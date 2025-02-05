Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ocak’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Diyarbakır’da bir kadının boşandığı erkeğe nafaka vermesiyle sonuçlanan mahkeme kamuoyunda büyük bir ilgi ile karşılandı. Bizler de mahkemenin bu kararının neden ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ bağlamında doğru bir karar olduğunu değerlendirdik. İstanbul’da özel bir hastanede jinekoloji muayenesi sırasında yaşanan taciz iddiaları üzerine hukuk mücadelesi başlatıldı. Kadınlar, "38 kuruş sizin olsun, biz hayatı istiyoruz!" diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 38 kuruşları iade etti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın şüpheli ölümüyle ilgili davada istinaf mahkemesinin verdiği kararı Meclis gündemine taşıdı. Mahkeme, Hanifi Zengin'e "tacizci" diyen kadınların ceza almamasına karar verdi. Avukat Eyüboğlu, "Karşılıklı hakaret" gerekçesini eleştirerek, kadınların maruz kaldığı cinsel tacizin görmezden gelindiğini vurguladı.

Dört davada indirim, iki davada ağırlaştırılmış müebbet Ocak ayı boyunca yaşanan cinayet, tecavüz, şiddet, çocuk istismarı gibi davalara ilişkin genel yorum şöyle: Karar çıkan davalar (14 Dava): Karabük – T.Ç.: Kadını tasarlayarak öldürme, 24 yıl hapis cezası. Yalova – E.N.S.: Eşe karşı kasten öldürme, ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ankara – M.E.: Eski eşi öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. İstanbul – Y.E.G.: Görevli memuru öldürme, ağırlaştırılmış müebbet + ek cezalar. Düzce – T.K.: Kadını öldürme, ağırlaştırılmış müebbet, indirim yok. Kocaeli – Ş.K.: Kadını tasarlayarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Diyarbakır – M.S.: Eski sevgilisini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet, indirim yok. Balıkesir – S.Y.: Hamile sevgilisini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. İstanbul – H.A.: Kadını rehin alarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Manisa – F.İ.: İstinafta indirimsiz müebbet hapis onandı. Erzurum – H.C.: Uyuyan eşini öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Bursa – T.K.: Eşi başına merdane ile vurup boğarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Nevşehir – Y.T.: Eski karısını ve çocuğunu öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Balıkesir – S.A.: Eşe karşı tasarlayarak öldürme, ağırlaştırılmış müebbet. Haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanan davalar Karabük: T.Ç. isimli erkeğe haksız tahrik indirimi uygulandı. Kadını kasten öldürme suçundan ceza 24 yıla indirildi. Batman: R.B. isimli erkeğe yönelik iddianamede haksız tahrik indirimi talep edildi. İzmir: C.K. isimli erkeğe daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, haksız tahrik indirimi ile 24 yıla indirilmişti. Kayseri: S.Ö.'nün cezası ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. İddianame hazırlanan ve kabul edilen davalar İstanbul (3 Ocak): I.M.P. isimli erkeğin davasında iddianame hazırlandı. Batman (7 Ocak): R.B. isimli erkeğin davasında iddianame kabul edildi. Ankara (9 Ocak): S.C. isimli erkeğin davasında iddianame hazırlandı. Urfa (15 Ocak): R.B. isimli erkeğin davasında iddianame kabul edildi. Tekirdağ (28 Ocak): R.Ç. isimli erkeğin iddianamesi kabul edildi. Ankara (31 Ocak): C.B. isimli erkeğin iddianamesi kabul edildi. Muğla (23 Ocak): Ö.A.'nın üç kişiyi öldürdüğü dava için iddianame kabul edildi. Karar verilen cinayet ve cinsel şiddet davaları Yalova (3 Ocak): E.N.S. ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Diyarbakır (9 Ocak): M.Ö. 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ve ek 51 yıl hapis cezası aldı. İstanbul (21 Ocak): H.A.'ya tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bursa (30 Ocak): T.K.'ye tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Balıkesir (31 Ocak): S.A.'ya indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Duruşması yapılan ve ertelenen Davalar Davaların büyük çoğunluğu delil eksikliği, tanık dinlenmesi, akıl sağlığı raporu beklenmesi gibi sebeplerle ileri tarihlere ertelendi.

Örnekler:

Sultan Zencirci cinayeti davası (24 Mart'a ertelendi)



Pınar Bayrak davası (11 Nisan'a ertelendi)



Buse Ateş S. cinayeti davası (11 Mart'a ertelendi)

Cinayet

Manisa’da iş arkadaşı Sultan Zencirci (27) isimli kadını tabancayla öldüren ve arkadaşı G. D. (45) isimli kadını ağır yaralayan F.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 2 Ocak’ta devam etti.

Karabük'te istismardan hapse giren, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildikten sonra, gizlice girdiği evde oğlunun karısı Karbeyaz Ç. (19) isimli kadını tabancayla vurarak öldüren T.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen cezada mahkeme heyeti indirim uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü. Oğlu S. Ç.’ye yönelik saldırısı nedeniyle alt soyu öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezası ve karısı G. Ç.’ye yönelik silahla tehdit suçundan ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Yalova’da karısı Semiha S.’yi (33) kayalıklardan iterek öldüren E.N.S. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da ablası Işıl Deniz P. (42) isimli kadını, hastane otoparkında tabancayla öldüren I.M.P. (36) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, "Kasten Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık" ve "Ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya bulundurma" suçlarından da 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

Batman’da dini nikâhlı karısı Esra Yılmaz (20) isimli kadını ve arkadaşı Rükneddin Özdemir’i (22) tabancayla öldüren R.B. (22) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 7 Ocak’ta kabul edildi. Erkek hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar, Rükneddin Özdemir'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcı, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle birlikte erkek hakkında toplamda 45 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma 31 Ocak’ta başlayacak.

Ankara’da eski karısı Pınar Ceylan (47) isimli kadını, sokakta tabancayla öldüren M.E. isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Ocak’ta gerekçeli karar çıktı. Erkeğe, ‘eski eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan da 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Kararda, M.E.’nin pişman olduğuna dair bir durum sergilemediği için 'haksız tahrik indirimi' yapılmadı.

İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz (27) isimli kadını öldüren, polis memuru K.H.S.'yi ve annesi Pınar G.’yi yaralayan Y.E.G. (19) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 8 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar G.’ye karşı "olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, erkek hakkında takdiri indirim uygulamadı.

Antalya’da karısı Gamze Y.’nin (29) balkondan düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan A.Y. (31) isimli erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının temyiz davasında, bölge adliye mahkemesi erkeğin beraat etmesine karar verdi. Müşteki avukatı, kararın delil yetersizliği iddiasıyla bozulduğunu belirterek Yargıtay mahkemesine itirazda bulunacaklarını bildirdi.

Muğla’da İlknur Çetin (35) isimli kadını, otelde bıçaklayarak öldüren A.İ.K. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Mart tarihine ertelendi. Erkek, “Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ankara’da karısı Aysel C. (57) isimli kadını bıçakla öldüren S.C. isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Ocak’ta iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında "eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla hapis cezası talep etti. Duruşma 7 Şubat’ta başlayacak.

Düzce’de boşanma aşamasında olduğu karısı Bahar K. (22) isimli kadını tabancayla öldüren T.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, ‘eşe ve kadına kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, erkek hakkında takdiri indirim uygulamadı.

Kocaeli’de boşandığı karısı Tülay Dağaşan (44) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren Ş.K. (52) isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe ‘Kadına Karşı Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tekirdağ’da karısı Ayşenur Akkurt (30) isimli kadının boğazını keserek öldüren R.K. (33) isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Erkek hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İzmir’de boşanmak isteyen karısı Neşe K. isimli kadını adliyede bıçakla öldüren A.Ç. isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Ocak’ta devam etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 25 Mart tarihine ertelendi.

Urfa’da karısı Pınar B. isimli kadını aracında tabancayla öldüren R.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 12 Şubat’ta başlayacak duruşmada, olaydan 3 ay sonra serbest bırakılan erkek tutuksuz yargılanacak.

Diyarbakır’da eski sevgilisi Meryem Sevim’i (21) kafede tabancayla öldüren M.S. (24) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, erkek hakkında takdiri indirim uygulamadı.

Adana’da kendisine ait olan evde eski karısının kız kardeşi D.T.’yi av tüfeğiyle ağır yaralayıp, yanındaki sevgilisi Şahan Uğurlu’yu öldüren M.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 15 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip, olay yerinde tekrardan keşif yapılması ve 2 tanığın daha dinlenmesi talebini kabul etti. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Adana’da tartıştığı karısı Hatice Ç. (27) isimli kadını ve erkek kardeşi Murat Akdöner’i (30) tabancayla öldüren G.Ç. (29) isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. Erkek hakkında, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, duruma müdahale eden polise yönelik ateş etmesi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, erkeğin kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A.'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Balıkesir’de hamile sevgilisi Mihriban Avcı isimli kadını boğazından bıçaklayarak öldüren S.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada erkek hakkında verilen ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezası onandı. Erkek hakkında takdiri indirim uygulanmadı.

Mersin’de dini nikâhlı karısı Pınar Bayrak’ı darp ederek öldüren Z.E. isimli erkeğin yargılandığı dava 17 Ocak’ta devam etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, HTS kayıtlarının yeniden incelenmesine, erkeğin tutukluluk halinin devamına, “delil karartma” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar N.B., Ö.B. A.E. hakkındaki adli kontrol şartının devamına, hakkında adli kontrol tedbiri kaldırılan R.B. hakkında yeniden adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Duruşma, 11 Nisan tarihine ertelendi.

İstanbul’da karısı Emine Ülkü A. isimli kadını rehin alarak öldüren H.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe “tasarlayarak yakın akrabayı öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, erkek hakkında takdiri indirim uygulamadı.

Manisa’da Canan Çeviren (42) isimli kadını, çalıştığı yerde tabancayla öldüren F.İ. (45) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 22 Ocak’ta karar çıktı. Yargıtay, erkeğe yerel mahkeme tarafından üç kez verilen ve indirim yapılması gerekçesiyle iki kez temyiz edilen 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezasını onadı.

İzmir’de boşanma aşamasındaki karısı Gözde K. isimli kadını öldüren S.K. isimli erkeğin yargılandığı davanın 3. duruşması 21 Ocak’ta görüldü. İş arkadaşı H.B., verdiği ifadede sanığın iş yerine gelerek Gözde’yi tehdit ettiğini söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Duruşma 14 Nisan tarihine ertelendi.

Erzurum’da karısı Hangül C. (73) isimli kadını, uyurken tabancayla öldüren H.C. (72) isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, 'eşe karşı, kadına karşı, tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ruhsatsız silah bulundurması nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum’da cezaevinden firar edip hem amcasının kızı hem de karısı olan Elif S.'yi (32) öldüren Ş.S. (39) ile onu azmettirdiği iddia edilen abisi A.S.’nin yargılandığı istinaf davasında 21 Ocak’ta karar çıktı. Ş. S.'ye verilen 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası kararı eksiklerin giderilmesi için usulden, ağabeyi A. S.'nin beraat kararı ise esastan bozdu. A.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla’da dini nikâhlı karısı Hanife Yılmaz isimli kadını, benzinle yakarak öldüren H.B. isimli erkeğin yargılandığı davanın 2. Duruşması 22 Ocak’ta görüldü. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 14 Nisan tarihine ertelendi.

İzmir'de sevgilisi Özlem Eryakşi’yi (37) tabancayla öldüren C.K. isimli erkeğin yeniden yargılandığı dava 22 Ocak’ta devam etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, tarafların süre talebini kabul edip duruşmayı erteledi. Daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla indirilmiş, sanığa ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti. Savcı, erkeğin 'Nitelikli kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ediyor.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısının ailesinin evine giderek, karısının babası Şükrü Aysu ve karısının annesi Adile Aysu ile araya giren komşuları Muhammet Akbaba'yı tabancayla öldüren Ö.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını, tabancayla öldüren S.T. (49) isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, S.T. için 'Tasarlayarak, eşi kasten öldürme suçu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken, 20 yıllık arkadaşı F.İ. hakkında da 'kadına karşı tasarlayarak öldürme suçuna yardım etmek' suçuyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 11 Şubat’ta başlayacak.

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Ç. (52) isimli karısını tabancayla öldüren A.Ç. (59) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 23 Ocak’ta başladı. Duruşma 8 Nisan tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da kendisinden ayrı yaşayan dini nikâhlı karısı Hilal Kar’ı (33) sokakta yürürken başından silahla vurarak öldüren M.D. (40) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs tarihine ertelendi.

Tekirdağ’da karısı Buse Ateş S. isimli kadını, darp ederek öldüren E.S. isimli erkeğin yargılandığı dava 28 Ocak’ta başladı. Savcı mütalaasında erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Kırklareli’de karısı Aysel Ç. (58) isimli kadını, uyurken öldüren R.Ç. (64) isimli erkeğin yargılandığı davada 28 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Erkek, "kastan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Karaman’da birlikte yaşadığı Fatma Sema Çalışkan (34) isimli kadını tabancayla öldüren M.M. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 29 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğe indirim uygulamadan “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, sanık avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. İstinaf Mahkemesi, indirim uygulanmasına ilişkin talepleri reddetti.

Nevşehir’de kaldıkları otelde eski karısı Zübeyde T. ile kızı Hatice T.'yi (7) bıçaklayarak öldüren Y.T. (53) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 29 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe verilen ceza suç vasfının yanlış kurulduğu gerekçesiyle hükmün kaldırılarak, 'Çocuğa ve alt soydan yakın akrabayı kasten öldürme' şeklinde değiştirilmesine karar vererek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zübeyde T.'ye yönelik eyleminden dolayı verilen 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da mahkeme tarafından onandı.

İstanbul’da üvey amcası İsa Ergün’ü (45) Sokak ortasında, karısı Yeliz K. (32) isimli kadını ise evde silahla vurarak öldüren İ.K. (41) isimli erkeğin yargılandığı dava 30 Ocak’ta devam etti. Savcı mütalaasını açıkladı. Erkeğin, İsa Ergün’e karşı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, eşi Yeliz K.’ye karşı ise ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Kayseri'de işyerinden evine dönmekte olan eski sevgilisi Edanur Çoban (18) isimli kadını, pompalı tüfekle vurarak öldüren G.Ç. isimli erkeğin istinafın bozma kararıyla tekrar yargılandığı dava 30 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Erkeğe, 3 Eylül’de 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Bursa'da boşanma aşamasında olduğu karısı Seher K. (42) isimli kadını, başına merdane ile vurduktan sonra iple boğarak öldüren T. K. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Erkek hakkında takdiri indirim uygulanmadı.

Kastamonu’da boşanma aşamasında olduğu karısı Burçin Sevgi T. isimli kadını, beylik silahıyla öldüren polis memuru E.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 30 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kırklareli’de birlikte yaşadığı Bilsen Pirpor isimli kadının ölümüyle ilgili suçlanan Y.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. Duruşma 28 Mart tarihinde başlayacak.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Döne B. (44) isimli kadını, metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla öldüren, hakkında uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe tedbiri bulunan C.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 31 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Erkek hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Balıkesir'de boşanma aşamasında olduğu karısı Havva A. (29) isimli kadını, tabancayla öldüren S.A.’nın (50) yargılandığı davada 31 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da sevgilisi E.K. (24) isimli kadını intihara sürükleyen İ.O.A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, İ.O.A. hakkında ‘Şantaj’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçlarından 5 yıl 6 ay hapis cezasına, anne P.A.’nın ise ‘Suç delillerini yok etme', 'Gizleme veya değiştirme' suçlarından beraatına karar verdi. İddianamede, tutuksuz sanık İ.O.A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Şantaj', 'Özel 'hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'Silahla tehdit', 'Başkasını intihara yönlendirme', 'Yardım etme' suçlarından toplam 31 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadın 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin yargılandığı dava 8 Ocak’ta başladı. Erkek hakkında "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında dosya ağır ceza mahkemesine devredildi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. 14 Ocak’ta devam eden duruşmada mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin sona erdirilmesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Şirin Elmas Hanilçi'yi (6) öldüren M.Ö. isimli erkeğin 9 Ocak’ta yargılandığı ilk duruşmada karar çıktı. Erkeğe, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise, 21 yıl hapis cezası kararı verildi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir’de Hacer Çağla Çetinalp (15) isimli kız çocuğunu bıçakla öldüren U.E.Y. (15) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı davada 9 Ocak’ta iddianame hazırlandı. Savcı, U.E.Y. hakkında 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunun cansız bedenini saklamaktan yargılandığı dava sonucu 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın istinaf davasında savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı R.T. (40) isimli kadını, sopayla darp eden K.T. isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Erkeğe, boşandığı eşine darp ve kasten öldürmeye teşebbüsten suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. K.T.'nin avukatları karara itiraz etti. Erkeğe verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı.

Ankara’da seks işçisi D.D. isimli trans kadını bıçakla yaralayan H.G. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davası 10 Ocak’ta başladı. Mahkeme; sanık H. G.’nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, D.D.’ye ilişkin Adli Tıp raporunun düzenlenmesine karar verdi. Duruşma, 21 Şubat tarihine ertelendi. Mayıs ayında görülen davada mahkeme, erkeğe “kasten öldürmeye teşebbüs”ten 6 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, cezada indirime gidilmişti. Bunun yanı sıra “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun”a muhalefetten dolayı 7 ay 15 gün hapis cezası ve 6.000 TL para cezası verilmişti.

Ankara’da eski karısı Sinem T. (33) isimli kadını, bıçakla yaralayan S.Ö. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 9 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi, ceza daha sonra ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü. Müşteki, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Kayseri’de karısı F.K. isimli kadını darp eden A.K. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 15 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Heyet, erkeğin telefonu geri vermesi ve müştekinin şikâyetçi olmaması nedeniyle ‘yağma’ suçundan beraat kararı verdi.

İstanbul’da E.S. (23) isimli kadını darp edip öldürmeye çalışan B.A. (24), B.K. (25), E.A. (25) ve Ç.K. isimli erkeklerin yargılandığı davada 16 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, E.A’nın, "öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah ve mermileri satın alma" suçundan delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. Sanıklar B.A. ve B.K.; delil yetersizliğinden beraat etti. B.S. hakkında, "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca B.S., tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol altına alınması şartıyla tahliye edildi. B.K., "hile kullanarak silah ve birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapse, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da 1 yıl 6 ay hapis ve 900 TL adli para cezasına çarptırıldı. B.A. hakkında da "öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davada, sanığın eyleminin kasten yaralama olduğu kanaatine varılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. B.A., "hile kullanarak silah ve birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanıklardan B.K’ya "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 5 yıl hapis cezası verildi. E.A. ise "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezası aldı. Ç.K. hakkında E.S’ye yönelik "öldürmeye teşebbüs, hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah satın alma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Ayrıca, "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahla yağma" suçundan da sanığın kast ve taksiri bulunmaması gerekçesiyle beraatına hükmetti. Sanıklar B.S., E.A., B.A., B.K’nin de "birden fazla kişi tarafından geceleyin silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

Eskişehir’de kadın çalışanını darp eden İ.E. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğin 150 gün adli para cezası karşılığı 10 bin 500 TL ile cezalandırılmasına hükmetti. Bu para cezasını da 5 takside bağlayan mahkeme, “sanığın yeniden suç işlemeyeceği” kanaatine vararak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İzmir’de kadın bir öğretmeni mobbing, psikolojik şiddet ve tacize maruz bırakan N.K. isimli erkeğin yargılandığı davanın ikinci duruşması 31 Ocak’ta görüldü. Duruşma 9 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

Çocuğa Şiddet

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı F.A.’yı (26) görüntülü arayarak oğlunun boğazına bıçak dayayan Ş.A. (32) isimli erkeğin yargılandığı dava 29 Ocak’ta başladı. Erkek, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Erkek hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu. Duruşma 24 Nisan’a ertelendi.

Tecavüz

Diyarbakır’da kızı N.E.’ye (25) tecavüz eden E.E. isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Erkek, “delil yetersizliğinden” beraat etti. Daha önce “basit cinsel saldırı” suçundan 13 yıl hapis cezası verilmiş, karar istinaf mahkemesine taşınmış ve delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti. E.E hakkında yeniden “çocuğa cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Savcı hazırladığı mütalaada, sanık E.E hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Davanın ilk duruşması için 14 Ocak’a gün verilmesine rağmen, ara duruşma kararı alınarak dava 26 Aralık’ta görüldü. Müşteki avukatı, karara itiraz edeceklerini bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beraat kararına itiraz etti.

Taciz

Bursa’da N.T. (84) isimli kadını evinde taciz edip parasını çalan S.T. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 13 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıl 6 ay, 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, ‘Kasten yaralama' suçundan beraatına karar verdiği tutuklu sanığı, adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Aydın’da üvey kızına tacizde bulunan Y.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 20 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, ‘üvey kızına karşı sarkıntılık düzeyinde cinsel taciz’ suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Erzurum’da yaşları 6 ile 16 arasında olan H.K., M.K., Z.K, E.K. ve F.K. isimli 5 kızına istismarda bulunan Ş.K. (43) isimli erkeğe verilen beraat kararı 9 Ocak’taki istinaf davasında bozuldu. Mahkeme, erkeğe verilen önceki kararı bozarak kızları H.K., M.K. ve Z.K. hakkında baba Ş.K.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan toplamda 112 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, kızlardan E.K. ve F.K.’ye yönelik suçlardan ise erkek hakkında beraat kararı verdi. Erkek, istismar görüntülerini cep telefonuyla kaydeden Z.K.’ye karşı cinsel istismar suçlamasından 8 yıl hapis cezasına çarptırılmış daha sonra hapis cezası 12 yıla çıkarılmıştı.

Muğla’da iki kız çocuğuna (6-9) cinsel istismarda bulunan M.A.Ç. (65) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, "cinsel taciz” ve “cinsel istismar" suçlarından toplam 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Müşteki avukatı kararı istinafa taşıyacaklarını bildirdi.

Kocaeli’de B.Ö. (11) isimli oğlan çocuğunu istismar eden E.Ö. (30) isimli erkeğin yargılandığı dava 10 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bursa’da otizmli M.Ç. (12) isimli kız çocuğunu istismar eden, otizmli çocukların rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olan A.A. (50) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, çektiği fotoğraflar için 'Müstehcenlik' suçundan 4 yıl 2 ay, kıyafetlerini çıkarırken çocuğa dokunduğu için de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere, toplam 10 yıl 5 ay hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kocaeli’de B.N.M. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden S.A. (21) isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Ocak’ta başladı. Sanık S.A.’nın ifadesinin alınamaması nedeniyle duruşma erteledi.

Kayseri’de üvey kardeşi R.A. (16) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan A. A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Ocak’ta karar çıktı. Erkeğe, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Sakarya’da R.B. (14) isimli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Y.İ. isimli erkeğin, 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada daha önce üç kez erkeğin "karar düzeltme" talebini reddeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dördüncü başvuruda kararı kabul etti ve çocuk için "rızası var" ifadesini kullandı.

Muğla’da 20 öğrencisini istismar edip görüntülerini çeken ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan A.T. isimli erkeğin yargılandığı davanın ilk duruşması 31 Ocak’ta görüldü. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 17 Nisan tarihine ertelendi.

(EMK/GDT)