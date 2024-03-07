Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Şubat’ta kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Kadın Meclisi, 24 saat içinde sekiz kadının erkeklerce öldürülmesine tepki göstermek için basın açıklaması yayınladı. KESK, 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Gününe ilişkin "Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim; mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız" şiarı ile eylem ve etkinlik programını basın açıklamasıyla duyurdu. Erkek şiddeti ile mücadele eden, kadınlara sığınak ve hukuksal konularda destek veren Mor Çatı Vakfı 2023 raporunu yayınladı. Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı çerçevesinde hazırlanan : "İstanbul Sözleşmesi: Coğrafya Kader Değil! - Video Röportaj Serisi" IPC-YouTube kanalında yayınlanmaya başladı. Piyanist ve besteci İklim Tamkan, Eylül 2023'te beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldığını duyurdu. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarından Gültan Kışanak, Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden kadınlar mektup gönderdi. Kışanak, “Başarımızın ölçütü, kadın örgütünü, kadın dayanışmasını, kadın mücadelesini büyütmek ve toplumsal barışı siyasetine öncülük etmek olmalı” diye belirtti. Sara Kolektif, beden uyum süreci bahane edilerek ortak alana çıkması engellenen trans kadın mahpus Buse Aydın için dayanışma çağrısı yaptı.

Cinayet

Bir faile müebbet: zmir'de boşanma aşamasındaki karısı Recibe K.'yi (39) hakkında uzaklaştırma kararı varken tabanca ile başından vurarak öldüren K.K.'ye (50) 1 Şubat’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bir iddianamede "töre saiki": İstanbul’da Gökhan Denli’yi silahla öldürdükten sonra Adalet B.’nin de üzerinden otomobille geçtikleri suçlamasıyla kadının kocası M.B. ile 3 akrabasının yargılandıkları dava devam etti. 1 Şubat’ta basına yansıyan iddianameye göre, cinayetlerin “töre saikiyle” işlendiği belirtildi, M.B., amcasının kızı Ö.E., erkek kardeşi F.B. ile kardeşinin arkadaşı F.Ö. isimli erkek hakkında “töre saikiyle kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bir davada ilk duruşma: Antalya'da karısı Sümeyye Y.’yi (26) market içerisinde bıçaklayarak öldüren M.Y.’nin yargılandığı dava 1 Şubat’ta başladı. Erkek savunmasında, evlilikleri boyunca karısını 2 kere darp ettiğini, kadının 1 yıl kadar uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Bir erkekten "ezber" savunma: Kırklareli'de Selvi G.'yi öldüren tutuklu sanık M.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 2 Şubat’ta başladı. Erkek savunmasında, “bana hakaretlerde bulundu ve gözüm döndü” dedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Bir faile müebbet: Manisa'da Canan Çeviren'i işyerinde tabanca ile vurarak öldüren F.İ. isimli erkeğe müebbet hapis cezası verildi. Karar, “kasten öldürme” suçundan verilen ve indirim yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından iki kez bozulmuştu.

Kocaeli'de evlilik teklifini reddeden Dürdane Kaya'yı (45) tabanca ile öldüren tutuklu sanık E.Y. (50) isimli erkeğin yargılandığı dava 6 Şubat’ta başladı. Duruşma, ailenin talebi üzerine gizli yapıldı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Sinop’ta Gülten İnan’ı (52) bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla birlikte yakıp gölete atan K.K. isimli erkeğe 7 Şubat’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısı Rabia T.’yi öldüren ve karısının annesini de ağır yaralayan M.T.’nin yargılandığı dava 8 Şubat’ta devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkeğin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 2 Mayıs’a ertelendi.

Nevşehir’de kaldıkları otelde eski karısı Zübeyde ile kızı Hatice T.'yi (7) bıçaklayarak öldüren Y.T. (53) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 12 Şubat’ta basına yansıyan iddianameye göre erkek hakkında “tasarlayarak alt soya karşı kasten öldürme” ve “eşe karşı kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya'da 6 aylık hamile karısı Sadife Y.'yi bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle öldüren A.R.Y.'nin 14 Şubat’ta yeniden yargılandığı davada, erkeğe tekrar “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulandı, 23 yıl hapis cezası verildi.

Bursa’da karısı Nurcan İnan'ı iş çıkışında geldiği evinin önünde tabancayla vurarak öldüren İ.A. isimli erkeğe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada 18 Şubat’ta karar çıktı. Erkeğe verilen “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”na “pişmanlık” göstermesi sebebiyle takdiri indirim uygulandı, müebbet hapis cezası verildi.

Adana'da A.S. isimli erkeğin, karısı Naile S.’yi tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava 9 Şubat’ta başladı. Savcı mütalaa verdi, erkeğin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının anlaşılması için hastanede gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi, duruşma ertelendi.

Ordu'da eski karısı Ayşe Çetin'i (48) darp ederek öldüren M.B. (49) isimli erkek hakkında 23 Şubat’ta iddianame hazırlandı. Erkek hakkında "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Kocaeli’de yarı çıplak halde ölü bulunan Sarah Alı Shareef (29) isimli kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla A.K. (53) isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Şubat’ta devam etti. Savcı mütalaa verdi, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Çocuk Cinayeti

Kars’ın evinde ruhsatsız tabanca ile başından vurulan ve intihar ettiği öne sürülen kız çocuğu Berna K.'nin (13) ölümüne ilişkin davada babası M.K. (65) ve abisi İ.K. (36) “töre saikiyle öldürmekten” tutuklandı, anne F.K. (59) ve diğer abileri M.K. (18) ile B.K. (16) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir’de eski sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu’nu başından ve göğsünden silahla vurarak öldüren H.F. isimli erkeğe, 29 Şubat’ta iyi hal indirimi uygulandı, müebbet hapis cezası verildi.

Eskişehir’de, karısı Elena Samsanova’yı (55) bıçaklayarak öldüren A.S. (50) isimli erkeğin yargılandığı dava 15 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadına ait telefon incelemesinin raporunun beklenmesine karar verdi, duruşma 16 Mayıs’a ertelendi.

Diyarbakır’da Bircan M. (2) isimli bebeği darp ederek öldüren R.Ç. isimli erkeğe, “geçmişi, sosyal ilişkileri ve pişmanlığını” gösteren davranışları nedeniyle 29 Şubat’ta müebbet hapis cezası verildi.

Meşru Müdafaa

Kayseri’de kendisini darp ettiğini söylediği kocası Ahmet U.'yu (31) bıçaklayıp öldürdüğü suçlamasıyla M.U.’nun (27) yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Kadın hakkında, “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

Balıkesir’de kocası Murat A.’yı (31) kendisini darp edip ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş ederek öldüren R.A.’ya (28) “meşru müdafaa” kapsamında verilen beraat kararı, bölge mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulayarak cezasını 10 yıl 10 aya düşürdü.

Burdur’da kendisini sürekli darp eden kocası İsmail I.’yı (32) av tüfeği ile öldüren A.I.'nın (27) yargılandığı dava 13 Şubat’ta devam etti. Tanıklar ifadesinde, erkeğin karısına sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve kadını defalarca ölümle tehdit ettiğini ama ailesine zarar vermesinden korktuğu için kadının ayrılamadığını söyledi. Kadının tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

(Şehir yok) eski sevgilisi A.E. isimli kadını “borcunu ödemesini istediği için” darp ettiği iddiasıyla yargılanan B.K. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede erkek hakkında, “zincirleme tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul'da A.C.A. isimli erkek, karısı P.A.'yı darp edip boğmaya çalışarak öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 15 Şubat’ta beraat etti.

Bursa’da eski sevgilisi S.K. (34) isimli kadını çok kez taciz edip darp ve tehdit eden İ.Ş. (51) isimli erkeğe, 5 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da eve getirdiği uyuşturucuyu ihbar edeceğini söyleyen karısı Y.Ç.'nin (27) bacağına ütü basan ve erkek kardeşi A.Ç. (36) ile birlikte eşinin üzerine kolonya döküp yakmaya çalışan M.Ç. (32) isimli erkekler hakkında karar çıktı. M.Ç.’ye “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs”ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, A.Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Tehdit

İstanbul’da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi G.E. isimli kadını takip edip tehdit eden, müstehcen fotoğraflarıyla şantaj yapan İ.M. isimli erkeğe 26 Şubat’ta 5 ay hapis cezası verildi.

Tecavüz

Bursa'da kendisini doktor olarak tanıtıp, "seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadını darp edip tecavüz eden S.T. (23) isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. N.T.'nin oğlunun karısı ifadesinde, "kayınvalidem bu olaydan sonra toparlanamadı, zaten tansiyon hastasıydı ve olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek vefat etti" dedi. Mahkeme heyeti, erkeğin akıl sağlığının tespiti için rapor talep etti, duruşma ertelendi.

Bursa'da evine gelen F.O. isimli kadını alıkoyarak silahla yaralayıp tecavüz ettiği, Recep Özaslan’ı tabancayla vurarak öldürüp cesedini sardığı iddiasıyla İ.S. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. 7 Şubat’ta basına yansıyan duruşmada kadın, Recep Özaslan’nın cesediyle 10 gün aynı odada kaldığını, cesedin çürümesi ve kurtlanmasına şahit olduğunu, bu süreçte sanığın kendisini öldürmesinden korktuğu için ailesine de durumdan bahsetmediğini söyledi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Taciz

Kayseri'de özel halk otobüsünde E.K. (18) isimli kadını taciz eden M.B. isimli erkeğe “iyi hal” indirimi uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Dersim’de yeğeni R.O. (6) isimli kız çocuğunu istismar eden dayı O.T. isimli erkek beraat etti.

İstanbul’da kullandığı taksiye binen İ.Ö. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden taksi şoförü H.G. isimli erkeğe, “cinsel taciz” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa’da çocuğa karşı istismar suçlarından 3 ayrı suç kaydı bulunan ve markette A.M. (9) isimli kız çocuğunu istismar eden M.H. isimli erkeğe, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri’de N.A. (16) isimli kız çocuğunu otobüste istismar ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan H.K. (63) isimli erkeğe “iyi hal” indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de 4 yaşından 14 yaşına kadar öz yeğeni E.A. isimli kız çocuğunu istismar eden amca F.A.’ya "yeğenine karşı zincirleme şekilde cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir’de Ş.E. (15) isimli kız çocuğunu tramvayda istismar eden A.R. (34) isimli erkeğe 5 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da doktor olan E.S. isimli erkeğin, 2017 ve 2021 yılları arasında M.S. (13) isimli oğlunu "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla “12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle” yargılandığı dava başladı. Çocuğun uzman eşliğinde ifadesinin alınmasına ve rehber öğretmenlerin tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Erkeğin tutukluluk talebi reddedildi, duruşma ertelendi.

Konya’da komşularının bakması için bıraktığı epilepsi hastası A.A. (12) isimli kız çocuğunu istismar eden C.K. isimli erkeğe “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan “iyi hal” indirimi uygulandı, 25 yıl hapis cezası verildi.

Şırnak’ta bir okulda müdür yardımcısı iken öğrencileri istismar eden B.E. isimli erkeğe, Z.Y. ve E.Y. yönünden “cinsel taciz” suçundan 7 ay 15’er gün hapis ceza karar verildi. B.S. yönünden “sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıl 9 ay ceza verildi.

(EY/EMK)