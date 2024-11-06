Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ekim'de kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet Jin Jiyan Azadî nasıl ortaya çıktı, birleştirici gücü nereden geliyor ve kimler tarafından “kriminalize” ediliyor Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak ve Ayla Akat anlattı. Şükran Moral, “Şimdi kız çocuklarını öldürüyorlar, seks objesi olarak görüyorlar. Artık o kadar çok arsızlaştılar ki, üzgünüm, bir sanatçı olarak yapabileceklerim bunlar. Ben sadece sanatımı yapabilirim. Elimden geldiği kadar da yaptım” diyor. Diyarbakır’da katledilen kadınlar için yapılan yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Milletvekili Ceylan Akça, “Faillerin şiddet geçmişi vardı ve devlet bunu biliyordu. Ama bile isteye kadınları korumadı. Rojin, Miraç, Gülistan nerede?" Erkek şiddetine karşı sokaklara çıkan kadınlar, devletin kadınları korumakta yetersiz kaldığını vurguladı, tacizcilerin ve katillerin cezasız bırakıldığına dikkat çekti. Fotoğraf: Evrim Deniz / bianet “İlk kez âşık olduğumda buradaydım. Arkadaşlarım, evim, her gün beslediğim sokak köpekleri ve her sabah selamlaştığım komşularım burada.” Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyon Sözcüsü Avukat Okan Altekin ve komisyon üyesi Avukat Pelda Versek ile Diyarbakır'da son dönemlerde trans kadınlara yönelik artan saldırıları konuştuk.

Cinayet

Antalya’da karısı Sinem A.’yı (38) darp ederek öldüren U.A.’nın (41) davası 2 Ekim’de görüldü. Savcı mütalaa verdi “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, dava ertelendi.

Konya’da tartıştığı annesi Ayfer A.’yı (49) av tüfeğiyle öldüren Y.F.H. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 2 Ekim’de sonuçlandı. Erkeğe,“üstsoyu kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Elazığ’da tartıştığı eşi B.D.’yi (32) tabancayla öldüren Uzman Çavuş M.C. isimli erkeğin yargılandığı davanın 3. duruşması 2 Ekim’de devam etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının dosyaya gelmemiş olması ve sanık avukatının mazeret bildirmesi nedeniyle de duruşma 20 Kasım’a ertelendi.

Sakarya’da tartıştığı sevgilisi Sevda Timur’u (31) tabancayla öldüren Ü. D. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava Kasım’da başlayacak.

Afyon’da karısı Havva Nur Ş. T.’yi, karısının annesi Cemile Şenol’u, karısının babası Adem Şenol’u ve karısının anneannesi Emine Tanış’ı öldüren M.M.T. (26) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 5 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, öldürdüğü 4 kişi için iki defa ağırlaştırılmış müebbet, bir defa müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi.

Denizli’de kasiyer Merve Acar’ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldüren Y. S. (26) isimli erkek ve 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada 7 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis cezası, diğer sanıkların 5'ine 13'er yıl, 1'ine de 9 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli’de Sarah Alı Shareef’i (29) boğarak öldüren A. K. (54) isimli erkeğin tutuklu olarak yargılandığı davada 8 Ekim’de karar çıktı. Erkek, emniyette verdiği savunmayı kabul etmediğini, seks işçiliği için anlaşıp birlikte olmadıklarını söyledi. “Tanımadığım üç şahıs Sarah’ı alıp götürdü, bir daha da onu görmedim” dedi. Erkeğe, “Bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçundan müebbet hapis, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 8 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de komşusu Hasibe Soykuk’u (51) başına keserle vurarak öldüren İ. K. (45) isimli erkeğin istinafın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı duruşmasında 9 Ekim’de karar çıktı. Savcı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, önceki yargılamada verilen ceza olan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi Seher K.’yi (42) başına merdane ile vurduktan sonra iple öldüren T. K. (47) isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Ekim’de başladı. T. K.’nin arama motorunda "İple insan öldürmek ne kadar sürer" diye arama yaptığı ortaya çıktı. Savcı mütalaa verdi “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Karısını öldürdükten sonra, kredi kartından para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Antalya’da karısının kız kardeşi Zeynep Ece Aksay’ı (26) ve motor kurye Ali Diken'i öldüren Z. B. (33) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. 9 Ekim’de basına yansıyan iddianamede, "kasten öldürme", tutuksuz sanık eşi İ. B hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve tutuksuz sanık M.Ç.K. hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan hapis cezası talep edildi. Z. B.’nin, kardeşinin kız kardeşini öldürdükten sonra sosyal medya hesabına girip 5 ay boyunca akrabalarına yazılı ve sesli mesajlar atarak onun yaşadığına inandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Z. B.'nin tutuklu, İ. B. ve M.Ç.K.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Konya’da karısı Zeliha A.’yı bıçaklayıp daha sonra tabancayla öldüren H. A. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 10 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. H. A., haksız tahrik indirimi almak için karısının kendisini aldattığını söyledi, mahkeme heyeti, ceza indirimi uygulamadı.

Konya’da birlikte yaşadığı Damla Dakım’ı (25) bıçaklayarak öldüren N. G. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, ceza indirimi uygulamadı.

İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz’ı (27) öldüren Y.E.G. (19) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Ekim’de iddianame hazırlandı. Erkeğin, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına veya üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara’da avukat Belen Nesil Çoşğun’u (24) tabancayla öldüren M. B. isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında 11 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Antalya’da 9 ay kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cesedi bulunan işitme engelli sevgilisi Nihal Babayiğit'i (24) öldüren M.B. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. M. B. için ‘tasarlayarak öldürme, kadına karşı kasten öldürme', B.G. (25) için ise ‘suçu işlemeye teşvik ederek veya suç işleme kararını kuvvetlendirerek" yardım eden sıfatıyla iddianame hazırlandı. İlk duruşma 22 Ekim'de görülecek.

Adana'da karısı Kibar Ö.’yü (35) başına yastık koyup, tabancayla vurarak öldüren O.A.Ö. isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı ancak eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozulan davası 11 Ekim’de tekrar başladı. Tutuklu sanık O.A.Ö.’nün tutukluluğunun devamına karar verildi, dava 16 Şubat tarihine ertelendi.

Yalova’da karısı Semiha S.’yi (34) uçurumdan iterek öldüren E.N.S. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Ekim’de olay yeri keşfi yapıldı. "Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek, ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Bilirkişi heyeti olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varmış, sonrasında ise sanık olaydan 15 ay sonra tutuklanmıştı.

Bursa’da tartıştığı karısı İ.G.’yi bıçakla öldüren E.G. isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Ekim’de başladı. İddianamede savcı ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet ile ‘Çocuğa ve alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, tutukluluğun devamına karar vererek davayı erteledi.

Adana’da karısı Deniz S. (43) ve oğlu Alperen S.’yi (16) bıçakla öldüren C.S. (47) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çorum’da boşandığı karısı Zehra Gümüş’ü (44) bıçakla öldüren A.E. (49) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’de iş görüşmesine giden Aslıhan Sinem Çiçek’in (18) bir gün sonra bulunduğu hastanede ölmesi üzerine açılan davada 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan C. A. (27) ve 'yağma' suçundan yargılanan B. K. (28) isimli erkekler için 'ölüme sebebiyet verme' suçundan savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden C. A. için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, B. K. için ise 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Van’da eşi Fatma Oğur’ öldüren Ş.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 15 Ekim’de devam etti. Savcı, “canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Fatma Oğur’un çocukları, erkeğin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım’a erteledi.

Kayseri’de kızı B.B.’yi bıçakla öldüren Y.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 15 Ekim’de başladı. Erkek, savunmasında pişman olduğunu söyledi. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Adana’da karısı Seda E.’yi tabancayla öldüren emekli astsubay Y.E. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 16 Ekim’de başladı. Savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Seda E.’nin eski kocasından olan kızı S.S. “Annemi kurtardım, o sırada dayağı da yedim. Bu adamın kıskançlığı vardı. Annem bizi öldüreceğinden korktuğu için şikâyetçi olamıyordu” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da karısı Meryem Ç.’yi (34) silahla öldüren Ş.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 16 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe “eşe karşı nitelikli öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezada takdir indirimi uygulamadı, Ş. Ç. hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

İstanbul’da ayrı yaşadığı karısı Nazime Ş. ve kızı Fatmanur Ş.’yi tabancayla vurarak öldüren S.Ş. isimli erkeğin yargılandığı dava 17 Ekim’de başladı. İddianamede, sanık S. Ş. hakkında 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek', 'eşi kasten öldürmek' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kocaeli’de cinsel birliktelik teklifini reddeden Rümeysa Meriç Özcan'ı (18) boynuna ip bağlayarak bayıltan ve kamyonetle birlikte uçurumdan atarak öldüren T.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı hem kadına karşı hem de cinsel saldırı suçunu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir’de boşanma davası açmaya giden karısı Neşe K.’yı (23) adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren ve bir polis memurunu yarayan A.K. (25) isimli erkeğin yargılandığı davanın 3. Duruşması 17 Ekim’de görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Denizli’de hamile karısı Hatice Ç.’yi (43) boğarak öldüren R.Ç. (39) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında karar 18 Ekim’de çıktı. Erkeğe, hamile eşini kasten öldürme suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Geçen yıl Kasım ayında görülen karar duruşmasında beraat eden erkek, yaklaşık 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilmişti. Beraat kararı sonrası dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Mardin’de boşandığı karısı Zeynep Gül Kuşçu’yu (31) sokakta başından silahla vurarak öldüren A.T.E. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada karar 21 Ekim’de çıktı. Erkeğe, 'Boşandığı eşe karşı kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da evinde ölen Songül Kurt isimli kadının cesedini poşete sarıp, yatak odasında 10 gün saklayan sanıkların yargılanması 21 Ekim’de başladı. İddianamede tutuklu sanık E. A. isimli erkeğin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar Remziye B. ve O. D. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kocaeli’de sevgilisi Sibel Kayman’ı (25) tabanca ile vurarak öldüren M.K. (28) isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya’da 9 ay kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda cesedi bulunan işitme engelli sevgilisi Nihal Babayiğit'i (24) öldüren M. B.(23) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 22 Ekim’de başladı. Erkek, savunmasında Nihal Babayiğit’i dini nikâhlı eski karısı B. G.’nin öldürdüğünü söyledi “B.G, ısrarla cinayeti üstlenmemi istedi.” iddiasında bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya’da annesi Fatma S.’yi (70) bıçakla öldüren S.S. (50) isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da üvey annesi Dilek Y.’yi sokakta başından vurarak öldüren Ö.Y. isimli erkeğin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan, kadının kocası M.Y. ve diğer üvey oğlu Ş.Y.’nin “kadına karşı kasten öldürmeye azmettirme” suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşma 9 Ocak’a ertelendi.

İstanbul’da Başak Cengiz’i yolda kılıçla öldüren C.G.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Ekim’de karar çıktı. Yargıtay, erkeğe verilen "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezasını onadı.

İstanbul’da karısı Zahra N.’yi (29) ve akrabası Zohir B.’yi bıçakla öldüren D.U. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Ekim’de başladı. Savcı, “eşe karşı kasten öldürme” ve “kasten öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası istedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına ve davanın 15 Ocak 2025’e ertelenmesine karar verildi.

Konya’da eski sevgilisi Elif Ceren Arslan’ı (30) çalıştığı yerde bıçaklayarak öldüren E.D. (25) isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Adana’da karısı İptihel B. (29), karısının annesi İnaye Hellak (59) karısının erkek kardeşi Muhammed Baba’yı (28) bıçakla öldüren ve karısının babası Muhammed Zeki Baba’yı (60) yaralayan Ö.D. (42) isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Ekim’de devam etti. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi. Erkek, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Diyarbakır’da karısı Güllü Y.’yi, üzerine benzin dökerek öldüren C.Y. (33) isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Ekim’de karar çıktı. Yargıtay, erkeğe verilen haksız tahrik ve iyi hal indirimi talebini reddetti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayladı.

Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisi A. Ç. (43) isimli kadını ormanda satırla öldüren ve oğlu B. Ç.’yi (8) evde boğarak öldüren M. A. (48) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Savcı, ‘kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', ‘Suçu gizleme' ‘Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Dava 21 Kasım’da başlayacak.

İstanbul’da Sedef G. (24) isimli kadını öldürüp denize atmakla suçlanan F. B., Y. G. ve Y. H. A. isimli erkeklerin yargılandığı davada fezleke hazırlandı. Fezlekede, F. B. ve Y. G.’nin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Y. H. A.’nın ise Y. G.’nin yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

Muğla'da eski sevgilisi Hasret Çakır'ı (41), evinin balkonunda öldüren M. B. (48) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı duruşmada 31 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Çocuk Cinayeti

Diyarbakır’da Narin G. (8) isimli kız çocuğunu öldürmekle yargılanan tutuklu 4 şüpheli hakkında iddianame 21 Ekim’de hazırlandı. Savcı, anne Y.G., abi E.G., amca S. G. ve komşuları N. B. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İlk duruşma 7 Kasım’da yapılacak.

Bursa’da K.T. isimli oğlunu boğarak öldürmekle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan C.T. simli erkek, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 23 Ekim’de tekrar hakim karşısına çıktı. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Kocaeli’de kızı B.Y.R. (13) ve oğlu Y.E.R.’yi (10) evde boğarak öldüren M.R. (45) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 23 Ekim’de devam etti. Mahkeme, erkeğin cezai ehliyetine yönelik talep edilen raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul’da Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden “Yenidoğan çetesi” hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava 18 Kasım'da başlayacak.

İntihara Sürükleme

Iğdır’da Aleyna Ağgül’e (18) yönelik "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme", "Kasten yaralama" ve "Şantaj" suçlarından G.A isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 16 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, müebbet hapis cezası ve 2 yıl 4 ay hapis ile 10 bin lira para cezası verildi. G. A.'ya verilen müebbet hapis cezasına avukatların yaptığı itiraz reddedilmişti.

İstanbul’da İ. B. isimli erkeğin karısı Vesile B.’yi "intihara yönlendirme" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından yargılandığı dava 23 Ekim’de başladı. Savcı, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep etti. Erkek, ilk karısının da silahla kendini vurarak intihar ettiğini aktararak, o davadan beraat ettiğini söyledi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da Ü. U. isimli erkeğin evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ı “intihara teşvik etme “ suçundan yargılandığı davada 24 Ekim’de iddianame hazırlandı. Erkeğe, 'intihara teşvik etme' ve 'intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlamalarından 15 yıl hapis cezası isteniyor.

Saldırı / Yaralama

Bursa’da ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan B. M. İsimli erkeğin yargılandığı dava 1 Ekim’de başladı. Duruşmada savunma yapan erkek suçlamayı reddetti. Başka erkeklerle görünce kıskandığını kasıtlı olarak saldırmadığını savundu. Dava ertelendi.

İzmir’de eski karısı A.A.’yı (37) tabanca ile yaralayan F.B.’nin (41) tutuklu yargılandığı dava 3 Ekim’de devam etti. Savcı mütalaa verdi “Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “Silahla tehdit” ve “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. F.B. “Öldürmek istesem öldürürdüm. Sadece bacaklarından yaraladım.” dedi savunma için ek süre talep etti. Duruşma ertelendi.

Bursa’da tartıştığı kız kardeşi Y.D. (20), babası H.D.’yi (49) bıçakla yaralayan ve komşusu Osman Kılıç’ı (28) öldüren Y.D. (24) isimli erkeğin yargılandığı davada savcı 5 Ekim’de mütalaa verdi. “Kasten öldürme” suçunu canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Erkeğin, babası ve kardeşini de canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs ettiğini belirten savcı, babası ve kız kardeşine yönelik eylemleri nedeniyle de 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan B. Ş. isimli kadını darp eden işletme müdürü M. A. isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame hazırlandı. 9 Ekim’de basına yansıyan iddianamede, "kadına karşı basit yaralama", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Zonguldak’ta eski sevgilisi Buket Y.’yi (50) evinin otoparkında bıçaklayarak yaralayan M. D. (51) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe ‘kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. Takdiri indirim uygulanmadı.

Kayseri’de ayrılmak isteyen eski sevgilisi T.D.’yi darp eden E.K. ve onun kardeşi E.K. isimli erkeklerin yargılandığı dava 16 Ekim’de devam etti. Mahkeme, T.D.’yi bıçakla yaralayan eski sevgilisinin kardeşi E.K.’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2025’e erteledi. T.D., şunları söyledi; “Olay 20 Ekim 2023 tarihinde oldu. Erkek arkadaşım tarafından Ağustos ayında çok ağır bir saldırıya uğradım. Ağır kemik kırıklarım vardı, çok yoğun bir tehdide maruz kalıyordum. Her ayrılmak istediğimde aşırı derecede şiddet görüyordum. Her kaçtığımda bulup beni buraya getiriyordu, beni çocuklarımla tehdit ediyordu. 8.aydan sonra 10.ayda kardeşi tarafından öldürülmeye teşebbüs edildim. Direkt göğsüme saldırıldı. Defalarca kez bacağımdan bıçaklanarak sakat bırakıldım. Yaklaşık 5 senedir bu adamdan şiddet görüyorum.”

Manisa’da hamile olan dini nikâhlı karısı Sude Naz A.’yı (19) sokakta darp eden Y.A. (37) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Ekim’de karar çıktı. Daha önce 18 suç kaydı olduğu bildirilen erkeğe, hakaret suçundan 9 ay 15 gün kasten yaralama suçundan 15 ay hapis cezası verildi. Erkek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkemenin kararı sonrası erkek, cezaevinden tahliye edilmedi ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir’de eski karısı Aysel A.’yı (37) sokak ortasında tabancayla darp eden F.B. (42) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl hapis ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan da 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezası verildi. Cezasında indirim yapılmadı.

Kocaeli’de annesi Kerime Y.’nin (72) içinde olduğu evi yakan S.Y. (45) isimli erkeğin “Anneye karşı öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı dava 18 Ekim’de başladı. “Olay tarihinde alkollüydüm bu sebeple hiçbir şey hatırlamıyorum. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Anneme kötü davranmışlığım ve vurmuşluğum yoktur. Öncesinde herhangi psikolojik tedavi görmedim. Cezai ehliyetim tamdır. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İstanbul’da karısı Nurtaç C.’yi tabancayla darp eden R.C. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “hakaret” suçundan beraat, ‘ısrarlı takip’ suçundan 2 yıl, ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. R. C., 4 yıl önce, eşi Nurtaç C.’yi 5 kurşun ile yaralamış,yapılan yargılama sonucu 2021 yılında ‘eşi kasten yaralama’ suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Karısı, 2023 yılında tahliye olan R.C.’nin kendisini ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla şikâyet etmiş ve R. C. hakkında iddianame düzenlenmişti.

Bursa’da babası ve kız kardeşini yaralayıp komşusunu öldüren Y.D. (24) isimli erkeğin yargılandığı davada 24 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe verilen "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürüldü.

İzmir’de sevgilisi Z.Ç. (27) isimli kadını beyzbol sopasıyla darp eden B.Ö. (29) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında karar 25 Ekim’de çıktı. Erkeğe, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Beyzbol sopasının silah sayılması gerekçesiyle cezanın yarı oranda arttırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Kadının vücudundaki kemik kırıkları da “kasten yaralama” sayılarak toplamda 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verildi.

İstanbul’da sevgilisi B.B.Y. (32) isimli kadını darp edip arabayla yaralayan A.H.T. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bursa’da annesi F. O. üzerine kolonya dökerek yaralayan E. Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 28 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve erkeğin tahliyesine karar verdi.

İstanbul’da sevgilisi A. Ç. isimli kadını darp eden C. T. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Savcı mütalaasında 'dirseğim çarptı' savunmasına karşı, "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tecavüz

Gebze’de 4 Ekim’de görülen ve 15 yıldır süren tecavüz davasında A.A.’ya, adli tıp raporları, telefon kayıtları gibi pek çok kanıt olmasına rağmen delil yetersizliği sebep gösterilerek beraat verildi. A.A.’nın avukatı, delillerin uydurma ve sonradan eklenen geçersiz deliller olduğunu iddia etti. Savcı mütalaasında hayatın olağan akışına aykırılık ve delil yetersizliğinden beraat istedi. 11 Ağustos 2013’te görülen duruşmada erkeğe “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla 17 yıl hapis cezası verilmişti. 6 Haziran 2016 tarihinde Yargıtay cezayı bozmuş, 5 Nisan 2018 tarihinde oy birliğiyle “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarıyla bu kez 13 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Temyize giden kararın sonucunda Yargıtay, 5 Mart 2019 tarihinde yerel mahkemenin verdiği kararı onadı ve ceza kesinleşti. Kararın kesinleşmesi üzerine sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “olağanüstü kanun yolu” başvurusuyla 9 Eylül 2020 tarihinde sanığın beraat etmesi talebiyle Yargıtay Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, itirazı yerinde görmedi. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti ve 1 Mart 2022’de karar “usulen (esası incelemeden)” bozuldu. Yerel mahkeme, 3’üncü kez sanığı mahkûm ederek, 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ceza bir kez daha bozuldu. 20 Aralık 2023 tarihli bozma kararında, yerel mahkemenin “direnme kararına” işaret edildi ve ceza “Anayasa’nın 138’inci maddesine aykırı bir şekilde kurul kararlarına direnilemeyeceği” gerekçesiyle bozuldu.

Samsun’da İlklima Naz Akbörü’nün (20) tabancayla intiharı sonrası bıraktığı notta adı geçen D.S. (30), A.S. ve H.B. isimli erkeklerin yargılandığı davada 13 Ekim’de iddianame hazırlandı. Savcı, D. S. ve A. S.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar, H. B.’nin ise ‘sarkıntılık yoluyla cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

Kocaeli’de M.A. (20) isimli yarı engelli kadına tecavüz eden D.D. (58) ve M.D. (51) isimli erkeklerin yargılandığı davada 21 Ekim’de mütalaa açıklandı. Savcı, D.D.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10'a kadar, "Özel hayatın gizliliği" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. M.D.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Taciz

Ankara’da opera temsili izlemeye giden S.B. isimli bir kadını taciz eden Profesör A.Ş. isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel taciz” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. A.Ş. hakkında daha önce de benzer suçtan soruşturma açılarak takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. S.B.’yi tacizden cezası ertelenen erkek, fakültedeki görevine devam ediyor.

İstanbul’da sipariş götürdüğü müşteri Burçin B.'ye telefonla taciz içerikli mesaj atan İ.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, "posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Zonguldak’ta eski karısı H.B.’ye (37) cinsel tacizde bulunan hakkında uzaklaştırma kararı bulunan C.B.(46) isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, boşandığı 'eşine karşı cinsel saldırı' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. 6'da 1 oranında 'takdiri indirim' uygulanarak erkeğin cezası 10 yıla düşürüldü. Ayrıca erkeğe 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 10 ay olarak verilen hapis cezası da 6 bin lira para cezasına çevrildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adana’da K.E. isimli kadını mesajla taciz eden okul müdürü İ.S. isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “cinsel taciz” suçundan para cezası verildi. Hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıllık bir denetim süresi verildi.

Zonguldak’ta belediye çalışanı D.K. (32) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan belediye başkanı G.M.D. (51) isimli erkeğin yargılandığı istinaf davasında karar 26 Ekim’de çıktı. Erkeğe, “sarkıntılık düzeyince kalan cinsel saldırı” suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün, “cinsel taciz” suçundan verilen 10 ay hapis cezası onaylandı.

Tehdit

Bursa’da dini nikâhlı karısı T.H.’yi tehdit eden ve camiden selasını okutan Z.K.’nin yargılandığı dava 4 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, "ısrarlı takip" suçundan 1 yıl, "kadına karşı tehdit "suçundan 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara’da eski sevgilisi A.Y. (48) isimli kadına cinsel taciz ve tehditte bulunan L.E. isimli erkeğin yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Ekim’de başladı. Mahkeme ‘iddianamede belirtilen suçların niteliği, yasa maddelerinde öngörülen cezaların türü ve tutarı’ gerekçesiyle bu aşamada tutuklama talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi. A. Y. ise ifadesinde, “Sanık emekli polistir. Daha önceki olaylar nedeniyle ceza almış, halen denetimli serbestliktedir. Bu dönem içinde arabamın lastiklerini kesti. Aracımın üzerine kuru koyun kafası koydu. Çeşitli medya platformlarında adresimi ve telefon numaramı paylaştı. Kapımın önünde onlarca insanın birikmesine neden oldu. Benim ve oğlumun hayati tehlikesi mevcut, can güvenliğimiz yok. Aldığımız tedbirler yetersiz, takılan kelepçe son günlerde 5 arıza verdi” iddiasında bulundu.

Çocuk İstismarı

Bolu’da kuzeni E.D.Y.’ye (15) istismarda bulunan E.B. isimli erkeğin tutuklu olarak yargılandığı davada 3 Ekim’de karar çıktı. Erkeğe, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıl 8 ay ve “kişiyi hürriyetinden yoksul kılma” suçundan da 3 yıl 5 ay 15 gün olmak üzere toplam 20 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Osmaniye’de E.B. (14) isimli kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 18 erkekten 1 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakılırken, 17 şüpheli ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.A., A.K., A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.K. ve A.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde çocuklara ilaç vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan Doktor S. S. Z. İsimli erkek ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı dava 9 Ekim’de devam etti. İddianamede sanığın, 21 kez “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama”, 21 kez “Eziyet”, 4 kez “İftira”, 2 kez “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, 2 kez “Şantaj”, 2 kez “Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme”, 1 kez “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme” 1 kez “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme, ara kararını açıkladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşma ertelendi.

İzmir’de Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği’nde (ODER) müzik öğretmenliği yapan U. E. isimli erkeğin bir oğlan çocuğunu (13) istismar etmek suçundan yargılandığı davada 9 Ekim’de karar çıktı. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılama başladı. “Gizlilik” kararı alınan duruşmaya, aile, gazeteciler ve takip etmek isteyen sivil toplum örgütü temsilcileri alınmadı. Erkeğe, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezası verildi.

Konya’da sevgilisi M.A.’nın kızı S.A. (17) adlı kız çocuğuna istismarda bulunan muhtar M.M. isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Ekim’de karar çıktı. M. A. ve sevgilisi muhtar M.M.’ye “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30'ar yıl, 'Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün, ayrıca erkeğe 'Müstehcenlik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi. M. A. ile M. M. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti.

Batman'da ipe asılı halde bulunan Ş.S. (8) isimli çocuk ile ilgili cinsel taciz iddiasına takipsizlik kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı itiraz kabul edildi. Soruşturma yeniden başladı.

Aydın’da kızı E. E.’ye (17) 4 sene boyunca istismarda bulunan Y. E. (40) isimli erkeğin yargılandığı dava 21 Ekim’de başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Antalya’da K. V. (16) isimli bir kız çocuğuna istismarda bulunan E. T. P. (48) isimli erkeğin yargılandığı dava 23 Ekim’de başladı. Erkeğin tutukluluk haline devam kararı verildi. Duruşma ertelendi.

Adana’da C. İ. (14) isimli bir kız çocuğuna istismarda bulunan 3 bekçi erkeğin yargılandığı dava 24 Ekim’de başladı.

İstanbul’da bir vakıfta öğrenci olan 7 kız çocuğuna istismarda bulunan vakıf görevlisi A. K. isimli erkeğin yargılandığı dava 29 Ekim’de başladı.

Kocaeli’de S. T. (17) isimli öğrencisine istismarda bulunan beden eğitimi öğretmeni E. Y. isimli erkeğin yargılandığı dava 31 Ekim’de başladı.

(GDT/EMK)