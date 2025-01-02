Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Aralık’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar *Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Nevzat 9-10 gün boyunca Narin'in dereye götürüp saklayan ve bekleyen kişi. Nevzat'ın da 'kasten çocuğu öldürmekten' cezalandırılması gerekirdi" dedi. *Narin Güran davasında cezalar verildi ancak cinayeti işleyen kişi ve cinayet nedeni belirsizliğini hala koruyor. Önümüzdeki haftalarda mahkeme heyetinin 'gerekçeli karar' ile bu soruları cevaplandıracağı düşünülüyor. *Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu’nun kurulmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini Van Barosu, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan ATK raporunun eksiklikler içerdiğini belirtti, dosyadaki çelişkilere itiraz ettiklerini açıkladı. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, erkek şiddetine karşı İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda geniş katılımlı basın açıklaması yaptı. Kadınlar, “Kadınlar öldürülüyor. Katil kim?” ve “Tesadüf değil, hep erkek” pankartı açtı.

Cinayet

İstanbul’da dini nikâhlı karısı Yasemin Ünlü ve kızları Zeliha ile Mine Güney’i öldüren S.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 1 Aralık’ta iddianame hazırlandı. Savcılık, erkeğin "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürme" ve "Eşi Kasten Öldürme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ek olarak 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Adana’da eski karısı Şermin Sarı’yı taşla öldüren E.P. isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildi. Kararın gerekçesinde, sanığın suçu işlediği sırada kadının “olay anı öncesindeki sanığa yönelik sergilediği davranışlar, sarf ettiği hakaret içerikli sözler ve yine olaydan önceki tarihlerde maktulün bizzat sanığın çalıştığı iş yerine gidip çalışma arkadaşlarına boşandığı eşi ile ilgili olumsuz konuşmalar yapması ve bu konuşmaların etkisiyle iş yeri sahibinin sanığın o an için iş akdini feshetmesi gibi durumlar” göz önüne alındı.

Ankara’da kız kardeşi Songül Ş.’yi (33) bıçaklayıp, baltayla öldüren ve ağabeyi A. Ş.’yi (41) de yaralayan hemşire S. Ş. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe, "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 16 yıl hapis cezası verildi.

Antalya’da sevgilisi Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren M. A. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Ç. (52) isimli karısını tabancayla öldüren A.Ç. (59) isimli erkeğin yargılandığı davada 5 Aralık’ta iddianame kabul edildi. İ

Erzurum’da karısı Hangül C.’yi (73) uyuduğu sırada tabancayla öldüren H. C. (71) isimli erkeğin yargılandığı dava 5 Aralık’ta başladı.

İzmir’de eski karısı Fulya Öztürk’ü (35) çalıştığı yerde tabancayla öldüren H.O.B. (33) isimli erkeğe verilen müebbet hapis cezasının, istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 6 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe 'Kasten öldürme' suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verildi.

Adana’da karısı Burcu C.’yi silahla öldüren U.C. isimli erkeğin yargılandığı dava 6 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. U.C, ‘Eşe ve Kadına Karşı Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından yargılanıyor.

Adana’da tartıştığı karısı İptihel B. (29), karısının annesi İnaye Hellak (59) ile engelli abisi Yahya B.’nin (28) boğazlarını bıçakla keserek öldüren, kadının babası A.B.’nin (60) de boğazını keserek ağır yaralayan Ö.D. (42) isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe 'eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederini 'öldürmeye teşebbüsten' de 15 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da annesi Nuriye U. (76) isimli kadını öldüren C.U.(54) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri’de tartıştığı kızı Buse Erkin’i (23) evinde bıçaklayarak öldüren Y.Y. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Aralık’ta karar çıktı. Savcı mütalaasında, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme, erkeğe "Alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Erkeğin eylemini "haksız tahrik" altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Antalya’da eski karısı Ayten Çağıran’ı (44) bıçakla öldüren infaz koruma memuru A.K. (48) isimli erkeğin yargılandığı dava 12 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Aydın’da karısı Nursel T. isimli kadını boğarak öldüren M.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 13 Aralık’ta devam etti. Müştekinin kızı Y. T., "Babam, annemi sık sık darp ederdi. Annem korktuğu için şikâyet etmezdi. Babam, annemin fuhuş yaptığına inanıyordu, ama bu doğru değil" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Diyarbakır’da karısı Şule T. (21) isimli kadını kasap bıçağıyla öldüren E.T.(30) isimli erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında hükmün bozulmasına karar verildi. Erkek yeniden yargılanacak.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Hanife D. (31) isimli kadını bıçakla öldüren S.M.D. (36) isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe, “eşini tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen cezada takdiri indirim uygulamadı.

Konya’da karısı Ebru K.(45) isimli kadını bıçakla öldüren A.K. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı iddianamede erkeğin olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği belirtilerek 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti.

Muğla’da hamile karısı Semra A. isimli kadını vadiden aşağı iterek öldüren H.A. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında erkeğe verilen “gebe olduğu bilinen eşi kasten, tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünü Yargıtay onadı.

İzmir’de sevgilisi Duygu Bölükbaş’ı (33) öldüren H.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 16 Aralık’ta devam etti. Müşteki annesi 'Kızıma sürekli baskı uyguluyordu' şeklinde ifade verdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 27 Şubat 2025'e ertelendi.

İstanbul’da karısı Vildan B. ve karısının kız kardeşini Fatma Zehra Koyun’u bıçakla öldüren F.B. ve A.T. isimli erkeklerin yargılandığı dava 16 Aralık’ta devam etti.

İstanbul’da sevgilisi hemşire Şebnem Köker (29) isimli kadının birlikte kaldıkları pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili “kasten öldürme” suçundan yargılanan T.B.’nin beraat kararının bozulması talep edildi.

Adana’da tartıştığı hamile karısı Hatice D. (20) isimli kadını boğarak öldüren E.D. (28) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza indirimi uygulanmadı.

Edirne’de eski karısı Sevda Kuş isimli kadını öldüren komiser A.Y. isimli erkeğin yargılandığı davanın 5. duruşması 17 Aralık’ta görüldü. Dava 14 Şubat tarihine ertelendi.

Ankara’da sevgilisi Beyza Nur Kaya (22) isimli kadını tabancayla öldüren E.R.A. (22) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Manisa’da boşanma aşamasındaki karısı Seda E. (40) isimli kadını boğarak öldüren G.E. (40) isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Aralık’ta başladı. Müşteki avukatı, erkeğin indirimsiz bir şekilde ‘tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Şubat tarihine ertelendi.

Kastamonu’da boşanma aşamasındaki karısı Burçin Sevgi T. isimli kadını beylik silahıyla öldüren polis memuru E.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Aralık’ta başladı. Duruşmada müştekinin annesi Y.E. “Kızıma sürekli hakaret ediyordu. El kaldırdı, darp etti. Kızımı sürekli tehdit ediyordu, 'çocuğu alırım, göstermem' diyordu” şeklinde ifade verdi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 30 Ocak tarihine ertelendi.

Eskişehir’de karısı Elena Samsanova'yı (55) bıçaklayarak öldüren A.S. (50) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Aralık’ta devam etti. Duruşma, 20 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

Kocaeli’de eski karısı gazeteci Tülay Dağaşan (44) isimli kadını tabancayla öldüren Ş.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Aralık’ta devam etti.

Muğla’da boşanma aşamasındaki karısı Senem K. (40) isimli kadını bıçakla öldüren M.K. (43) isimli erkek, tutuklu yargılandığı cezaevinde intihar etti.

Diyarbakır’da ablası Yonca Bayburan isimli kadını öldüren F.T. isimli oğlan çocuğuna “Töre saikiyle kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 18 yaşından küçük olduğu için 21 yıla indirilmişti. Yargıtay’ın karar bozduğu davada tekrar yargılanan F.T.’nin davasında 20 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme, cinayetin töre saikiyle değil, kasten öldürme olduğuna kanaat getirdi.

Konya’da karısı Angelika Cristina A. isimli kadını Almanya’da öldüren N.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Aralık’ta devam etti. Savcı, erkeğin tahrikle cinayeti gerçekleştiğini, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini ve suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan yasalara göre cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, ertelendi. Interpol tarafından, Almanya'da 19 yıl önce eşini öldürme suçundan "kırmızı bültenle" aranan N.A., sahte kimlikle Antalya’da yakalanarak tutuklanmıştı.

Ankara’da eski karısı Nursena Kozan (25) isimli kadını tabancayla öldüren Ş.Ş. (36) isimli erkeğin yargılandığı davada 20 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ve ruhsatsız silah satın alma, bulundurma ve kullanma nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi. İndirim uygulanmadı.

Adana'da karısı Naile S. isimli kadını tabancayla vurarak öldüren A.S. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılan sanığın cezası istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Adana’da gelini, Güldane E. (20), gelininin annesi Şenay Gerçek (44) ve ablası Gaye Gerçek (22) isimli kadınları öldüren Ş.E. isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 24 Aralık’ta iddianameyi hazırladı. Erkek hakkında 3 kadını öldürmek suçundan 3 kez müebbet, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Manisa’da iş arkadaşı Sultan Zencirci’yi (27) tabancayla öldüren ve arkadaşı G. D. (45) isimli kadını ağır yaralayan F.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin akıl sağlığı raporunun gelmesini bekleyerek duruşmayı erteledi. Erkeğin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Konya’da karısı Elif D. isimli kadını bıçakla öldüren B.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, cezanın, "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 17 yıl 6 aya düşürülmesine karar verildi.

Bursa’da boşanma aşamasındaki karısı Seher K. isimli kadının başına merdaneyle vurup daha sonra iple boğarak öldüren T.K. isimli erkeğin yargılandığı 25 Aralık’taki 2. duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Erkeğin "Tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, karısını öldürdükten sonra cep telefonu ve kredi kartını alıp, karttan para çektiği ve cep telefonu sattığı gerekçesiyle "Yağma" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Erzurum’da karısı Kadriye B. (44) ve kızı Asude Helen B’yi (20) bıçakla öldüren Z.B. (46) isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe "Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek" suçundan, kızı Asude Helen B.'ye karşı eylemi sebebiyle de "Altsoy ve kadına karşı kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Cezada takdiri indirim uygulamayan mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Burdur’da eski karısı Özlem Şımarık (28) isimli kadını av tüfeğiyle öldüren T.Y. (45) isimli erkeğin ve ona yardım eden diğer sanıkların yargılandığı dava 25 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararda, nitelikli öldürmeye yardım etmekten yargılanan sanıklardan M.S. (31) ve K Ö. (37) isimli erkeklerin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Heyet, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan T. Y. (45), "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan A. S. (36) ve G. S. (33) isimli erkekler ile "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanan E. A. (40), M. Ç. (27), Ş. A. (26) isimli erkekler ve M. S. (30) isimli kadının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 26 Şubat tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da Garibe D. (42) ve kızı Nayime D. (18) isimli kadınları araçlarına silahla ateş ederek öldüren E.H. (31), A.F. (31) ve S.B. (44) isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Erkeklere 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezası verildi. Mahkeme 3 sanığı baba A. D. ile diğer 3 çocuğunu da silahla tarayarak kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri için yaralanan her kişiye karşı 18’er yıl 4 kez olmak üzere toplam 72 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamadı Erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Rize’de Aylin Çoşgun E. (35) isimli kadının ölümüyle ilgili kocası Üsteğmen A.S.E. (36) isimli erkeğin yargılandığı dava 26 Aralık’ta başladı. Duruşmada dava avukatları kadın cinayetlerinde intiharın hep bir kılıf olarak sunulmaya çalışıldığını ancak bu davada bilinçli ve kasten öldürülme ihtimalinin daha baskın olduğunu belirtti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 20 Şubat tarihine ertelendi.

Sakarya’da tartıştığı sevgilisi Sevda T.(31) isimli kadını tabancayla öldüren Ü.D. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 31 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Nefsi Müdafaa

Antalya’da kocası Ramazan İpek’i av tüfeğiyle öldürüp teslim olan Melek İpek’in yargılandığı davada Yargıtay, Melek İpek'e yönelik "ceza verilmesine yer olmadığına" dair yerel mahkemenin verdiği beraat kararını, eşinin eve ekmek alarak gelmesini göz önünde bulundurarak bozdu. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan yeniden 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da sevgilisi E.K. (24) isimli kadını intihara sürükleyen İ.O.A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada savcı mütalaasında erkeğin beraatını istedi. İddianamede, tutuksuz sanık İ.O.A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Şantaj', 'Özel 'hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'Silahla tehdit', 'Başkasını intihara yönlendirme', 'Yardım etme' suçlarından toplam 31 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul’da karısı Vesile B. İsimli kadının iple asılı olarak bulunmasına dair yargılanan İ.B. isimli erkeğin davası 18 Aralık’ta devam etti. Mahkeme, erkeğin tutuksuz olarak yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi. İddianamede erkeğin ’intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 2eşe karşı eziyet’ suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Şirin Elmas Hanilçi'yi (6) öldüren M.Ö. isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 7 Aralık’ta mütalaasını verdi. Erkek hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 2 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası istendi. Sanığın yargılanmasına 9 Ocak'ta başlanacak.

Karabük’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin D. A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin nitelikli şekilde kasten öldürme ve cinsel istismar suçunu işlemediğini belirterek beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Antalya’da Toprak Ç. (1) isimli kız çocuğunu darp ederek öldüren annesi ve annesinin birlikte yaşadığı A.Ö. isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Aralık’ta mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında, anne A. Ç.'nin "Alt soydan birini kasten öldürme", A. Ö.'nün ise "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Tekirdağ'da istismar ve darp nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölen Sıla Y.’nin (2) ölümüyle ilgili 5 kişinin yargılandığı davanın 26 Aralık'ta başladı. 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 3 Aralık’ta kabul edilmişti. Kapalı görülen duruşmada dört sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmedildi. Dava 5 Şubat’a ertelendi.

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunu öldüren amca S. G., anne Y. G., ağabey E. G. ve komşuları N. B. isimli erkeğin yargılandığı davada 28 Aralık’ta karar çıktı. Amca S. G., anne Y. G. ve ağabey E. G. hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Komşuları N.B. isimli erkeğe ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baro Başkanı, N.B.’ye verilen cezayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Şiddet / Yaralama

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı P.C. ve çocuğunun yaşadığı evi yakıp, tehdit ve hakaretlerde bulunan boşanma aşamasında tutuklu eşi S.C.'nin isimli erkeğin yargılandığı davada4Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe takdiri indirim uygulamaksızın toplam 8 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adana’da tartıştığı annesi S.D. (69) isimli kadını darp eden R.D. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada5 Aralık’ta iddianame hazırlandı. Erkeğin "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına karşı tehdit" ve "hakaret" suçlarından 13 yıl 9 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Burdur’da Bayram Sertcan'ı (76) bıçakla öldürüp, eşi Zehra Sertcan'ı (67) yaralayan A. U. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 5 Aralık’ta devam etti. Erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar ve 'Yağma' suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti duruşmayı ertelendi.

Bursa’da eski nişanlısı Ayşenur K.'yi (22) takip edip, AVM otoparkında bıçaklatarak yaralayan B. M.'nin (23), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 6 Aralık’ta savcı mütalaa verdi. Erkeğe20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kocaeli’de Nadire K. ve kız kardeşi Nigar Ü. İsimli kadınları iş yerinde tabancayla yaralayan G.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 11 Aralık’ta başladı. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Bursa’da kadın sürücünün aracının önünü keserek aynasını kıran erkek sürücüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Erkeğe mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından açılan davanın ilk duruşması 19 Haziran 2025'te görülecek.

İstanbul’da eski iş arkadaşı F. D. (51) isimli kadını sokakta boğazından bıçaklayarak yaralayan K.Ç. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel taciz" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çanakkale’de karısının babası Oktay Dülek’i (50) öldürüp, karısı Esennur B. (20), karısının anneannesi V. A. (57), teyzesi G.Ç. (28) ve dedesi T.A.’yı (61) yaralayan C.B. (25) isimli erkeğin yargılandığı dava 26 Aralık’ta başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar veridi. Duruşma ertelendi. Erkek hakkında ’kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıl hapis cezası isteniyor.

Ankara’da eski karısı Sinem T.(33) isimli kadını bıçakla yaralayan S.Ö. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Aralık’ta mütalaa açıklandı. Savcı, 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Muğla’da öğretmen karısını darp eden hakkında koruma kararı bulunan M.G. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 26 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğe 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kadının vücudunda 3. derece kemik kırığı ve yüzünde sabit iz bulunması nedeniyle ceza 4 yıl 6 aya çıkarıldı. Ancak mahkeme, yargılama sürecindeki "iyi hal" tutumunu ve cezanın gelecekteki etkilerini göz önünde bulundurarak cezayı 3 yıl 9 aya indirdi. Erkeğe ayrıca, "silahla tehdit" suçundan da önce 2 yıl hapis cezası verildi, ardından bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Erkeğe toplamda 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Bursa’da eski sevgilisi M.Ö. isimli kadını kaçırıp darp eden Vali O.Ç., ona yardım eden D.A, F.S. ve O.K. isimli erkeklerin yargılandığı davada haklarında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçundan 2'şer yıl hapis cezası "Haksız tahrik indirimi" uygulanarak 10 ay hapis cezasına düşürülmüş, verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. O.Ç.’nin itirazını kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kaldırdı ve beraat verdi. Beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Dosya, M.Ö.'nün avukatı tarafından Yargıtay'a taşındı.

Konya’da boşanma aşamasındaki karısı Ayşe İ. (44) isimli kadını bıçakla yaralayan emekli astsubay İ.İ. (49) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Erkek hakkında, üvey kızına yönelik 'kadına karşı silahla kasten yaralama suçundan 1 yıl 6 aya kadar, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'konutta silahla yağmaya teşebbüs' suçundan ise 11 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplam 32 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Tecavüz

Tekirdağ’da garson E.E. (28) isimli kadını ormanlık alana götürerek tecavüz eden Z.Ç. (34) ve U.K. (34) isimli iki erkeğin yargılandığı davada 1 Aralık’ta karar çıktı. Z. Ç.'ye “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliği ihlal etmek, basit cinsel saldırı ve hakaret” suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, U. K.'ye de 11 yıl hapis cezası verdi.

Bolu’da B.A.S.A isimli kadına tecavüz eden iş yeri arkadaşları M.A.K. ve M.T. isimli erkeklerin yargılandığı davada 13 Aralık’ta karar çıktı.Mahkeme heyeti, sanıkların suçu işlemediklerine kanaat getirerek beraat kararı verdi.

İstanbul’da kızı M.D. (19) isimli kadına tecavüz eden A.D. isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. Erkeğe, “cinsel saldırı” suçundan 30 yıl hapis cezası verildi.

Taciz

Kocaeli’de emlakçı T.N. (24) isimli kadını taciz eden İ.A. (74) isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Heyet sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarının ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi yararına takdiri hafifletici neden kabul ederek cezasını sanığın 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, erkeğin 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Muğla’da E.T. isimli kadın çalışanını çalışmaya başladığı ilk gün taciz eden S.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğe “cinsel taciz” suçundan ''iyi hal indirimi'' ile 45 bin lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kadının avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

İstanbul’da DJ olarak çalışan S.Z.(33) isimli kadına cinsel tacizde bulunan işletme müdürü M.A. (47) isimli erkeğin yargıladığı dava başladı. Erkek hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Çocuk İstismarı

Ankara’da bir ortaokulda sınıf arkadaşları A.B. (14) isimli kız çocuğuna istismarda bulunan 17 oğlan öğrencinin yargılandığı dava 4 Aralık’ta başladı. İddianamede, 17 çocuk hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca 'tehdit' suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.

Elazığ’da bir lisede 3 öğrenciyi istismar eden öğretmen İ.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 12 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe, 3 çocuğa cinsel taciz suçundan 9 ay, toplamda 27 ay ceza verildi. İ.B. ayrıca öğretmenlik mesleğinden de ihraç edildi.

İzmir’de sosyal medya paylaşımları ile kızlarını (12) istismar eden anne ve üvey babanın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu yargılanan üvey baba H.E.'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 38 yıl 3 ay, "çocuğun fuhşa teşvik edilmesi" suçundan 12 yıl, "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "müstehcenlik" suçundan 8 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 70 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Urfa’da bir çocuğa (12) istismarda bulunan müftü H.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Aralık’ta devam etti. Müşteki avukatları sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme tutuklama talebini reddederek duruşmayı 12 Şubat tarihine erteledi.

Antalya’da T.K. isimli üvey torununa cinsel istismarda bulunan S.D. isimli erkeğin yargılandığı soruşturmada, dava açmaya yeterli olan kanıt ve emare bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle 9 Aralık 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itiraz reddedildi T.K.’nin annesi Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ve dava açılması gerektiğine karar verdi.

Kayseri’de akrabası olan M.A. (7) isimli kız çocuğuna istismarda bulunan I.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Aralık’ta iddianame hazırlandı. Savcı, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Antep’te kızı B.D. (9) isimli kız çocuğunu istismar eden A.D.(74) isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Aralık’ta başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada erkeğin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da zihinsel engelli çalışanı Y.G.A. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden A.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 19 Aralık’ta başladı. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Erkeğin ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ suçlarından 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Amasya’da lisedeki kız öğrencisini istismar eden müdür Y.M. isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Aralık’ta karar çıktı. Erkeğe 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğa cinsel istismar' suçundan 4 yıl, 8 ay 7 gün ve 'Cinsel taciz' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

(EMK/GDT)