı Vesile B. isimli kadının ölümüne ilişkin İ.B. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 2 Mayıs’ta savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, erkeğin ‘eşe karşı eziyet’ ve ‘intihara yönlendirme’ suçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

Muğla’da Pınar Gültekin’i öldüren C.M.A. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 5 Mayıs’ta karar çıktı. C.M.A. hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozan karara yapılan itiraz Yargıtay tarafından reddedildi. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

İzmir'de eczacı Birsen Bayraktar'ın (73) evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava 6 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, U.C. isimli erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Diyarbakır’da kendisinden ayrı yaşayan dini nikâhlı karısı Hilal Kar (33) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren M.D. (40) isimli erkeğin ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aydın’da sevgilisinin annesi Semra Kocaman (59) isimli kadını bıçaklayarak öldüren N.B. (35) isimli erkeğin yargılandığı dava 7 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul’da Sedef Güler (24) isimli kadının öldürülmesine ilişkin yargılan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkeğin davası 8 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların alınması için duruşmayı erteledi. Mahkeme reddi hakim talebinin değerlendirilmesi dosyanın 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine de hükmetti.

Muğla’da karısının annesi Adile Aysu ve babası Şükrü Aysu’yu evlerinde tabancayla öldüren Ö.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren O. G. (34) isimli erkeğin kadına yönelik daha önce işlediği tehdit ve hakaret suçlarından yargılandığı dava 10 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul’da kuzeni Duygu Şahin’i (18) bıçaklayarak öldüren T.Y. (26) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Antalya’da Nihal Babayiğit (24) isimli kadını öldüren M.B. (26) isimli erkeğin 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı dava 16 Mayıs’ta devam etti. Erkek suçunu itiraf etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar duruşması 11 Haziran tarihine ertelendi.

Sakarya’da eski sevgilisi Şelale Mirzalı (32) isimli kadını silahla öldüren A.A. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Samsun’da dini nikahlı karısı Huriye Özkan isimli kadını bıçakla öldüren Ö.T. (50) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Burdur’da eski karısı Özlem Şımarık (28) isimli kadını öldüren T.Y. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin “boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mersin’de dini nikahlı karısı Pınar Bayrak (26) isimli kadını darp ederek öldüren Z.E. (33) isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 17 Mayıs’ta mütalaasını açıkladı. Savcı, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Temmuz tarihine ertelendi.

İstanbul’da eski karısı Bahar Aksu (34) isimli kadını öldüren R.E. (37) ve ona yardım eden 3 erkek hakkında iddianame 20 Mayıs’ta hazırlandı. Savcı, erkek hakkında, 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adana’da üvey annesi Hürü B. İsimli kadını öldüren İ.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe üvey annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, babasını öldürmeye teşebbüs suçundan ise 15 yıl hapis cezası verdi.

Aydın’da eski karısı Sibel Ayğan (34) isimli kadını, tabancayla öldüren M.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadı.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Nuran K. (37) isimli kadını arabasında tabancayla öldüren R.K. (43) isimli erkeğin yargılandığı dava 22 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 17 Temmuz tarihine erteledi.

Ankara'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Döne B. (44) isimli kadını takip edip, metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldüren G.B. (47) isimli erkeğin, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 23 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran tarihine erteledi.

Kırıkkale’de Sevgi Gülden Yalçıner (47) isimli kadının ölümüyle ilgili 5’i tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava 26 Mayıs’ta devam etti. Kardeşleri Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", diğer sanıklar hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, tutuksuz yargılanan F.G.’nin ise haftalık imza yükümlülüğüyle birlikte beraatine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz tarihine ertelendi.

Antalya’da karısı Sevcan Demir S. (26) isimli kadını bıçak ve satırla öldüren H.C.S. (26) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada 26 Mayıs’ta iddianame açıklandı. Savcı, erkek hakkında, 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Tekirdağ’da karısı Elif D. (38) isimli kadını ütüyle darp ederek öldüren H.D. (46) isimli erkeğin 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı dava 27 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz tarihine erteledi.

Muğla’da eğlence merkezinde garson olarak çalışan Zeynep Başaran (36) isimli kadını av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına atan E.D. (40) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 27 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, herhangi bir indirim uygulamadı.

Kocaeli’de Rümeysa Meriç Özcan (18) isimli kadını boğarak öldürüp kaza gibi göstermeye çalışan T.A. (23) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 27 Mayıs’ta mütalaa açıklandı. Savcı, erkeğin ‘Kadına karşı ve bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, cinsel amaçla işlenmesi nedeniyle 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Edirne’de boşanma aşamasında olduğu karısı Petek A. (22) isimli kadını tabancayla öldüren B.A. (23) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 27 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe iyi hal indirimi uygulamazken, oy çokluğuyla 'haksız tahrik' indirimine gidip, 24 yıl hapis cezası verdi.

Mersin’de sevgilisi Derya Demir (47) isimli kadını bıçaklayarak öldüren M.O. (46) isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 27 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Haziran tarihine ertelendi.

Manisa’da Sultan Zencirci’yi öldürüp G.D. isimli kadını ağır yaralayan F.K. isimli erkeğin 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 28 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe Sultan Zencirci'yi öldürmekten ‘Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, G.D.'yi öldürmeye teşebbüsten 18 yıl hapis cezası verdi, herhangi bir indirim uygulamadı.

Edirne’de polis memuru eski karısı Sevda Kuş (37) isimli kadını öldüren komiser A.Y. (40) isimli erkeğin kasten öldürme suçundan tutuklu yargılandığı davada 30 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli kadının ölümüne ilişkin sanık Ü.U. isimli erkeğin “intihara teşvik etme”, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından tutuklu yargılandığı dava 23 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının keşif yapılması talebini bir kez daha reddetti. Duruşma 26 Eylül tarihine ertelendi.

Batman’da İpek Er’e (18) tecavüz ederek, intihara sürükleyen uzman çavuş M.O. isimli erkeğin “başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı dava 29 Mayıs’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklanma talebini reddetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Şüpheli Ölüm

Erzurum’da karısı Dilan T. İsimli kadının şüpheli ölümüyle ilgili İ.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında suç delillerini gizlediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi. Takdiri indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 5 aya indirerek ertelenmesine karar verdi.

Manisa’da polis lojmanında başından vurulmuş olarak bulunan Yeşim A. (26) isimli kadının ölümüyle ilgili yargılanan D.C.Y. isimli erkeğe verilen beraat kararına Yargıtay tarafından bozma talep edildi. Karar onaylanırsa erkek yeniden yargılanacak. Erkek, daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etmişti.

İzmir’de havlupana asılı olarak bulunan Duygu Bölükbaş (33) isimli kadının ölümüyle ilgili dava 16 Mayıs’ta devam etti. Tutuklu yargılanan sevgilisi E.T. (30) hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Mahkeme heyeti, 30 Mayıs’taki karar duruşmasında E.T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Meşru Müdafaa

Kayseri’de şiddetine maruz kaldığı kocası A.U. (31) isimli erkeği bıçaklayarak öldüren Mervenur U. (28) isimli kadının tutuklu yargılandığı davada 8 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, kadını 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi isimli oğlan çocuğunu öldüren B.B. (15) ve U.B. (16) isimli oğlan çocuklarının yargılandığı dava 8 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 20 Haziran tarihine ertelendi.

Edirne'de, lise bahçesinde Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren E.A. (15) isimli oğlan hakkında 13 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Savcı, oğlan çocuğu hakkında 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip 18 yıldan, 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması istendi.

İzmir’de Hacer Çağla Çetinalp (15) isimli kız çocuğunu bıçakla öldüren U.E.Y. (15) isimli oğlan çocuğunun “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan yargılandığı dava 15 Mayıs’ta devam eti. Mahkeme heyeti, U.E.Y. ‘nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Temmuz tarihine ertelendi.

İstanbul’da tamir için gittiği evde Meryem S. (12) isimli kız çocuğunu kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren kardeşi A.S. (6) isimli oğlan çocuğunu yaralayan Z.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame 28 Mayıs’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında Meryem S.'yi öldürmesine karşı ağırlaştırılmış müebbet ve A.S.'yi yaralamasına karşı 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Konya’da 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.'yü (5) tüfekle öldürüp, eşi Ş. Ö.'yü de yaralayan M.Ö. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Mayıs’ta savcı mütalaasını açıkladı. Erkek hakkında "Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Erkeğin karısına yönelik "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 13 yıldan 20 yıla kadar ve "kasten yaralama" suçundan da 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, avukatlara savunma yapmak üzere ek süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunun öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu, 12 sanık hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılandığı davada 30 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 15 kişiden tutuklu sanıklardan B.G., F.G. ve M.G. hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile hükmen tutukluluk hallerinin devamını karar verdi. Tutuklu sanıklar S.G.'nin işçisi M.S.A., M. Ş.K. ve M.K. hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak ayrı ayrı tahliyeleri yönünde karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanıklardan H.G.’yi 3 yıl 6 ay, Ş.K., İ.H.G., B.G., K.G. ve Ö.F.G.'yi 3 yıl hapis ile cezalandırdı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A.'ya (16) 1 yıl 3 ay, M.G (16) ve İ.K.'ye (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Suça sürüklenen 3 çocuğun, 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de takip ettiği B.Ç. (18) isimli kadını bıçaklayıp gasp eden Ç.E.D. (17) isimli oğlan çocuğu hakkında iddianame 7 Mayıs’ta kabul edildi. Oğlan çocuğu hakkında 'Nitelikli halden kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bolu’da karısı Z.T. isimli kadını darp eden ve kızını (12) istismar eden A.T. isimli erkeğin "eşe karşı şiddet" ve "çocuğa yönelik cinsel istismar" suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava 9 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, 7 aydır tutuklu yargılanan A. T. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da G.G. (19) isimli kadını sokakta darp edip yaralayan Z.A. isimli erkek hakkında iddianame 12 Mayıs’ta açıklandı. Savcı, erkek hakkında "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Yağma (gasp)" suçlarından 16 yıla kadar hapis talep etti.

Iğdır’da boşanma aşamasında olduğu karısı L.A. (28) isimli kadını darp eden ve bıçakla yaralayan S.A. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 25 yıla yakın hapis cezası verdi.

Adana’da eski karısı H.A. isimli kadını ispirto döküp yakmaya çalışan T.D. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 14 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Erkeğin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. Müşteki H.A.’nın avukatı, verilen cezanın caydırıcılık açısından yetersiz olduğunu belirterek temyize gideceklerini duyurdu.

Konya'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi S.A. (20) isimli kadını otomobilinde bayıltana kadar dövüp, evinde saatlerce şiddet uygulayan H.S. (25) ile ona yardım ettiği öne sürülen akrabası B.T. isimli erkeklerin tutuksuz yargılandığı davada 26 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. Savcı, erkekler hakkında 'Nitelikli hırsızlık', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kadına karşı kasten yaralama' ve 'Cinsel saldırı' suçlarından 17'şer yıl hapis cezası talep etti.

İstanbul’da sevgilisi G.Ç. (21) isimli kadını darp eden E.D. (21) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 27 Mayıs’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep etti.

Çocuğa Şiddet

Antep’te kızı Y.E.T. (2) isimli kız çocuğunu darp eden Y.E. isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı F.A. (26) isimli kadını tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan Ş.A. (32) isimli erkeğin "kasten yaralama" ile "silahla tehdit" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 22 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin kastının öldürmeye yönelik olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına hükmedip görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İstanbul’da U.A.Y. (16) isimli oğlan çocuğunu darp eden İ.Ç., B.B., E.G., O.Ç., Y.B., B.S.U., M.A. ve M.C.B. isimli çocuklar hakkında iddianame 29 Mayıs’ta kabul edildi. Beşi tutuklu sekiz çocuk hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından üç yıl iki ay 15 günden dokuz yıl dokuz ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Tecavüz

İzmir’de bir kadın öğretmeni taciz eden ve mobbing uygulayan müdür yardımcısı N.K. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 9 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim tarihine erteledi.

Taciz

İstanbul’da yolda yürüyen M.D. (25) isimli kadını taciz eden A.K. (60) isimli bir erkeğin 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan yargılandığı davada 8 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 3 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul’da apartmanın güvenlik görevlisi İ.A. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan eski futbolcu Ü.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Mayıs’ta karar çıktı. Erkeğe, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, erkeğe verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Erkek cezaevine 'gir-çık' yaptıktan sonra, denetimli serbestlik ile tahliye edildi.

Tehdit

İzmir’de S.C. isimli kadının özel fotoğraflarını ifşa edip tehdit eden A.T. isimli erkeğin 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'tehdit' suçundan yargılandığı davada 9 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan iki yıl hapis cezası verdi. Bu ceza 1 yıl 8 ay olarak indirime tabii tutuldu ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sanık şantaj suçundan değil ama Sahir tehdit nitelemesiyle 120 gün adli para cezası aldı. Bu da 100 gün adli para cezası şeklinde çevrildi.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta 43 öğrenciyi istismar eden lise müdür yardımcısı B.E. isimli erkeğe verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı bozuldu. Tutuklu erkeğin yeniden yargılanması 15 Temmuz’da başlayacak.

Urfa’da 12 yaşındaki bir çocuğu istismar eden H.B. isimli müftünün yargılandığı davada 6 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul’da 4 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan vakıf yöneticisi erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 14 Mayıs’ta başladı. Gizlilik kararı nedeniyle basına ve izleyicilere kapalı olarak yapılan duruşma, 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Şırnak’ta D.S.B. (13), M.A. (11), A.A. (11) ve A.G.Z. (12) isimli kız öğrencileri istismar eden öğretmen M.U. isimli erkeğin “zincirleme nitelikli cinsel istismarda bulunmaktan” yargılandığı davada 16 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe D.S.B.’ye yönelik suçundan 15 yıl, A.A., M.A. ve A.G.Z.’ye yönelik suçtan ayrı ayrı 22’şer yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İstanbul’da vakfa bağlı bir etüt merkezinde yaşları 4 ile 12 arasında değişen 7 kız çocuğuna istismarda bulunan A.K. (52) isimli erkeğin yargılandığı dava 22 Mayıs’ta devam etti. Duruşma ertelendi.

Kastamonu’da akrabası Z.D. (14) isimli kız çocuğunu darp edip istismar eden E.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Mayıs’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 21 ay 25 gün ve 'şantaj' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 7 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile 250 bin TL adli para cezası verilen erkeğin hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Şırnak’ta I.Ç. (15) isimli depremzede kız çocuğunu istismar eden polis O.Y. isimli erkeğin “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kadına Karşı Tehdit” suçlamalarıyla

tutuksuz yargılandığı dava 28 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

İzmir'de Eymen D. (5) isimli oğlan çocuğunun ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne M.D. ile sevgilisi S.E. isimli erkeğin "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla yargılandıkları davada 28 Mayıs’ta iddianame açıklandı. Savcı, sanıklar hakkında 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da Diyanet’e bağlı Kuran kursunda 24 çocuğa istismarda bulunan “usta öğretici” İ.K. isimli erkek hakkında iddianame 28 Mayıs’ta kabul edildi. Başsavcılık, suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığını belirterek, kişinin “çocuğa yönelik cinsel istismar” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 24 kez ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Urfa’da dini nikahlı karısı P.Y. isimli kadını 2 yıl boyunca seks işçiliğine zorlayan H.Ü. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 26 Mayıs’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

(DGT/EMK)