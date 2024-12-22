Kadınlar, mahpus insan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu’na mektup gönderdi

İstanbul’da İnsan Hakları Derneği’nin kurucularından Nimet Tanrıkulu’nun hukuksuz bir kararla tutuklanmasına karşı kadınlar Şişli PTT önünde bir araya geldi.

29 Ekim 2024’te tutuklanarak Ankara Sincan Kapalı Hapishanesi’ne gönderilen Tanrıkulu’na destek olmak amacıyla bir araya gelen kadınlar, dayanışma pankartı açtı. Tanrıkulu’na dayanışma mektupları ve kartları gönderdiler.

Kadınlar, “Nimet’e özgürlük! Kadınların barış mücadelesine özgürlük!” yazılı pankartlarla yaptıkları açıklamada, Tanrıkulu’nun yıllardır kadınların barış mücadelesinde ve insan hakları savunuculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladılar.

Açıklamada şu sözler yer aldı:

“Nimet Tanrıkulu hepimizin mücadele arkadaşı. O, insan hakları savunuculuğuna ve kadınların barış mücadelesine yıllarını adadı. Biz onunla sokaklarda, toplantılarda, meydanlarda ve barış nöbetlerinde yan yanaydık. Bugün de aynı kararlılıkla onun yanındayız. Nimet, insan haklarını ve barışı savunduğu için tutuklandı, bunu çok iyi biliyoruz.”

Açıklamada ayrıca Tanrıkulu’nun tutuklanmasının “yaygın ve sistematik bir devlet pratiği” olduğu belirtildi.

Mücadele arkadaşımız Nimet Tanrıkulu, haftalardır barışı, insan haklarını savunduğu için tutuklu. Bugün Nimet'e kart göndermek için Şişli'de buluştuk. Nimet'i alana kadar özgürlük talebimizi yükseltmeye devam edeceğiz.



Kadınların barış mücadelesine özgürlük, Nimet'e özgürlük! pic.twitter.com/SgR87FAXlO — Aralık Feminist Kolektif (@aralikfeminist) December 21, 2024

Kadınlar, Tanrıkulu’nun “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 26 Kasım’da Ankara’ya götürülmesini “absürt” olarak nitelendirdi ve davayı takip edeceklerini duyurdu.

“Nimet’e kart gönderiyoruz ama dayanışmamız burada bitmeyecek. Onun davasını takip edeceğiz, duruşma salonlarında olacağız ve günü geldiğinde cezaevi kapısında onu alkışlarla karşılayacağız,” diyen kadınlar, güçlü bir dayanışma mesajı verdi.

Açıklama, “Nimet’e özgürlük diyoruz! Barış mücadelesine özgürlük diyoruz!” çağrısıyla sonlandırıldı.

Nimet’i tutuklamak…

Uluslararası Af Örgütü Nimet Tanrıkulu için dünya genelinde acil eylem başlattı

(EMK)