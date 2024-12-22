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Yayın Tarihi: 22 Aralık 2024 13:37
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2024 13:47
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Kadınlar, mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderdi

Kadınlar, Tanrıkulu’nun “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 26 Kasım’da Ankara’ya götürülmesini “absürt” olarak nitelendirdi ve davayı takip edeceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup kadın ellerinde çeşitli pankartlar ve afişler tutarak toplu bir şekilde poz vermektedir. Arkalarında bir şehir manzarası ve binalar görünmektedir. Kadınlar pankartlarla Nimet Tanrıkulu’nun özgürlüğünü talep eden mesajlar taşımaktadır. En önde, üzerinde "Nimet’e Özgürlük! Kadınların Barış Mücadelesine Özgürlük!" yazılı büyük bir pankart dikkat çekmektedir. Diğer pankart ve afişlerde “İnsan hakları mücadelemiz yargılanamaz!”, “Nimet Tanrıkulu’na özgürlük” ve “Nimet yalnız değildir” gibi mesajlar yer alıyor. Bazı katılımcılar ellerinde Nimet Tanrıkulu’nun fotoğraflarını da taşımaktadır. Grup, dayanışma ruhunu ve birliktelik mesajını güçlü bir şekilde yansıtmaktadır.

İstanbul’da İnsan Hakları Derneği’nin kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun hukuksuz bir kararla tutuklanmasına karşı kadınlar Şişli PTT önünde bir araya geldi.

29 Ekim 2024’te tutuklanarak Ankara Sincan Kapalı Hapishanesi’ne gönderilen Tanrıkulu’na destek olmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, dayanışma pankartı açtı. Tanrıkulu’na dayanışma mektupları ve kartları gönderdiler.

Kadınlar, “Nimet’e özgürlük! Kadınların barış mücadelesine özgürlük!” yazılı pankartlarla yaptıkları açıklamada, Tanrıkulu’nun yıllardır kadınların barış mücadelesinde ve insan hakları savunuculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladılar.

Açıklamada şu sözler yer aldı:
“Nimet Tanrıkulu hepimizin mücadele arkadaşı. O, insan hakları savunuculuğuna ve kadınların barış mücadelesine yıllarını adadı. Biz onunla sokaklarda, toplantılarda, meydanlarda ve barış nöbetlerinde yan yanaydık. Bugün de aynı kararlılıkla onun yanındayız. Nimet, insan haklarını ve barışı savunduğu için tutuklandı, bunu çok iyi biliyoruz.”

Açıklamada ayrıca Tanrıkulu’nun tutuklanmasının “yaygın ve sistematik bir devlet pratiği” olduğu belirtildi.

Kadınlar, Tanrıkulu’nun “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 26 Kasım’da Ankara’ya götürülmesini “absürt” olarak nitelendirdi ve davayı takip edeceklerini duyurdu.

“Nimet’e kart gönderiyoruz ama dayanışmamız burada bitmeyecek. Onun davasını takip edeceğiz, duruşma salonlarında olacağız ve günü geldiğinde cezaevi kapısında onu alkışlarla karşılayacağız,” diyen kadınlar, güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Açıklama, “Nimet’e özgürlük diyoruz! Barış mücadelesine özgürlük diyoruz!” çağrısıyla sonlandırıldı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Nimet Tanrıkulu insan hakları savunucuları Aralık Feminist Kolektif
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