Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Nisan’da kadınların mücadelesine yansıyanlar Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği’nin kurucu üyesi ve eski çalışanı Gani Met, hayatını kaybetti. Haberi duyuran Pembe Hayat LGBTİ+ Derneği, Gani Met’in ölüm nedeninin böbrek yetmezliği ve enfeksiyon olduğunu söyledi. İzmir’de bir grup erkeğin transalara saldırmasına ilişkin açıklama yapan İzmir Barosu, “Ayrıştırdığınız, saldırdığınız, öldürdüğünüz tüm transların; insan haklarını savunmak ve güçlendirmek için buradayız ve mücadelelerine ortağız” dedi. Kadınlar Birlikte Güçlü üyeleri, “Van halkının iradesini savunmak değil, erkek devletin yaptıkları suçtur” dedi. Şırnak’a bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde bir kadını taciz ettiği için çevredekilerin darp ettiği uzman çavuş Z.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un “Life in Plastic” adlı sergisi için objektif karşısına geçti. Kaygılaroğlu’nun sevgilisinin sergisinde yer alan ve resimle harmanlanan fotoğraflar erkek şiddetini normalleştirdiği için sosyal medyada tepki ile karşılaştı. Oyuncunun verdiği pozlar resimle birleştirilerek sergide tablo olarak yer aldı. Eşitlik İçin Kadın Girişimi (EŞİK), Uraz Kaygılaroğlu’na tepki gösterdi.

Cinayet

İlk duruşma: Bursa'da karısı Leyla K.'yi (45) sokakta bıçaklayarak öldüren H.K.'nin (55) yargılandığı dava 1 Nisan’da başladı.

Bir davada ağırlaştırılmış müebbet: Muğla’da karısı Figen Ç.'yi (40) üzerine benzin döküp yakarak öldüren M.E.A.Ç. ve ona yardım eden erkek kardeşi S.Ç. hakkında 4 Nisan’da karar çıktı. M.E.A.Ç.'ye, “eşe karşı canavarca hisle öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, S.Ç.’ye ise “yardım ve yataklıktan” 17 yıl hapis cezası verildi.

Bir davada daha ağırlaştırılmış müebbet: Bursa’da birlikte yaşadığı ve hamile olan N.M.T. (43) isimli kadını boğarak öldüren Y.A.M.A. (42) isimli erkeğe, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan 8 Nisan’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya’da boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur D.’yi (17) av tüfeği ile vurarak öldüren B.D. (44) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 16 Nisan’da basına yansıyan iddianamede, erkek hakkında “boşandığı eski eşi kasten öldürme”, “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Tekirdağ'da karısı Buse Ateş S.'yi darp ederek öldüren E.S. isimli erkeğin yargılandığı dava 17 Nisan’da başladı. Erkek savunmasında “öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm” dedi, duruşma Temmuz’a ertelendi.

İstanbul’da boşanma aşamasındaki karısı Emine C.’yi öldüren L.C. hakkında savcı mütalaa verdi. 17 Nisan’da basına yansıyan mütalaada, “aldatma iddialarına” dayanarak erkek hakkında “haksız tahrik indirimi” ile toplam 27 yıl hapis cezası talep edildi.

Şırnak’ta çok sayıda şikâyet ve koruma kararına rağmen boşandığı karısı Mihriban (Berivan) Altürk'ü öldüren M.Ş. hakkında 18 Nisan’da karar çıktı. Erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası müebbet hapse, müşterek kızlarını öldürmeye teşebbüsten verilen 20 yıl hapis cezası ise 3 yıla indirildi.

Zonguldak’ta eski sevgilisi Yeşim Sönmez’i pompalı tüfekle vurarak öldüren B.Ç. isimli erkek hakkında 20 Nisan’da karar çıktı. Erkeğe verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına “iyi hal” indirimi uygulandı, cezası müebbet hapse indirildi.

Antalya’da karısı Saibe A.’yı keserle dövüp ardından boğarak öldüren E.A.’nın yargılandığı davada 23 Nisan’da karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe ağırlaştırılmış müebbet, kasten yaralama suçundan da 15 ay hapis cezası verdi.

Antalya'da karısı Nadire G.'yi av tüfeğiyle başından vurarak öldüren İ.G.’ye 24 Nisan’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da Fatma Duygu Özkan'ı dördüncü kattaki evin balkonundan atarak öldüren D.C.G. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 26 Nisan’da basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Duruşma ertelendi: Kilis’te Gina Mercimek'i (9) istismar ettikten sonra boynuna briket bağlayıp su kuyusuna atan H.B. ile A.A. isimli erkekler hakkında savcı mütalaa verdi. 26 Nisan’da basına yansıyan mütalaada savcı, her iki erkeğin de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocukların cinsel istismarı”, “kasten öldürme” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 6 Mayıs’a ertelendi.

Bursa’da Derya Pas'ı evinde bıçaklayarak öldüren G.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 30 Nisan’da başladı. Duruşmada kadının babası E.P. ifade verdi, erkeğin daha önce kızını darp ettiği fotoğrafları ve tehdit mesajlarını mahkemeye sundu. Duruşma 25 Temmuz’a ertelendi.

Karabük’te Gabon vatandaşı üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin D.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 30 Nisan’da devam etti. Dina'nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılması talebi reddedildi. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İstanbul’da balkondan düşerek ölen Ece Kılıçaslan A.’nın (29) ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan kocası E.A. hakkında iddianame hazırlandı. 29 Nisan’da basına yansıyan iddianamede erkek hakkında, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şiddet / Yaralama

Diyarbakır’da kendisini aldattığı ve yarı çıplak fotoğraflarını başka erkeklere gönderdiği bahanesiyle karısı G.M.’nin yüzünü bıçakla ağır yaralayan A.M., 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Tehdit / Tecavüz

İstanbul’da eski sevgilisi E.K. isimli kadını darp ve tecavüz etmekten, şantaj yapmaktan ve intihara sürüklemekten yargılanan İ.A. isimli erkeğin yargıladığı dava devam etti.

Tecavüz

İstanbul’da bir işletmede garsonluk yapan S.Z. (33) isimli kadına tecavüz eden aynı işletmenin müdürü M.A. (47) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa'da kendisini doktor olarak tanıtıp zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına tecavüz eden S.T. (23) isimli erkeğe toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de bir üniversite hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C. (63) isimli kadına tecavüz eden hemşire E.K. (30) isimli erkek hakkında karar çıktı. Erkeğe, duruşmadaki “iyi hali” göz önünde bulundurularak cinsel saldırı suçundan 16 yıl 3 ay, “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan da 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İyi hal indirimine itiraz edildi, karar istinafa taşındı.

Taciz

Muğla'da İ.B. (21) isimli kadını otomobilinde taciz eden K.H. (33) isimli erkeğe 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Ankara'da ücretsiz özel ders verdiği F.A.A. (10) isimli kız çocuğu ile 12 yaşındaki ablasını istismar eden sınıf öğretmeni H.G. isimli erkek hakkında, 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara’da kızı ile ders çalışmak için evine gelen komşusunun kızı M.Ş.'yi (17), 6 yaşından 11 yaşına kadar istismar eden M.E. isimli erkeğe “çocuğun cinsel istismarı” suçundan iyi hal indirimi uygulandı, 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Adana’da karısının yeğenleri olan üç kız kardeşi sekiz yıl boyunca istismar eden H.İ. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada, erkek tekrar beraat etti.

Ankara’da kızı G.B.’yi (18) dört yıl boyunca istismar eden S.B. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkeğin kızını görüntülemek için banyoya gizli kamera yerleştirdiği bildirildi. Sanığın zorla getirilmesine karar verildi, duruşma ertelendi.

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan H.E. isimli erkek hakkında iddianame yayınlandı. Erkek hakkında 48 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da Y.U. (15) ile M.A. isimli kız çocuklarını otele götürüp istismar eden “cinci hoca” lakaplı C.V. isimli erkek tahliye edildi.

Kocaeli’de kızının arkadaşları olan H.N.Y. (11) ile S.N.B. (12) isimli kız çocuklarını istismar eden İ.K. (52) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında ikişer kez 3 yıl 9 aydan 14 yıla kadar hapis cezası talep etti. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

İzmir'de komşusunun 12 yaşındaki çocuğunu istismar eden H.P. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada, erkeğe 20 yıl hapis cezası verildi.

Seks İşçiliğine Zorlama

Ankara’da iş bulma vaadiyle tanıştıkları 12 kadını seks işçiliğine zorlayan ve tehdit eden E.T., H.İ.Ç. ve O.Y. isimli erkekler hakkında iddianame hazırlandı. Erkekler hakkında 45’er yıldan 252’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.