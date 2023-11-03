Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Ekim’de kadınların mücadele ajandasına yansıyanlar

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, "Bu savaş acil durdurulmalı" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.

Eskişehir Aile Mahkemesi'nde yıllarca süren ağır şiddete rağmen 2.5 yıldır bir kadının açtığı boşanma davası sonuçlanmadığını açıklayan Mor Çatı, yazılı bir açıklama yayınladı, 6284 No’lu yasanın önemine dikkat çekti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kadın Bakanlığı kurulması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Kadın örgütleri, laikliğin garantisi ve kadın hakları için önemli bir adım olarak gördükleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklama yayınladı.

Feministler: Kadın bedeni savaş alanı değildir

“Kaybedecek bir dakika bile yok. Hemen, şimdi, İsrail’in bombardımanı durmak zorunda. Hemen, şimdi, Avrupa ve Amerika buna çanak tutmayı ve imkan sağlamayı, İsrail’i hukukun üstünde görmeyi bırakmalı. Türkiye hemen, şimdi, İsrail’le ticari ilişkilerini kesmeli.”

Türkiye’nin dört bir yanından kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Hepimiz için Anayasa Koordinasyonu iktidarın inanç özgürlüğü ve aileyi koruma adı altında dayattığı kutuplaştırıcı, halkın bir kısmına yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırmayı hedefleyen, kadınların kılık kıyafetine karışılmasının önünü açan Anayasa değişikliği teklifine karşı muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) LGBTİ+ karşıtı kamu spotunu yayınlamasına ilişkin Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yaptığı suç duyurusunu sonuçlandırdı.

Savcılık, suç duyurusunu işleme koymadı. Gerekçe olarak da kamu spotunda İstanbul Aile Vakfı'nın Saraçhane’de düzenlediği ‘LGBT Propagandasına Dur De’ etkinliğinin “aile kurumunu korumaya yönelik yapılmasını” ve “iddiaların soyut nitelikte olduğu ve ilgili suçların ne şekilde işleneceğinin anlaşılmamasını” gerekçesi gösterdi.

Cinayet

Muğla’da karısı Sevim Ç.’yi bıçaklayarak öldürüp, cesedini ormanlık alana bırakan Ö.Ç.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam etti.

Kocaeli’nde karısı Kıymet B.’yi (33) silahla vurarak öldüren Ş.B.’nin (53) yargılandığı dava devam etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili belgelerin toplanmasının ardından gözetim altına almasına karar verdi.

İstanbul’da Aysel B.’nin domuz bağıyla öldürülmesiyle ilgili davada savcı mütalaa verdi. 3 Ekim’de basına yansıyan mütalaada, M.S. isimli erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası, olay tarihinde 16 yaşında olan 2 erkek hakkında ise toplam 29'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir’de evinde cam kesikleri içinde ölü bulunan Ceyda Yüksel'i (28) “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı davada, “tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu” gerekçesiyle “haksız tahrik” indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılan S.D. (43) isimli erkeğin cezası istinafta onandı.

Şırnak’ta Sakine Kültür'ü işkenceyle öldüren silahlı bir derneğin başkanı olan İ.B. isimli erkeğin "tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan yargılandığı dava 5 Ekim’de devam etti.

Eskişehir'de karısı Elena Samsanova'yı (55) bıçaklayarak öldüren A.S.’nin (50) yargılandığı dava başladı. 6 Ekim’de basına yansıyan davada erkek, “boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı.

Mersin’de karısı E.E.’yi (42) öldüren M.E.’nin yargılandığı dava başladı. 6 Ekim’de basına yansıyan davada savcılık, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 16 Kasım’a ertelendi.

Şırnak’ta sistematik şiddet uyguladığı karısı Leyla K. ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife’yi (13) uyudukları sırada öldüren H.K. hakkında 11 Ekim’de iddianame hazırladı. Erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya’da annesi Zübeyde T.'yi (61) bıçaklayarak öldüren oğlu Y.E.T.’nin (37) yargılandığı dava 12 Ekim’de başladı.

İstanbul sokakta sevgilisi Asiyenur Atalay'ı silahla başından vurarak öldüren Ü.K. isimli erkeğin yargılandığı dava devam etti. Sanık erkek suçlamaları kabul etmedi. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma ertelendi.

Urfa’da karısı A.E.’yi (34) öldüren M.E.’ye (37) verilen 18 yıl hapis cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü.

Diyarbakır'da av tüfeğiyle karısı Remziye Y.’yi (30) öldüren cezaevi firarisi V.Y.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 16 Ekim’de Yargıtay tarafından onandı.

Urfa’da Arzu E.’yi (34) öldüren kocası M.E.’nin (37) yargılandığı davada karar çıktı. 16 Ekim’de basına yansıyan kararda, erkeğe verilen 18 yıl hapis cezasına iyi hal indirimi uygulandı, ceza 15 yıla düşürüldü.

Şırnak'ta çay kenarında cesedi bulunan Firdevs Babat'ın (16) ölümüne ilişkin davada sevgilisi A.B. (19) isimli erkeğe 18 Ekim’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul’da sevgilisi Mihriban Arduç’u (63) kafede silahla vurarak öldüren H.A. (63) isimli erkeğe, 20 Ekim’de "kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa’da, tartıştığı karısı Neslihan K.’yi (39) bıçaklayarak öldüren S.K.’nin (48) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava başladı.

Manisa'da 2 karısını öldürdükten sonra cezaevinden pandemi izniyle çıkan ve birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de öldüren N.A. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bolu'da tartıştığı Dilek Diner’i (38) öldürüp üzerindeki değerli eşyaları alan T.K. isimli erkeğe ikinci kez yargılandığı davada karar çıktı. 26 Ekim’de basına yansıyan davada, erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da eski sevgilisi Meryem S.’yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldüren M.S. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı.

Erzurum'da karısı Yasemin S.'yi silahla vurarak öldüren E.S.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı, cezası 20 yıla düşürüldü. 27 Ekim’de basına yansıyan davada erkek savunmasında, “eşimi kasten öldürmedim... Onu çok sevdim” dedi.

Bolu’da Dilek Diner'i öldüren sevgilisi T.K. isimli erkeğe, yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki karısı A.Ç.’yi (50) 12 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden S.Ç.’ye (58), “eşi karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada "vücuduna ölümcül darbe gelmemesi için çabaladım" savunması üzerine haksız tahrik indirimi uygulandı, 15 yıl hapis cezası verildi.

Bursa’da yüzde 79 engelli karısı E.A.B.’yi darp ve ölümle tehdit eden Ö.B.’nin tutuksuz yargılandığı davada iddianame hazırlandı. 22 Ekim’de basına yansıyan iddianamede, “seni doğduğuna pişman edeceğim. Her gün seni döveceğim” şeklinde tehdit eden erkeğin kadının boğazını sıktığı, ellerini bağlamaya çalıştığı, eline aldığı bıçakla öldürmekle tehdit ettiği ve tavayla darp ettiği bildirildi. Erkek, “beni affetmesini istiyorum” dedi.

Diyarbakır'da annesi H.T.’yi sosyal medyada yayın yaptığı için pompalı tüfekle vurup ağır yaralayan Y.T. (16) isimli oğlan çocuğu ile azmettirdiği suçlamasıyla yargılanan babası İ.T. hakkında iddianame hazırlandı. 22 Ekim’de basına yansıyan iddianamede, oğlanın annesini vurmak için Adana'dan Diyarbakır'a nasıl geldiğini tedavisi tamamlanan annesinin ifadesiyle öğrenildiği bildirildi. Mahkeme Y.T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Konya’da eski nişanlısı M.K. (29) isimli kadını yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atarak yaralayan S.T. (27) isimli erkeğe “nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilen 15 yıl hapis cezasına, suç işlendikten sonraki “davranışları, pişmanlığı” nedeniyle, iyi hal ve takdir indirimi uygulandı.

Samsun’da tartıştığı sevgilisi S.S. isimli kadını 64 yerinden bıçaklayan F.E.’ye verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay’ca onandı. Erkeğe “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs”ten ceza verilmesi talebi reddedildi.

Eskişehir’de eski sevgilisi G.C. isimli kadını 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan F.D. isimli erkeğin yargılandığı dava başladı. Erkek duruşmada “bıçak elime nasıl geçti hatırlamıyorum” ifadesiyle kendisini savundu. Duruşma 10 Ocak’a ertelendi.

Tecavüz

Aydın’da şarkıcı K.K. isimli erkek, B.B. (19) isimli kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada 2 Ekim’de beraat etti.

Çorum’da A.K., M.A., H.Ş., ve M.S. isimli erkeklerin, kendisinden ayrılmak isteyen A.K.’nin sevgilisi olan kadını bağ evinde darp edip uyuşturucu ile uyuttuktan sonra tecavüz ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada serbest bırakıldılar. Kadın, erkeklerin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

İzmir’de hastanede yoğun bakımda tedavi gören akciğer kanseri hastası N.C. (63) isimli kadına, tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan hemşire E.K. (29) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında “kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı” ve “uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme” suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da eski karısı A.U.’yu kaçırıp tecavüz eden G.F.’ye 27 yıl hapis cezası verildi.

Çocuk Cinayeti/Çocuk İstismarı/Tecavüz

Mersin'de kayıp olarak aranırken 9 gün sonra ölü bulunan Müslüme Yağal (3) isimli kız çocuğunun ölümüyle ilgili davada dedesi H.Y., "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. H.Y.’ye gelinine yönelik ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan 28 yıl, gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Çocuk İstismarı

Şırnak’ta S.G. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden korucu R.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 23 Ekim’de devam etti. Erkek, önceki savunmasını tekrarladı, tahliyesini talep etti. Erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 6 Aralık’a ertelendi.

İstanbul’da bir dini vakfın sorumlusu olan A.Ş. (30) isimli erkeğin, öz kızı D.Ş.’yi (4) istismar etmesine yönelik dava dosyası kapatıldı. Kızın annesi H.Ş (27), erkeğin sadece kızına değil kendisine de çok kez tecavüz ettiğini, bu sebeple evlendirilmek zorunda kaldığını belirtti.

Antep’te 15 yaşındaki çocuğu asansörde istismar edip bıçakla saldıran A.K. isimli erkeğe yargılandığı davada “silahla tehdit’ suçundan 2 yıl, “cinsel taciz” suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum’da öz kızı D.Ş.'yi (14) 24 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve istismar eden E.S.Ş. (38) isimli erkeğe 61 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da torununu 5 yıl boyunca sistematik olarak istismar eden A.T. isimli erkeğe “cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 40 yıl 6 ay, “silahlı tehdit” suçundan da 4 yıl hapis cezası verildi.

Dersim’de yüzde 50 engelli olan S.E. (17) isimli çocuğu “istismar” suçlamasıyla yargılanan Z.Y. isimli erkeğe 10 ay hapis cezası verildi.

Siirt’te 13 yaşındaki bir çocuğu 2 yıl boyunca sistematik olarak istismar eden A.Ş. ve H.T. isimli erkeklerin yargılandığı davada failler beraat etti.

Bolu’da M.A. (80) isimli erkeğin, akrabası olan Z.A., Z.N.A. ve N.D. isimli kız çocuklarını istismar etmekten yargılandığı dava başladı. 20 Ekim’de basına yansıyan davada, kız çocukları ve fail erkek ifade verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da dini bir vakfın kurucusu Y.Z.G. isimli erkeğin, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken K.İ. (29) isimli erkek ile "evliliğe" zorlayarak istismara maruz bırakmasına dair açılan davada 23 Ekim’de karar çıktı. Baba Y.Z.G.'ye 20 yıl, K.İ.'ye 30 yıl, anne F.G.’ye ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da bir dini cemaate ait erkek öğrenci yurdunda Y. (11) isimli oğlan çocuğunu istismar eden imam İ.S. isimli erkek hakkında en az 18 yıl hapis cezası talep edildi, dava açıldı.

İstanbul’da otelde kalan depremzede bir ailenin zihinsel engelli kızları İ.T.’yi (17) istismar eden market işletmecisi E.T. (34) isimli erkek hakkında iddianame hazırlandı. Erkek hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mardin’de 4 çocuğu istismar eden uzman çavuş E.K. isimli erkek 31 Ekim’de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

(EY/EMK)