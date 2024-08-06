Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

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Temmuz'da kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar Kadının soyadı hakkını sınırlandıran ve sokak hayvanlarının topluca imhasını içeren 9. Yargı Paketi, Perşembe günü Meclis'te görüşülecek. Eşitlik İçin Kadın Platformu – EŞİK, bu düzenlemelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kadının evlendikten sonra bekârlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren madde yargı paketinden çıkarılacak. Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde bazı öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen öğretim üyesi Z.E.B., 4 öğrenciye yönelik "sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı" suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’ndeki “Kadının Soyadı” düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Transfeminist Kolektif, son dönemlerde yaşanan olaylar ve süregelen sorunlar hakkında 19 Temmuz Cuma günü İnsan Hakları Derneği’nin Beyoğlu’ndaki İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. LGBTİ+ aktivisti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi İris Mozalar, dün akşam (10 Temmuz) ev baskınıyla İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Ertesi gün serbest bırakıldı.

Cinayet

İddianame hazırlandı: Bolu’da karısı Meltem Z. (35) ile karısının babası Turgut D.'yi (63) bıçaklayarak öldürdüğü, araya giren karısının annesi E.D.'yi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan S.Z. (36) hakkında iddianame hazırlandı. 2 Temmuz’da basına yansıyan iddianamede sanık hakkında 1'i “ağırlaştırılmış” olmak üzere 2 kez “müebbet” ile 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ordu’da boşandığı Ayşe Çetin'i evinde sopayla darp ederek öldüren M.B.’nin yargılandığı dava 3 Temmuz’da devam etti.

Antalya'da U.A. (41) isimli erkeğin, karısı Sinem A'yı (38) sopayla darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 4 Temmuz’da devam etti.

İzmir’de boşanma aşamasındaki Neşe Tavcı’yı kesici aletle öldürdüğü suçlamasıyla A.K.’nin yargılandığı dava 3 Temmuz’da başladı.

Siirt'te karısı Semiha S.'yi kayalıklardan atıp öldürdüğü suçlamasıyla E.N.S.’nin yargılandığı dava 4 Temmuz’da devam etti.

Adana'da karısı Seda E.’yi (35) tabancayla ateş ederek öldüren emekli astsubay Y.E.'ye (53) 4 Temmuz’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Erzurum’da evlerinde karısı Kadriye B. (44) ile kızı Asude Pelen B.'yi (20) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada Z.B. (47) hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul’da annesine evde bakıcılık yapan Nursel Bircan’ı (39) evde kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada K.H.K. (58) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 7 Temmuz’da basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Samsun’da annesi Melek Baştürk'ü (44) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamsıyla tutuklu yargılanan V.S.K. (16) ile oğlunu azmettirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan babası K.K.’nin davası 8 Temmuz’da başladı. V.S.K., "bana kimse yardım etmedi, azmettirmedi" dedi, K.K. ise “Melek'i öldürtmem söz konusu değil. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşma ertelendi.

Tekirdağ'da E.S. isimli erkeğin, karısı Buse Ateş S.'yi darp ederek öldürdüğü suçlamasıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılandığı dava 9 Temmuz’da devam etti.

İstanbul’da uyuşturucu kullandığını öne sürerek tartıştığı kızı Dilan Ö.'yü (19) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan T.Ö. (54) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 9 Temmuz’da basına yansıyan iddianameye göre, babanın kızları Ş.A. ve Dilan'ın telefon konuşmasını dinlediği ve buluşacakları adrese önceden gittiği, Dilan’ı burada bıçakladığı ve çelişkili beyan verdiği belirtildi.

Muğla'da annesi Figen Bezmez'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan D.D. (16) isimli oğlan hakkında iddianame hazırlandı. 9 Temmuz’da basına yansıyan iddianameye göre, oğlan hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Elazığ’da Burcu Demir’i (32) öldürdüğü suçlamasıyla uzman çavuş M.C. isimli erkeğin yargılandığı dava 10 Temmuz’da devam etti. Savcı tekrar mütalaa verdi, “kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” talebini, eşe karşı “tasarlayarak” kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yeniledi.

Antalya’da Aynur Çiçek’i boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sevgilisi Ş.Ç. isimli erkeğe, 11 Temmuz’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Kırıkkale'de kaza yaptığı otomobilde tartıştığı Fidan Cantemir’i (42) maket bıçağıyla boğazından bıçaklayarak öldüren E.B. isimli erkeğe, 11 Temmuz’da “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” verildi.

Bir sanığa 26 yıl hapis: İzmir'de sevgilisi Özlem Eryakşi’yi (37) tabancayla öldürmekten yargılandığı davada C.K. isimli erkeğe 10 Temmuz’da 26 yıl hapis cezası verdi. Sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına haksız tahrik indirimi uygulandı, ceza 24 yıla indirildi. Ayrıca sanığa ruhsatsız tabanca taşımak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta apartman yöneticisi A.A. (60) isimli erkeği bıçakla yaralayıp, karısı Hacer A.'yı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.S.L. (25) isimli erkeğe 12 Temmuz’da “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulandı, ceza 28 yıl 4 ay hapis cezasına indi.

Eskişehir'de A.S.’nin (50) karısı Elena Samsanova'yı (55) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 18 Temmuz’da devam etti. Erkek pişman olduğunu ve olay sırasında elinden yaralandığını söyledi, adli tıp kurumundan eliyle ilgili sağlık raporu talep edilidi. Duruşma 3 Ekim’e ertelendi.

İzmir'de karısı Vasfiye E.’yi (57) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla V.E.’nin (59) yargılandığı dava 18 Temmuz’da devam etti. Mütalaa veren savcı, sanığın "eşe karşı canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Bursa'da karısı Seher K.’yi (42) kafasına merdaneyle vurup iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan T.K. (47) hakkında iddianame hazırlandı. 22 Temmuz’da basına yansıyan iddianameye göre, sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 6 yıla kadar, "nitelikli yağma" suçundan ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul’da boşanmak için mahkemeye dilekçe verdikten 3 gün sonra karısı Gözde Ç.’yi bıçaklayarak öldüren M.Ç.’ye 22 Temmuz’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mardin’de karısı Vatfa E.’yi (25) hastaneden taburcu olduğu gün bıçaklayarak öldüren M.Ş.E.’nin (28) yargılandığı dava 23 Temmuz’da başladı. Erkek ifadesinde, “kendimi kaybettim, pişmanım” dedi. Duruşma 30 Eylül’e ertelendi.

İzmir’de boşanma aşamasındaki Hülya Ş.'yi öldüren K.Y. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Temmuz’da devam etti. Almanya’da başka bir kadını öldürdüğü davanın gerekçeli kararının mahkemeye ulaşmadığı gerekçesiyle, duruşma ertelendi.

Adana'da denetimli serbestlikle tahliye edildikten sonra pusu kurup üvey annesi Hürü B.’yi (53) tüfekle öldürüp, babası R.B.’yi ise yaralayan İ.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 24 Temmuz’da devam etti. Erkek savunmasında, "Miras yüzünden oldu…Pişmanım." dedi.

Bursa'da Derya Pas'ı bıçaklayarak öldüren G.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 25 Temmuz’da devam etti. Erkek, mahkemeye dilekçe vererek meşru müdafaadan yararlanmak istedi. Duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısı Saliha Gizem Y.'yi (30) iple boğarak öldüren F.Y. (32) ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan erkek kardeşi Y.Y. (20) hakkında iddianame hazırlandı.

Şüpheli Ölüm

Manisa’da polis lojmanında ateşli silahla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan komiser yardımcısı D.C.Y. isimli erkek 13 Temmuz’da beraat etti. Erkeğe verilen beraatin gerekçeli kararı 22 Temmuz’da açıklandı. Gerekçeli kararda, "Akbaş'ın alkolün etkisi ile de intiharı gerçekleştirmiş olabileceğini" vurgulanırken daha önce karısını darp ettiği için soruşturma geçiren erkeğin ise Yeşim’in öldüğü gün alkollü olduğuna vurgu yapılmadı.

Şiddet – Yaralama

Adana'da tartıştığı karısı L.T.’yi evde bıçakla ağır yaralayan H.T. hakkında iddianame hazırlandı. 11 Temmuz’da basına yansıyan iddianameye göre, "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Ankara'da eski karısı S.T.'yi (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak ağır yaralayan S.Ö. (41) tahliye edildi. Kadın karara itiraz etti, koruma talebi ise kabul edilmedi. Kadın, “bana 'tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar" dedi.

Cinsel Saldırı

Adana’da Çocuk Mahkemesi'nde görev yapan hâkim A.E. (36) isimli erkek hakkında, yanında staj yapan lise öğrencisi B.I. (18) isimli kadını taciz etmek suçundan yargılandığı davada iddianame hazırlandı. 5 Temmuz’da basına yansıyan davada, B.I.’ya cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla erkek hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İzmir’de bir üniversitede öğrenci 10 kadını taciz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada öğretim üyesi Z.E.B. isimli erkek hakkında karar çıktı. Erkeğe, “sarkıntılık boyutunda cinsel saldırı” suçundan 4 kadın için toplam 10 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca diğer kadınlara “cinsel taciz” suçlarından verilen cezalar önce paraya çevrildi, ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı. “Tehdit” ve “hakaret” suçlarından beraat kararı verildi.

İzmir'de hastası D.G. isimli kadına muayene sırasında tecavüz ettiği suçlamasından yargılandığı davada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor A.S.Ö. isimli erkeğe 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da otel odasında S.A. isimli seks işçisi kadını gitmek isteyince darp edip tecavüz eden futbol menajeri B.K. isimli erkeğe, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 3 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Mardin’de bir dernekte yaşları 7 ile 14 arasında değişen 13 oğlan çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla dernek temsilcisi M.S.D. isimli erkeğin yargılandığı dava 9 Temmuz’da başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 7 Ağustos’a ertelendi.

Konya'da coğrafya öğretmeni M.K. (55) isimli erkeğin, öğrencisi B.D. (14) isimli kız çocuğunu istismar etiiği suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. B.D. ifadesinde, “…sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı. Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu” dedi. Erkek suçlamaları kabul etmedi.

Bursa'da evlerine davet ettikleri E.T. (16) isimli kız çocuğunu uyumak için girdiği odada el ve ayaklarını tutup gece boyunca istismar eden F.N. (20) N.A.A.(37) S.A.N. (21) ile S.P. (21) isimli erkeklerin yargılandığı dava 16 Temmuz’da devam etti. Mütalaa veren savcı sanıklar hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul’da Y.Z.G. isimli erkeğin, 6 yaşındaki kız çocuğunu zorla evlendirmesine ilişkin dava 16 Temmuz’da devam etti. Savcı bir önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrar etti, sanık çocuğun “evlendirildiği” K.İ.'nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "zincirleme şekilde eşe karşı cinsel saldırı" suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası, baba Y.Z.G.’nin "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 47 yıl 3 aya kadar hapis cezasını talep etti. Firari sanık anne F.G.hakkında ise yakalanamadığı için dosyasının ayrılması talep edildi. Duruşma 23 Eylül'e ertelendi.

(EY/EMK)