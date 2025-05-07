Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Nisan’da kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Şehlem Kaçar Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, demokratik siyasette kadınların özne olması gerektiğini vurgulayarak erkek egemen politikalara karşı mücadele ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Van’da halkın iradesinin gasp edilmesine karşı yapılan protestoların kazanımla sonuçlanmasının ardından, İstanbul Kadıköy’de halayla kutlama yapmak isteyen 54 kadın ve LGBTİ+'ya açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Süper Lig’de bu hafta birçok takım, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlarla sahaya çıktı. Ancak erkek futbolcuların yer aldığı maçlarda doğum yöntemlerine dair mesaj verilmesi hem kadınlardan hem de futbolsever kamuoyundan büyük tepki gördü. Türkiye Psikiyatri Derneği, 19 Mart’tan bu yana anayasal hakları doğrultusunda katıldıkları eylemler nedeniyle gözaltına alınan kişilerin, gözaltı süreçlerinde kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan "çıplak arama" ve cinsel şiddet iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nisan 2025’te Yargıya Yansıyanlar: Kararlar, Duruşmalar, CezalarCinayet Davaları Toplam Cinayet Davası: 27

Karar Verilen Dava Sayısı: 9

Verilen Cezalar:

7 erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. (İzmir, İstanbul, Aydın, Adana, Diyarbakır, Kastamonu, Kayseri)



1 erkek 26 yıl hapis cezası aldı (haksız tahrik indirimiyle).



1 davada cezai ehliyet tartışması nedeniyle Yargıtay kararı bozuldu.

Tutuklu Yargılanmaya Devam Edilen Sanık Sayısı: 17

İstinaf veya Yargıtay'dan Dönüp Karar Bekleyen Dosyalar: 5

Ölen Sanık Nedeniyle Düşen Dava: 1 (Antalya) Çocuk Cinayeti Davaları Toplam Dava: 5

Karar Verilen Dava: 0

Tüm sanıklar tutuklu yargılanıyor.

Bir davada mütalaa açıklandı, ceza talebi: ağırlaştırılmış müebbet. Şiddet/Yaralama Davaları Toplam Dava: 7

Karar Verilen Dava Sayısı: 2

Toplam 36 yıl hapis cezası verildi.



İstanbul’da 21 yıl (bıçakla yaralama + ısrarlı takip)





Konya’da 16,5 yıl (yüzüne kimyasal madde atma)

Diğer 5 davada iddianame hazırlanması, tutukluluk değerlendirmesi veya keşif süreçleri sürdü. Taciz ve Cinsel Saldırı Davaları Taciz:

Toplam Dava: 3



Karar Verilenler:



1 dava: 7 ay 15 gün hapis (ceza ertelendi, denetim uygulandı)





1 dava: 2.800 TL para cezası (idari)





1 dava: Tutukluluğun devamına karar verildi.

Tecavüz/Cinsel Saldırı:

Toplam Dava: 2



Balıkesir: Tutuksuz yargılama sürüyor





Adana: Sanık tutuklu, dava ertelendi Çocuk İstismarı Davaları Toplam Dava: 14

Karar Verilen Dava Sayısı: 7

Verilen Cezalar:



30 yıl + 9 yıl (Elazığ)





16 yıl (Muğla)





15 yıl 10 ay (Kayseri)





15 yıl 9 ay (Ankara)





5 ay (Düzce – ceza ertelendi)





1 yıl (İstanbul – indirime gidildi, ertelendi)





Beraat (Denizli, Sivas, Aydın, Çorlu)

Tutukluluğun Devamına Karar Verilen Dava: 5

Beraat Olayları :

: Sivas ve Denizli’de ciddi delil eksiklikleri gerekçe gösterildi. Kararlara itiraz edildi.

Cinayet

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin yargılandığı davada 8 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanuna muhalefet ile ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'Hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını, tabancayla öldüren S.T. (49) isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, S. T. ve F. İ.’nin Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine, her iki sanıktan da kan örneği alınarak maktulün tırnaklarında tespit edilen erkek DNA’sıyla eşleştirilmesine karar verdi. Sanıklardan tutuksuz yargılanan F.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşma ise 24 Haziran’a ertelendi.

İzmir’de birlikte yaşadığı Özlem Eryakşi (37) isimli kadını tabancayla öldüren C.K. (40) isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 9 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yerel mahkeme, erkeğe 'haksız tahrik indirimi' ile toplam 26 yıl hapis cezası vermişti.

Ankara’da anneannesi Leyla Çetiner'i tabancayla öldüren B. Ş. (42) isimli erkek hakkında, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak verilen müebbet hapis cezasının gerekçesi 10 Nisan’da açıklandı. Kararda, erkeğin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, öldürmeye yönelik eylemdeki kastının 'doğrudan kast' olduğunun tespit edildiği belirtildi. Annesi Berrin Ş.'yi öldürmeye teşebbüs ettiğine yönelik suçlamada ise delil yetersizliğinden beraatına karar verilirken, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verilip, bu hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Urfa’da karısı Pınar B. isimli kadını aracında tabancayla öldüren, "Eşi kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen R.B. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 11 Nisan’da devam etti. Mahkeme, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devam etmesine karar verdi. Duruşma 4 Temmuz tarihine ertelendi.

Kocaeli’de eski sevgilisi Gülhan Albayrak Esen (24) isimli kadını tabancayla öldüren M.T. (29) isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının incelenmesi ve cinayete yardım ettiği iddia edilen firari İ.D.'nin yakalanarak dinlenmesi amacıyla duruşmayı 26 Haziran tarihine erteledi.

Mersin’de dini nikâhlı karısı Pınar Bayrak (26) isimli kadını darp ederek öldüren Z.E. (33) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara’da karısı Funda K. isimli kadını bıçakla öldüren R.K. isimli erkeğin ‘Nitelikli kasten öldürme' suçundan yargılandığı itiraz davasında 14 Nisan’da karar çıktı. Erkeğe ‘eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ‘haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanarak 22 yıla düşürülmüştü. Yargıtay erkeğe verilen ceza kararını “fazla ceza tayini” nedeniyle bozdu.

Muğla’da eski karısı Hüsne Topal isimli kadını tabancayla öldüren H.Ö.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına, tabancayı sakladığı için tutuksuz yargılanan oğlu B.A. hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartının sürdürülmesine karar verdi. Duruşma 16 Haziran'a erteledi.

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi Gözde K. (29) isimli kadını öldürüp, intihar girişiminde bulunan S. K. (32) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 14 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin cezai ehliyetinin tam olup olmadığının belirlenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Muğla’da dini nikâhlı karısı Hanife Yılmaz (36) isimli kadını, benzinle yakarak öldüren H.B. (45) isimli erkeğin yargılandığı davanın 3. Duruşması 14 Nisan’da devam etti. Savcı, mütalaasında erkeğin “canavarca hisle ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına da karar verdi. Duruşma 18 Haziran’a erteledi.

İstanbul’da Erva Raziye Asar (23) isimli kadını boğarak öldüren F.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Adana’da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz’u (41) üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen M.G. (57) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 16 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği, ’yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik nitelikli kasten öldürme’ suçlarının yanı sıra ’canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 17 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Edirne’de karısı Cansu T. (35) isimli kadını bıçaklayarak öldüren U.T. (36) isimli erkeğin 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 17 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Adana'da karısı Hatice Ç. (27) ve karısını erkek kardeşi Murat Akdöker (30) isimli erkeği tabancayla öldürüp, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan, bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs ettiği, belediye ve polis araçlarına zarar verdiği iddiasıyla da hakkında biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis ve 18 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Uzman Çavuş G.K. (29) isimli erkeğin yargılandığı dava 17 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kastamonu’da karısı Burçin Sevgi T. İsimli kadını tabancayla öldüren polis memuru E.T. isimli erkeğin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı davada 18 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antalya’da eski karısı Pınar Zorlu’nun üzerine benzin dökerek ölümüne neden olan "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan G. Ü. isimli erkek, 21 Nisan’daki ikinci duruşma öncesi kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü. Erkeğin ölümüyle birlikte dava dosyasında ceza yargılaması düştü.

Sakarya’da eski sevgilisi Şelale Mirzalı (32) isimli kadını tabancayla öldüren A.A. (45) isimli erkeğin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 22 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Mayıs tarihine ertelendi.

Aydın’da karısı Edanur A. (24) isimli kadını boğarak öldüren M.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sakarya’da karısı Simge K. (31) isimli kadının boğazını keserek öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Temmuz tarihine erteledi.

Konya’da Çiğdem Eskidemirci (35) isimli kadının ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan G.S, B.M, A.J ve J.T. isimli erkeklerin duruşması 24 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti G.S.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer 3 erkeğin tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Burdur’da eski karısı Özlem Şımarık (28) isimli kadını av tüfeğiyle öldüren T.Y. (45) isimli erkeğin ve ona yardım eden diğer sanıkların yargılandığı dava 25 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adana'da dini nikahlı karısı Hülya Güllüce'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ‘sadakat' indirimi ile 18 yıl hapis cezası verilen ve bu cezası Yargıtay tarafından bozulan A. K. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 25 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Diyarbakır’da karısı Şule Akdeniz T. isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.T. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 25 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kayseri’de eski sevgilisi H.G. isimli kadını av tüfeğiyle öldüren M.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) isimli oğlan çocuğunu bıçaklayarak öldüren U.B. ve B.B. isimli 2 oğlan çocuğunun tutuklu yargılandığı dava 10 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.

İstanbul'da cesedi barajda bulunan Melike E. (4) isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin davada 18 Nisan’da mütalaa açıklandı. Savcı, sanıklar C. E. isimli erkek ve Z. Ö. isimli kadın hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M. A. isimli kadının tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Antep’te Emir Baki Bayındır (10) isimli oğlan çocuğunu pompalı tüfekle öldüren manav M.T. (62) isimli erkeğin “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 18 Nisan’da devam etti. Duruşma 23 Mayıs tarihine ertelendi.

Kayseri’de kızının sevgilisi Osman Can Gündüz (16) isimli oğlan çocuğunu sokakta tabancayla öldüren Ş.A. (36) isimli erkeğin 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı dava 22 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunun öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı dava 25 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Mayıs tarihine ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Konya’da sevgilisi G.D. (31) isimli kadını darp eden İ.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 4 Nisan’da iddianame hazırlandı. Savcı erkek hakkında 10 yıl hapis cezası talep etti.

İstanbul’da istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan G.K. isimli kadını bıçakla yaralayan Ç.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Nisan’da karar çıktı. Erkeğe, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl 6 ay, 'Israrlı Takip' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezası verildi.

Konya’da karısı Z.Y. (22) isimli kadını bıçakla yaralayan A.Y. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 13 Nisan’da hazırlandı. Erkek hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Konya’da eski nişanlısı M.K. (29) isimli kadının yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan S.T. (27) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıllık hapis cezasını 16,5 yıla çıkardı.

Bartın'da boşanma aşamasındaki karısı A. N. P. (27) isimli kadını pompalı tüfekle bacaklarından vurarak yaralayan O. P. (30) isimli erkeğin ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına, arkadaşı U.G.’nin ise adli kontrol şartı ile salıverilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Ankara’da trans kadın seks işçisi D. D.’ye saldırarak yaralayan ve ölüm tehlikesi atlatmasına neden olan H.G. isimli erkeğin istinaf davası 25 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkek hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi. Dava, 20 Haziran’a ertelendi.

Hatay’da karısı S.D. isimli kadını bıçakla yaralayan E.D. isimli erkeğin "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava 30 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 4 Temmuz tarihine erteledi.

Kocaeli’de annesi K.Y. (73) isimli kadının içinde olduğu evi yakan S.Y. (46) isimli erkeğin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "üst soya karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim uygulanmaksızın 15 yıl hapis cezasına verdi.

Çocuğa Şiddet

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı F.A. (26) isimli kadını tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan Ş.A. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 22 Mayıs tarihine ertelendi.

Tecavüz

Balıkesir’de ablası S.G. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan E.T. (33) isimli erkeğin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan yargılandığı dava 8 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Dava 6 Ekim tarihine ertelendi.

Adana’da yüzde 70 zihinsel engelli akrabası G.G.S. (19) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T. (42) isimli erkeğin kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı dava 28 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da sokaktaki bir kadına cinsel tacizde bulunan M.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 7 yıl hapis cezası verdi.

Taciz

Bursa’da müridi olan kadınlara cinsel saldırı ve tacizde bulunan A.Ş.U. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 15 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da otobüste karşısında oturan A.Ü. (22) isimli kadını taciz eden E.A. (29) isimli erkeğin ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçuyla tutuksuz yargılandığı davada 20 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘teşhir suretiyle cinsel taciz’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Erkeğin cezası ertelenirken, 1 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da karar verildi.

Diyarbakır’da Z.Y. (32) isimli kadını sosyal medya üzerinden mesajla taciz eden H.T. (69) isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘cinsel taciz’ suçundan 2 bin 800 lira idari para cezası verdi. Erkek, denetimli serbestlik kapsamında 5 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda para cezasını ödeyecek.

Çocuk İstismarı

Düzce’de E.S. (14) isimli kız çocuğunu cep telefonuyla mesaj atarak istismar eden B.E. (19) isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 5 ay hapis cezası verdi ve cezayı erteledi. Erkeğe verilen cezada tahrik indirimi uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki avukatı karara itiraz etti.

Antalya’da Y.E. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden Ü.Z.A. isimli erkeğin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı dava 8 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar vererek herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulamadı. Duruşma 10 Haziran tarihine ertelendi.

Konya’da bir imam hatip ortaokulunda 2 oğlan çocuğunu (13) istismar eden R.E. (31) isimli erkeğin yargılandığı dava 8 Nisan’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da kızının arkadaşı B.Y.B. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden Ö.D.K. (40) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Nisan’da karar çıktı Mahkeme heyeti, erkeğe 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sivas’ta 18 çocuğu istismar eden okul hizmetlisi M.T. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 11 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, kamera kaydı ve tanık olmamasını gerekçe göstererek erkek hakkında “suçun sabit olmadığını” ileri sürerek beraat kararı verdi. İlk yargılamada 26 yıl hapis cezası almıştı. Aile Bakanlığı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Elazığ’da yeğeni olan kız çocuğunu (11) istismar ederek hamile bırakan M.T. (28) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “nitelikli cinsel istismar “suçundan 30 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 9 yıl olmak üzere 39 yıl hapis cezası verdi.

Adana’da kız kardeşini istismar eden T.K. isimli imamı öldüren M.A. (17) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı dava 11 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul’da lise öğrencisi 5 kız çocuğunu istismar eden güvenlik görevlisi H.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 1 yıl hapis cezası verdi. Erkeğin mahkemeye karşı saygılı tutumu nedeniyle cezada indirim yapılarak 10 aya indirildi ve cezası ertelendi.

Kocaeli’de 6 öğrenciyi istismar eden sınıf öğretmeni M.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Nisan’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “12 yaşından küçük mağdurlara yönelik nitelikli cinsel istismar”, “basit tehdit” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından toplam 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İstanbul’da 14 yaşındaki yeğenini 3 yıl boyunca istismar eden E.G. (60) isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma 29 Eylül tarihine ertelendi.

Kocaeli’de 5 yaşındaki kız çocuğunu cami tuvaletinde istismar eden İ.A. (40) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 16 Nisan’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kayseri'de sosyal medyadan tanıştığı K.D. (16) isimli çocuğu istismar eden R.Y. (25) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay, "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 1 yıl 8 ay ve "şantaj" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, erkeğe "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "şantaj" suçlarından verilen cezaların hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Denizli’de 2006 ile 2012 yılları arasında 6 yaşındaki çocuğu sistematik olarak istismar eden H.T. isimli erkeğin “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı davada 22 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunarak, erkeğin beraatına karar verdi. Avukatlar, kararı istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Aydın’da kızı E.E. (17) isimli kız çocuğunu ve kardeşini (5) istismar eden Y.E. isimli erkeğin çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ’12 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan yargılandığı davada 27 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme, annenin verdiği ifadelerden birçok kez dönmüş olması ve somut delil yetersizliği nedeniyle Y.E.’nin 5 yaşındaki kızına karşı işlediği ’12 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar’ ve E.E.’ye karşı işlediği ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Ancak, mahkeme başkanı, E.E.'nin istikrarlı ifadeleri doğrultusunda baba Y.E.’nin, E.E.’ye karşı ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçunu işlediği kanaatiyle muhalefet oyu kullandı. Tutuklu bulunan baba Y.E., tahliye edildi.

Çorlu’da T.B. isimli lise öğrencisi kız çocuğunu muayene sırasında istismar eden doktor G.K. isimli erkeğin “Sağlık mensubu tarafından zincirleme şekilde sarkıntılık suretiyle çocuğa cinsel istismar” suçundan yargılandığı davada 29 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, beraat kararı verdi.

Ankara’da kızı G.B.’yi (18) dört yıl boyunca istismar eden S.B. isimli erkeğin 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 30 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklama kararı verdi.