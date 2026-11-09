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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 15:29 9 Kasım 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 15:33 9 Kasım 2026 15:33
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Kadınlar Meclis’e seslendi: Nafaka hakkımızı daraltmayın

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) haziran ayında yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemedeki “süresiz” ibaresini kaldırma kararının ardından nafaka hakkının yeniden tartışmaya açıldığı hatırlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kadınlar Meclis’e seslendi: Nafaka hakkımızı daraltmayın
Fotoğraflar: Güliz Sağlam
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*29. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, TBMM önünde yaptığı basın açıklamasında yoksulluk nafakasına yönelik olası düzenlemelere tepki gösterdi.

*Anayasa Mahkemesi'nin haziran ayında yoksulluk nafakasındaki "süresiz" ibaresini kaldırma kararının ardından nafaka hakkının yeniden tartışıldığı, ancak tartışmaların kadınların hak kayıpları yerine nafaka ödemek istemeyen erkeklerin mağduriyeti üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

*Açıklamada, yoksulluk nafakasının koşulsuz ve sınırsız bir ödeme olmadığı, asıl sorunun kadınların boşanma sonrası yoksulluğa düşmesi ve nafakaya ulaşamaması olduğu kaydedildi. Araştırmalara göre hükmedilen yoksulluk nafakasının ortalama tutarı 2 bin 83 TL olup nafakaların yüzde 44'ü tahsil edilemiyor; her dört dosyadan birinde boşanma nedeni erkeklerin şiddeti. Kadınlar, düzenlemelerin nafakayı sınırlamak yerine tahsilini güvence altına alması ve ekonomik bağımsızlığı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

*Yargı paketleri kapsamında medeni haklara yönelik başka düzenlemelerin de gündeme gelebileceğine dikkat çekilerek Meclis'e kadın örgütlerinin görüşlerini alma çağrısı yapıldı. Kurultay, nafaka hakkının süre sınırlamalarıyla daraltılmasına karşı olduklarını bildirdi.

29.  Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde basın açıklaması yaptı.

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Nafaka hakkımızdan da medeni haklarımızdan da vazgeçmiyoruz” başlıklı açıklamada, yoksulluk nafakasına yönelik olası düzenlemelere tepki gösterildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) haziran ayında yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemedeki “süresiz” ibaresini kaldırma kararının ardından nafaka hakkının yeniden tartışmaya açıldığı hatırlatıldı. Kadınlar, tartışmaların kadınların yaşadığı hak kayıpları yerine nafaka ödemek istemeyen erkeklerin mağduriyeti üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti.

Nafaka tartışmasının yalnızca ödemenin süresiyle ilgili olmadığı vurgulanan açıklamada, bunun kadınların şiddet gördükleri evliliklerden ayrılabilmesi, kendi hayatlarını kurabilmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

“Nafakaların yüzde 44’ü tahsil edilemiyor”

Açıklamada, yoksulluk nafakasının koşulsuz ve sınırsız bir ödeme olmadığı, asıl sorunun kadınların boşanma sonrasında yoksulluğa düşmesi ve hak kazandıkları nafakaya ulaşamaması olduğu kaydedildi.

Araştırmalara göre hükmedilen yoksulluk nafakalarının ortalama miktarının 2 bin 83 TL olduğu, nafakaların yüzde 44’ünün tahsil edilemediği aktarıldı. Her dört dosyadan birinde boşanma nedeninin erkeklerin uyguladığı şiddet olduğu belirtilerek kadınların şiddetin yanı sıra yoksulluk ve ödenmeyen nafakalarla da mücadele etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Kadınlar, yapılacak düzenlemelerin nafaka hakkını sınırlamak yerine nafakaların tahsil edilmesini güvence altına alması ve kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

“Medeni haklarımıza el uzatılmasına izin vermeyeceğiz”

Açıklamada, yargı paketleri kapsamında kadınların medeni haklarına yönelik başka düzenlemelerin de gündeme gelebileceğine dikkat çekildi. Kadınların yaşamlarını doğrudan etkileyen kararlar alınırken deneyimlerinin ve taleplerinin dikkate alınmadığı belirtilerek Meclis’e kadın örgütlerinin görüşlerini alma çağrısı yapıldı.

Kurultay, nafaka hakkının süre sınırlarıyla daraltılmasına karşı olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Kadınların haklarını geriye götüren, onları ekonomik bağımlılığa ve şiddet içeren ilişkilere mahkûm edebilecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Nafaka hakkının süre sınırlamalarıyla daraltılmasına karşı çıkıyoruz. Medeni haklarımızın bütününe el uzatılmasına izin vermeyeceğiz.”

Açıklama, “Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” mesajıyla sona erdi.

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(EMK)

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