Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Aralık’ta kadınların mücadelesi ajandasına yansıyanlar Eşitlik İçin Kadın Platformu EŞİK, "tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösterdi. Laiklik Meclisi, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum “(ÇEDES) projesini yargıya taşıdı. Proje kapsamında Tekirdağ ve Batman’da ilkokul öğrencilerine cami temizliği yaptırılmasına ilişkin yaptıkları suç duyurularına takipsizlik kararı verildi. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü (BÜSK), dün (19 Aralık) yapmayı planladıkları “Benim Çocuğum” belgesel gösteriminin, okul yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi ‘nin (SU Gender) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi desteğiyle, Sabancı Üniversitesi eski öğretim üyesi ve sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına bu yıl 14.’sünü düzenlediği makale ödülü kazananları 9-10 Aralık tarihlerinde Minerva Han’da gerçekleşen “Türkiye’de Cinsiyet Çalışmaları Uluslararası Konferansı”kapsamındaki ödül özel oturumunda duyuruldu.

Cinayet

Bursa’da sokakta tartıştığı karısı Leyla K.’yi bıçaklayarak öldüren H.K. hakkında iddianame hazırlandı. 4 Aralık’ta basına yansıyan iddianameye göre, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da parkta annesi Meryem Y.'yi 16 yerinden bıçaklayarak öldüren E.D. hakkında savcı mütalaa verdi. 6 Aralık’ta basına yansıyan mütalaada, erkek hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca mütalaada, olayın tasarlanarak ve canavarca hisle işlendiğine dair yeterli delil bulunamadığı belirtildi.

Adana’da karısı Naile S.'yi (74) silahla vurarak öldürme suçundan yargılanan A.S. (76) hakkında iddianame hazırlandı. 5 Aralık’ta basına yansıyan iddianamede, erkeğin "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İzmir’de köpek besleme tartışması nedeniyle Yahya K.’yi, karısı Meryem K.’yi ve kızları Funda Güçlü’yü sokak ortasında öldürmek suçundan yargılanan A.İ.K. isimli erkek ile abisi M.K. hakkında 6 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu sanık A.İ.K.’ye 2’si ağır 3 müebbet ve 6,5 yıl, tutuksuz yargılanan M.K.’ye ise farklı suçlardan 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Konya’da boşanma aşamasındaki karısı Ebru G.’yi öldüren Y.G. (33) hakkında savcı mütalaa verdi. 8 Aralık’ta basına yansıyan mütalaada, erkeğin tutukluluk halinin devamı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Denizli'de karısı Elif I.’yı (18) kendisinden habersiz kürtaj yaptırmakla suçlayıp bıçaklayarak öldüren A.E.I. isimli erkeğe, 12 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli’de amcasının dini nikahlı karısı Şengül G.’yi (44) boğarak öldüren Ö.B. isimli erkeğe müebbet hapis, kadının cesedini ormanlık alana gömmesine yardım eden babası İ.B. (61) ve erkek kardeşi Ö.B.’ye (31) ise 2'şer yıl hapis cezası verildi.

İstanbul’da Aysel Bozkurt'u darp edip parasını aldıktan sonra domuz bağı ile boğup öldürmelerine ilişkin davada M.S., K.K. ve E.K. isimli erkekler hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık M.S.’ye ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası, yaşı küçük olan K.K. ve E.K. isimli oğlan çocuklarına ise 30'ar yıl hapis cezası verdi.

İzmir'de karısı Hanife Ç.'yi (33) öldüren H.Ç.’nin (35), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada gerekçeli karar açıklandı. 13 Aralık’ta basına yansıyan gerekçeli kararda, karısının kendisini aldattığını öğrenen ve mesajlaşmaları gören erkeğin, yaşadığı “ruhsal durum”, “hiddet” ve “şiddetli elemin” etkisiyle suçu işlediği iddiasıyla “eşe karşı haksız tahrik etkisi altında kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Muğla'da oğlunun karısı Hatice Ö.'yü öldürüp cesedini ateşe veren K.Ö. isimli erkeğin yargılandığı dava 14 Aralık’ta başladı. Erkek ifadesinde, olay günü ile ilgili olarak "hap kullanıyordum, şeker hastasıydım. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Erkeğin tutukluluğunun devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Bursa’da “evden gitmeye razı edemediği” annesi Yıldız Y.’yi (45) iple boğarak öldüren H.İ. (23) isimli erkeğe "kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan 14 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Denizli'de karısı Mine K.'yi boğarak öldüren M.K.’ye (31) 19 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Balıkesir'de birlikte yaşadığı hamile Hazal Alpyörük'ü 97 bıçak darbesi ile öldüren K.M. isimli erkeğe 20 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri’de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) işten çıkıp evine giderken pompalı tüfekle vurarak öldüren ve hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılan G.Ç. (21) isimli erkek hakkında savcı mütalaa verdi. 21 Aralık’ta basına yansıyan mütalaada, erkeğin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki karısı Ceylan S.'yi bıçaklayarak öldüren M.S.’nin yargılandığı dava başladı. 25 Aralık’ta basına yansıyan davada, erkek pişmanım dedi, duruşma ertelendi.

Antalya’da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla öldüren Y.F. (45) isimli erkek hakkında savcı mütalaa verdi. 25 Aralık’ta basına yansıyan mütalaada erkek hakkında, “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve “ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma ertelendi.

Karaman'da evlilik teklifini reddeden kuzeni Emine Ay'ı (20) öldüren H.B. isimli erkeğe 25 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya'da dini nikahlı karısı Damla Dakım'ı (25) 47 bıçak darbesiyle öldüren N.G.’nin (26) yargılandığı dava başladı. 26 Aralık’ta basına yansıyan davada, sanık N.G. “…cezaevinden çıkıp eve gittiğimde telefonda yabancı şahısla samimi şekilde konuştuğu için cinnet geçirdim” dedi. Duruşma ertelendi.

Eskişehir'de annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, anneannesi ile birlikte evde bulunan 3 kadını da yaralayan İ.A. (15) isimli oğlan çocuğuna 38 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Oğlunu azmettirmek suçundan baba E.A.’ya (42) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da karısı Nazlı M.'yi (36) öldürüp akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davranan N.M.’ye, “eşe ve kadına karşı kasten öldürme” suçundan 27 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da arkadaşının evini tabancayla bastığı sırada çıkan arbedede ateş ederek Dilan Teker’i (16) öldüren Ö.Ş. isimli erkeğe, "yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 27 Aralık’ta "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından da 14 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi.

Burdur'da sevgilisi Gizem Canbulut’u (16) bıçaklayarak öldüren E.Y. (22) isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 28 Aralık’ta 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 8 Mart 2022 tarihindeki duruşmada erkeğe, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezası verilmiş, Yargıtay ise tahrik indirimini az bulmuştu.

Manisa'da daha önce iki karısını da öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edildikten sonra dini nikahlı karısı Mutlu Menekşe'yi öldürmekle yargılanan N.A. isimli erkeğe, 28 Aralık’ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da Y.A.M.A. (41) isimli erkeğin, birlikte yaşadığı 5 aylık hamile olan N.M.T. (43) isimli kadını cinsel ilişki sırasında öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı dava devam etti. 31 Aralık’ta basına yansıyan davada sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı kadının ifadesine yer verildi. Kadının ifadesinde, "her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandığı belirtildi. Duruşma ertelendi.

Çocuk Cinayeti

Zonguldak’ta Nisanur Ö. (2) isimli çocuğu edip darp ve istismar ederek öldüren F.S. (25) isimli erkeğe “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “nitelikli cinsel istismar” suçundan üst sınırdan 30 yıl hapis cezası verildi.

Şüpheli Ölüm

Diyarbakır’da 2014’te Beste G.’nin apartmanın yedinci katından “düşerek” ölmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan sanık H.B. isimli erkek beraat etti.

Muğla'da yakılarak öldürülen Figen Çoban davası devam etti. 19 Aralık’ta basına yansıyan davada, kadının kocası M.E.A.Ç’nin akıl sağlığı raporu gelmediği bildirildi, M.E.A.Ç ile erkek kardeşi S.Ç.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 7 Mart 2024’e ertelendi.

Meşru Müdafaa

Burdur’da kocası İsmail I.’yı (32) tüfekle öldüren A.I.’nın (27) eşine karşı kasten öldürme suçundan yargılandığı dava başladı. 3 Aralık’ta basına yansıyan davada ifade veren kadın, 2012 yılında başka biriyle nişanlı olduğu dönemde erkeğin kendisine tecavüz ettiğini, evlenmek zorunda kaldığını ve 10 yıl boyunca kendisini darp ettiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığı için daha fazla darp etmeye başladığını, tüfekle kendisini ve çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Kadının tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Denizli'de kendisini darp eden kocası Barış Selahattin E.’yi (55) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan E.E.’ye (35), 5 Aralık’ta "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 21 yıl hapis cezası verildi. Kadın savunmasında, “eşimden defalarca kez şikayetçi olmama rağmen uzaklaştırma kararı alınmadığı için beni dövebilme ve dayak atabilme rahatlığı vardı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi. Kadın son ifadesinde ise, bıçağı çevirmemesi durumunda kendisinin öleceğini ifade etti.

Şiddet-Yaralama

İstanbul’da karısı Ukrayna vatandaşı A.B.’nin yüzünü falçatayla keserek yaralayan M.Ö.’ye adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Duruşma 6 Şubat’a ertelendi.

Zonguldak'ta B.Y. (49) isimli kadını bıçakla yaralayan tutuklu sanık M.D.’nin yargılandığı dava devam etti. 28 Aralık’ta basına yansıyan davada kadın, ölüm tehditleri aldığını ve daha önce de sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Duruşma ertelendi.

Tecavüz

İzmir’de bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dördüncü evre akciğer kanseri hastası N.C. (63) isimli kadına tecavüz etmek suçundan yargılanan hemşire E.K. (29) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. 1 Aralık’ta basına yansıyan iddianamede, erkek hakkında “kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme” suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Taciz

İstanbul’da evine dönmek için sokakta yürüyen K.K. (25) isimli kadını ısrarla takip eden, “seni eve ben götüreceğim” diyerek koluna girip taciz eden M.E. isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Tutuksuz yargılanan erkek hakkında, “basit cinsel saldırı” ve “cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 6.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çocuk İstismarı

Hakkâri’de 6 yaşından 14 yaşına kadar D.E. isimli çocuğu sistematik istismar eden S.E. isimli erkeğe, hiçbir duruşmaya katılmamasına rağmen 17 yıl 6 ay hapis cezası verilerek iyi hal indirimi uygulandı.

Mersin’de sokak köpeklerinden kaçarken markete sığınan H.G. (15) isimli kız çocuğunu “pansuman yapalım” diyerek istismar eden K.G. isimli market sahibi erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Adana'da işlettiği fırında çalışan E.A. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden fırıncı R.A. (63) isimli erkeğe, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ordu’da dini bir cemaate ait erkek öğrenci yurdunda 12 yaşında bir oğlan çocuğunu istismara eden kurs hocası Y.K. isimli erkeğe “iyi hal indirimi” yapıldı, 48 yıl hapis cezası 22 yıl 16 aya düşürüldü.

Bartın’da İ.D. (20) isimli kadını, 8 yaşından itibaren 3-4 yıl boyunca istismar etmekten tutuksuz yargılanan N.Ü. (70) isimli erkeğin davası devam etti. 20 Aralık’ta basına yansıyan davada İ.D. (20), “seninle büyüyünce evleneceğim. Bunları kimseye söyleme diyordu. Bana bunları, 11-12 yaşına kadar yaptı” diye anlattı. Duruşma ertelendi.

Konya'da öz kızı B.G.Ş.’yi (9) istismar eden tutuklu baba M.Ş.'ye 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Konya'da bakkal işleten O.Ö. isimli erkeğe, yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada "çocuğun cinsel istismarı" suçundan “duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı” iyi hal indirimi yapılarak toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri’de evden kaçan H.K. (12) isimli oğlan çocuğunu aracına alan ve alkol vererek istismar eden tır şoförü Z.G. isimli erkeğe 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da evine davet ettiği S.Y. (14) isimli kız öğrencisini istismar eden, çocuğun cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve görüntülerini saklayan yabancı dil öğretmeni S.Y. (38) isimli erkek hakkında savcı mütalaa verdi. Erkek hakkında, “çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “müstehcenlik” suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Antalya’da 18 yaşından küçük turist bir kız çocuğunu otelin tuvaletinde istismar eden barmen A.İ. isimli erkeğe 10 yıl hapis cezası verildi.

(EY/EMK)