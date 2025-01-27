Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti

Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları'nın çağrısıyla bugün (27 Ocak) saat 18.00’de İstanbul Kadıköy Süreyya Operası önünde kadınlar bir araya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, 4 ay geçmesine rağmen şüpheli ölümü aydınlatılmayan Rojin Kabaiş için adalet talepleri sıralandı.

Basın açıklamasının okunacağı Kadıköy Süreyya Operası önünde polis yoğunluğu görüldü.

Çok sayıda kadının katıldığı açıklamada “Gülistan Doku nerede?”, “Rojin Kabaiş’e ne oldu?” , “Rojin Kabaiş nerede?”, “Li dijî şerê taybet jinên ciwan berxwe didin” "Rojin’in şüpheli ölümü 4 aydır aydınlatılmadı Rojin’e ne oldu?" pankartları taşındı.

Ayrıca açıklamada sık sık “Rojin için adalet herkes için adalet”, “Rojin Kabaiş isyanımızdır”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Jin jiyan Azadî” sloganları atıldı.

Saki: Gerçekler kadın mücadelesiyle ortaya çıkacak

Açıklamada, DEM Parti İstanbul milletvekili Özgül Saki de bir konuşma yaptı. Saki, intihar denen şüpheli kadın ölümleriyle ilgili gerçeklerin yine kadın mücadelesiyle ortaya çıktığını vurgularken "2025 yılını aile yılı ilan etmek demek, bir kez daha kadınların eşit ve özgür bir şekilde toplumsal yaşamın içinde olmasına engel olmak demektir" dedi.

Basın açıklamasını ise Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları'ndan Sinem Çelebi okudu. Açıklamada Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümündeki tutarsızlıklara dikkat çekildi ve şunlar kaydedildi:

"Biz bu senaryoyu Ankara'da Şule Çet davasında gördük. Şule'ye önce intihar etti dediler. Hayat hikayesi, ölümü, bir magazin malzemesi olarak kullanıldı. 'Gecenin bir yarısı plazada ne işi vardı' propagandası yapılarak Şule Çet suçlu gösterilmeye çalışıldı. Katiller aklanmak istendi."

"Şule Çet gibi Rojin de intihar olarak lanse ediliyor"

"Aynı Şule'de olduğu gibi Rojin'in ölümü de intihar olarak lanse ediliyor. Yeterli soruşturma yürütülmüyor. Nasıl Şule Çet'in katledildiğini sokakta ve adliye koridorlarında birlikte yürüttüğümüz mücadeleyle ispatladıysak, Rojin'in de şüpheli ölümünü biz kadınlar aydınlatacağız."

Çelebi, kadınlar iktidarın erkek egemen politikalarına karşı birlikte mücadele etmediği sürece erkek şiddetinin ve Gülistan Doku gibi kaybedilme vakalarının devam edeceğini belirtti ve açıklamaya şöyle devam etti:

"Bir kişi daha eksilmek istemiyorsak, sokaklarda korkarak yürümek istemiyorsak, bir sonraki kadın cinayetinde 'sıra bende mi' diye düşünmek istemiyorsak, adliye koridorlarında erkek yargının davaları cezasızlık politikasıyla kapatmasını istemiyorsak, İkbal ve Ayşenur gibi vahşice katledilmek istemiyorsak erkek egemen sisteme karşı isyanımızı büyütelim."

"Rojin için etkin bir soruşturma yürütülsün"

Açıklamanın sonunda Rojin Kabaiş için Adalet Komisyonları'nda örgütlenme çağrısı yapıldı ve Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için taleplerini bir kez daha dile getirdi. Talepler şu şekilde:

Rojin'in dosyasındaki gizlilik kararı kaldırılsın.

Rojin'in ölümünün aydınlatılması için doğru, kapsamlı ve etkin bir soruşturma yürütülsün.

Rojin'in otopsisinin neden 27 gün beklediği açıklansın.

Rojin'in kaybolduğu yerde kamera kayıtları detaylı ve eksiksiz incelensin.

İntihar ettiğine dair yeterli bulgular olmadan neden intihar dendiği açıklansın.

Boğulmasına sebep olan suyun Van Gölü suyu olup olmadığı açıklansın.

Boynunda darp izleri görülmüştü, bu izler neden otopsi raporunda yer almadı, darp izlerinin nedenleri nedir, açıklansın.

Rojin'in bedeninden çıkan iki DNA örneğinin kimlere ait olduğu açıklansın.

(NK)