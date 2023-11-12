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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Kasım 2023 18:15
 ~ Son Güncelleme: 12 Kasım 2023 18:29
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Kadınlar Kartal’dan seslendi: Laiklikten taviz yok

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Asla onların tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/12/kadinlar-kartaldan-seslendi-laiklikten-taviz-yok.jpg
Fotoğraflar: Fatoş Erdoğan

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,  "Laiklik ve Özgürlük İçin Kadın Yürüyüşü” başlıklı miting düzenledi.

İlk olarak İstanbul Kartal’daki Başak Durağı’nda toplanan kadınlar, ”Yaşayacağız, yaşayacağız özgür ve laik yaşayacağız", "Kadın cinayetlerini durduracağız", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla Kartal Meydanı’na kadar yürüdü. 

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan
Fotoğraf: Fatoş Erdoğan

Miting alanına ulaşan yüzlerce kadın erkek şiddetine karşı sloganlar attı, “Laiklikten taciz vermeyeceğiz” mesajı verdi.

Ataselim: Tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz

Mitingde konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şöyle dedi:

"Bize kendi fikirlerini dayatan erkekleri, tek adamı, siyasi iktidarı, yobazları hep birlikte durduracağız. Siz kimsiniz ki kadınların yaşam hakkı ile ilgili bir kanunu 6284’ü açıklayacaksınız."

"Sözümüz olsun biz sizi o Meclis'ten de  o sokaklardan da meydanlardan da atacağız. Asla onların tek adam rejimine geçit vermeyeceğiz.”

Miting, alkış ve halaylarla sona erdi. 

(EMK)

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