Kadınların yürüyüşüne izin verildi
Kadınların Tünel Meydanında toplanması için izin verildiğinin duyurulmasının ardından kadınlar gruplar halinde Meşrutiyet Caddesi üzerinden yürümeye başladılar.
Kadınların Tünel Meydanında toplanması için izin verildiğinin duyurulmasının ardından kadınlar gruplar halinde Meşrutiyet Caddesi üzerinden yürümeye başladılar.
Tünel Meydanına yeni polis ekipleri getirildi ve İstiklal Caddesi'ne giden yol tamamen kapatıldı. Kadınlar ve LGBTİ+ lar 25 kasım için Tünel Meydanına yakın cafelerde marş ve sloganlarla bekliyor
DEM Parti Kadın Meclisleri Sözcüsü Halide Türkoğlu da Tünel Meydanına geldi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar, 25 Kasım Platformu’nun çağrısıyla İstanbul Taksim’deki Tünel Meydanı’nda bir araya gelmeye başladı.
İstanbul Valiliği tarafından alınan yasak kararına rağmen kadınlar, eylem için Tünel Meydanı’na doğru toplanıyor.
Kadınlar, 25 Kasım kapsamında kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine ve cezasızlığa karşı seslerini duyurmak için bir araya geliyor.