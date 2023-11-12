Kadınlar Kartal’dan seslendi: Laiklikten taviz yok

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, "Laiklik ve Özgürlük İçin Kadın Yürüyüşü” başlıklı miting düzenledi.

İlk olarak İstanbul Kartal’daki Başak Durağı’nda toplanan kadınlar, ”Yaşayacağız, yaşayacağız özgür ve laik yaşayacağız", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla Kartal Meydanı’na kadar yürüdü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri, AKP iktidarı tarafından gasp edilmek istenen kazanılmış hakları için İstanbul Kartal'da, "Laiklik ve Özgürlük için Kadın Yürüyüşü" gerçekleştiriyor.#KadınlarYürüyor pic.twitter.com/aFS5hbdsms — Zeynep Kuray (@zeynokuray) November 12, 2023

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Miting alanına ulaşan yüzlerce kadın erkek şiddetine karşı sloganlar attı, “Laiklikten taciz vermeyeceğiz” mesajı verdi.

Ataselim: Tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz

Mitingde konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şöyle dedi:

"Bize kendi fikirlerini dayatan erkekleri, tek adamı, siyasi iktidarı, yobazları hep birlikte durduracağız. Siz kimsiniz ki kadınların yaşam hakkı ile ilgili bir kanunu 6284’ü açıklayacaksınız."

"Sözümüz olsun biz sizi o Meclis'ten de o sokaklardan da meydanlardan da atacağız. Asla onların tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz.”

Miting, alkış ve halaylarla sona erdi.

(EMK)